Новости Репрессии в Беларуси
Лукашенко готовит армию к подавлению протестов и усилению контроля над обществом, - СВР

Обстановка в Беларуси

Согласно проекту нового закона "О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" радикально меняются подходы к безопасности в Беларуси: белорусская армия получает более широкие полномочия, в том числе по действиям внутри страны.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Центральный акцент - на силовой составляющей. Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мероприятий, то теперь в приоритете - именно вооруженная защита. Согласно обновлению, армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и "наносить поражение противнику" с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам", - говорится в сообщении.

Также читайте: Парламент Беларуси разрешил применять боевую технику против граждан

В разведке отмечают, что особое внимание привлекает расширение функций армии в мирное время. Военные официально привлекаются к предотвращению внутреннего вооруженного конфликта, участию в информационном противостоянии "в интересах государства", реагированию на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также противодействию пограничным провокациям.

"Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на Союзное государство или страну-члена ОДКБ", - добавили в СВР.

Также читайте: Против Лукашенко подали иск в Гаагу - обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности

Автор: 

Беларусь (7961) Лукашенко Александр (3631) СВР (165)


лука мудищев готується до війни з Україною по приказу *****,а протести-це не для бульбособак..
показать весь комментарий
07.08.2025 12:44 Ответить
Бульбаши,одеваем чистые белые носки,что б скамейки не пачкать.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:50 Ответить
Вы лучше не за их военным положением смотрите а за картами откуда готовиться вторжение будет. А то хлебалами зелеными щелкать будете и опять будет буча с ирпенем 2.0 шашлычные клоуны
показать весь комментарий
07.08.2025 13:25 Ответить
 
 