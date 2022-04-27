РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
14 481 52

Парламент Беларуси разрешил применять боевую технику против граждан

білорусь

Нижняя палата парламента Беларуси одобрила во втором чтении проект изменения законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Законопроектом предусматриваются отношение к основным задачам внутренних войск их участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, режима чрезвычайного положения, военного положения, правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, в мероприятиях по усилению охраны госграницы республики.

Также военнослужащим внутренних войск РБ для выполнения возложенных на них задач предоставляются права на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения этих задач, в том числе с использованием технических средств.

Документ также наделяет внутренние войска полномочиями "на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности".

Кроме того, законопроект предусматривает распространение мер государственной защиты на военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их близких.

Читайте: В Беларуси депутаты одобрили смертную казнь за терроризм

Беларусь (7970) протест (5900)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+59
Ох как очканул таракан. Чует, что тапок близко
показать весь комментарий
27.04.2022 19:13 Ответить
+36
Хороший парламент, все о народе думает
показать весь комментарий
27.04.2022 19:14 Ответить
+22
Стосовно білорусів, ви дуже сильно помиляєтесь. Не готові вони, принаймі, поки що до протеста та революції.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох как очканул таракан. Чует, что тапок близко
показать весь комментарий
27.04.2022 19:13 Ответить
ото і є остаточне рішення таракана проти власного народу, після которого братні сябри його закопають
показать весь комментарий
27.04.2022 19:35 Ответить
Квіточками насмерть закидають
показать весь комментарий
27.04.2022 20:21 Ответить
Сябри? Поки бачу рабів, які навіть не пручаються. 0,01 % людей там.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:25 Ответить
пройдуть вулицями з лозунгами
показать весь комментарий
27.04.2022 20:36 Ответить
Если будет бунт, то техника не поможет. Я думаю, многие сделали выводы, и снимать обувь, чтобы встать на скамейку, не будут.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:14 Ответить
Стосовно білорусів, ви дуже сильно помиляєтесь. Не готові вони, принаймі, поки що до протеста та революції.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:15 Ответить
Хоча зараз якраз вдалий для них час. І нам би допомогли, убезпечивши наші північні кордони.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:22 Ответить
Так,але не з квіточками,до п.зди...
показать весь комментарий
27.04.2022 19:28 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 19:25 Ответить
Так. Тепер будуть ставати на лаву нє снімая обуві.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:12 Ответить
Хороший парламент, все о народе думает
показать весь комментарий
27.04.2022 19:14 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 19:14 Ответить
Як там бульба-куколди поживають?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:15 Ответить
...а я вам сейчас покажу , как править страной 27 и больше лет
показать весь комментарий
27.04.2022 19:16 Ответить
А потом еще и хлопцы из батальона Кастуся Калиновского вернутся домой и будет таракан вместе со своими псами размазан по стенке.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:18 Ответить
а может,и не потом вернутся..
показать весь комментарий
27.04.2022 19:54 Ответить
Там функції парламенту такі самі, які мав сенатпри Калігулі у Римській імперії. І коняку депутатом зроблять, якщо тарган накаже їм…
показать весь комментарий
27.04.2022 19:19 Ответить
Як наприклад у нас бегемот Юзік .
показать весь комментарий
27.04.2022 19:26 Ответить
Чує криса чує запах засмаги
показать весь комментарий
27.04.2022 19:20 Ответить
Білоруси, ви драніки та квіточки катам своїм ще більше несіть, щоб стріляли не в руки-ноги, а одразу в голову.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:20 Ответить
Агония режима.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:21 Ответить
"Чим ближче кінець диктатурі, тим безглуздіші її закони", писав тут хтось у коментарях.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:14 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 19:21 Ответить
это чтобы стрелять партизан похоже. но партизаны - значит тоже могут захватывать технику и использовать ее? закон Ньютона действие равно противодействию и т.п.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:23 Ответить
Третій закон Ісаака Ньтона- F=-F
показать весь комментарий
27.04.2022 19:51 Ответить
Посмотри на кого ти стал похож, ти одєт во что попало, от тебя беларусь устала .. наберите на ютубе, многое узнаете )
показать весь комментарий
27.04.2022 19:25 Ответить
Звідки в бульбарусії громадяни? Скот
показать весь комментарий
27.04.2022 19:26 Ответить
Пустая формальность. Полицаям и так можно все. Не понимаю этого действа таракана. Местечковые в глаза боятся посмотреть полицаям и манкуртам. Ну а тренированные бойцы, которые придут в рб без цветов, вряд ли буду разбуваться перед лавочками или соблюдать таракановские законы.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:28 Ответить
гуляй рванина, против носочков на лавочку можно что хош делать, хоть смертный приговор
показать весь комментарий
27.04.2022 19:30 Ответить
Парламент Беларуси превращается в рабовладельцев.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:31 Ответить
ЛУКАШЕНКО СТОИТ У ПРОПАСТИ. НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ ЕМУ. ТОЛКНУТЬ СВОИ ЖЕ.
ЖИВЕ БЕЛАРУС! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
27.04.2022 19:32 Ответить
Був у луки шанс вийти з політики героєм і мати шану на пенсії, а тепер вийде засранцем і висітиме на бярьозє.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:34 Ответить
Калиновцы могут возглавить успешную вторую попытку..
показать весь комментарий
27.04.2022 19:56 Ответить
Про дуче хорошо сказал. И судьба у них похожая будет. Ибо ничо нет нового под солнцем. Все суєта.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:04 Ответить
Знову не правильно та ще й з великої літери пишуть назву території поплічників.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:41 Ответить
Какой парламент? Вы хотели сказать, хунта?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:51 Ответить
По простому:
"У Білорусі дозволили розганяти демонстрації Градами та Солнцепьоками".
Я нічого не переплутав?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:03 Ответить
Так. І ще фільм "Пріключєнія «Буратіно» в Дєвятовкє" скоро будуть знімати
показать весь комментарий
27.04.2022 20:15 Ответить
Перепутал!!! Слова "ГРАД" и "СОЛНЦЕПЕК" надо писать в ковычках!!! Так по правилам!!! А в целом все верно!!!
показать весь комментарий
27.04.2022 20:42 Ответить
Не будьте наївними. таракан вже з півроку як де-факто не керує країною.
Там тепер контролюють усе крємльовскі гебісти через гебістів місцевих.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:15 Ответить
Якось піх...й, що там у *********. Це не стосується сябрів, котрі воююьь за Україну та декілька сотен партизан. Шестимільйонна країна, якби була б воля, давно змела вусатого таргана, а її лідери чи підери, були б з власним народом, а не ошивалися по закордонах.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:17 Ответить
Як вони всі твердили літом, "нам нє нужєн майдан".. ну ну. Носіть і далі квіточки омонівцям.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:33 Ответить
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******. Крапка
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
27.04.2022 20:23 Ответить
Белорусы сидите дальше и орите что мы ничего не можем.Рабы !
показать весь комментарий
27.04.2022 20:39 Ответить
Вони билися, як могли. Але багатьох з них повбивали, покидали за грати та змусили покинути рідну країну... Ви ж бачили останні фото партизанів з залізниці: стріляють військові на ураження в тих, кого мають захищати, нікого не жаліють...
показать весь комментарий
27.04.2022 21:20 Ответить
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает /Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753-1821).
показать весь комментарий
27.04.2022 21:41 Ответить
Файно горит
показать весь комментарий
28.04.2022 01:49 Ответить
Таким чином Лукашенко вже осознав шо Украины виграе цю вiйну. Розумiе наслiдки нашоi победи та готуется до цього. Це добра новина.
показать весь комментарий
28.04.2022 07:35 Ответить
 
 