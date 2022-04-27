Парламент Беларуси разрешил применять боевую технику против граждан
Нижняя палата парламента Беларуси одобрила во втором чтении проект изменения законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Законопроектом предусматриваются отношение к основным задачам внутренних войск их участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, режима чрезвычайного положения, военного положения, правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, в мероприятиях по усилению охраны госграницы республики.
Также военнослужащим внутренних войск РБ для выполнения возложенных на них задач предоставляются права на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения этих задач, в том числе с использованием технических средств.
Документ также наделяет внутренние войска полномочиями "на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности".
Кроме того, законопроект предусматривает распространение мер государственной защиты на военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их близких.
ЖИВЕ БЕЛАРУС! СЛАВА УКРАИНЕ!
"У Білорусі дозволили розганяти демонстрації Градами та Солнцепьоками".
Я нічого не переплутав?
Там тепер контролюють усе крємльовскі гебісти через гебістів місцевих.
Слава нації
Смерть москалям