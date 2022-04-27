В Беларуси депутаты одобрили смертную казнь за терроризм
Нижняя палата парламента Беларуси одобрила поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за терроризм, вплоть до смертной казни.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В двух чтениях принят проект закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы Палаты представителей, распространенном в среду.
Как отметили в парламенте, проект закона подготовлен для "сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также для демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".
"Законопроект предлагает внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающий возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении.
"Пытаясь расшатать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем, предпринимаются действия по выведению из строя железнодорожного оборудования и путей, объектов стратегического значения, поджога жилых домов, подрыву автотранспорта в местах массового отдыха и скопления людей", - заявил в своем выступлении в парламенте спикер нижней палаты Владимир Андрейченко .
Положение о смертной казни прописано в статье 59 УК Беларуси. Самая высокая мера в виде расстрела применяется "за некоторые особо тяжкие преступления, связанные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах". Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы.
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Тогда это какая-то СУИЦИДАЛЬНАЯ выходка бульбофюрера и его холуёв...)))
бункерям не вылезает.
может сдох...?
Просто поменял ник на "Мобильный крематорий" и теперь ежедневно внушает украинцам про "народец", "белорусский край", про продажность и трусость беларуского народца, сплошь размахивающего власовскими тряпками и с готовностью ложащегося под кацапов, про стоящих на коленях перед ОМОНом и просящих о пощаде, обливаясь соплями и слезами, змагаров и.т.д. и т.п. Периодически перемежая это "правильными" речами про "мочи кацапов" для завоевания пущего доверия украинцев к его грязи, которую он ежедневно льёт здесь на беларусов от первого лица. Я видела даже такие его посты, где он так о себе и пишет, мол, я, как истинный беларус тоже трусоватый и насквозь говнистый, хоть и неприятно в этом сознаваться. Ну как тут украинцам ему не верить?
Работа у него нынче такая...
Ну так и Во-во тоже периодически свою родину рашкой называет заради втирания в доверие к украинцам и продвижения среди них необходимых ему установок.
Слава нації
Смерть москалям
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Кто будет тратить здесь на это время и силы? Я Вас умоляю.... Для того чтобы объявить Вас террористом в Беларуси, наши даже такой хернёй не маются... Всё намного проще. Или Вы думаете, что незабвенный разговор Майкла и Ника про железные яйца синепалого кто-то действительно перехватывал?
В СССР же как-то обходились без взлома аккаунтов, когда кого-то надо было объявить агентом японской, немецкой и английской разведок одновременно.