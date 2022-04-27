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В Беларуси депутаты одобрили смертную казнь за терроризм

кара,смертна

Нижняя палата парламента Беларуси одобрила поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за терроризм, вплоть до смертной казни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В двух чтениях принят проект закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы Палаты представителей, распространенном в среду.

Как отметили в парламенте, проект закона подготовлен для "сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также для демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

"Законопроект предлагает внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающий возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении.

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"Пытаясь расшатать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем, предпринимаются действия по выведению из строя железнодорожного оборудования и путей, объектов стратегического значения, поджога жилых домов, подрыву автотранспорта в местах массового отдыха и скопления людей", - заявил в своем выступлении в парламенте спикер нижней палаты Владимир Андрейченко .

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Положение о смертной казни прописано в статье 59 УК Беларуси. Самая высокая мера в виде расстрела применяется "за некоторые особо тяжкие преступления, связанные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах". Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы.

Беларусь (7904) смертная казнь (109) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+39
Тобто ******************* лукашеску стратять?
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27.04.2022 16:43
+30
Пизец бульбенфюреру
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27.04.2022 16:45
+16
Луку першого треба в'*****!
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27.04.2022 16:47
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Тобто ******************* лукашеску стратять?
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27.04.2022 16:43 Ответить
Пизец бульбенфюреру
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27.04.2022 16:45 Ответить
Луку першого треба в'*****!
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27.04.2022 16:47 Ответить
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27.04.2022 17:00 Ответить
хана путіну та луці
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27.04.2022 16:47 Ответить
А терроризирование собственного населения - тоже ведь терроризм?
Тогда это какая-то СУИЦИДАЛЬНАЯ выходка бульбофюрера и его холуёв...)))
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27.04.2022 16:48 Ответить
Именно так бульбанфюрер заразился у путлера суицидальными наклонностями когда взасос с ним целовался.
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27.04.2022 16:53 Ответить
у бульбашів все що більше $10тис підпадає під тероризм - і вони терплять. А тепер вишка і за спробу тероризму, під яку можна буть що підігнати - і далі будуть терпіти
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27.04.2022 17:12 Ответить
Под ***** копают яму ...
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27.04.2022 16:49 Ответить
Путлера наоборот надо из ямы доставать на свет божий. Он уже девятый год из бункер ям не вылезает.
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27.04.2022 16:55 Ответить
у яго там і так ужо хапае растрэльных артыкулаў
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27.04.2022 17:25 Ответить
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27.04.2022 17:30 Ответить
На превеликий жаль -- Тарган не буде першою жервою цієї зміни !
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27.04.2022 16:51 Ответить
У нас за терроризм и так смертная казнь была. Теперь за попытку терроризма смертная казнь. Ну а под терроризм у нас в белорусской области подпадает все, что может навредить гауляйтеру таракану. Народец, кстати, в основном таракан не любит, но под кацапов ложатся за милую душу. Воткни власовскую тряпку вместо заката над болотом, никто и не пикнет. А если ещё накинуть к пенсии 30 сребреников, то и сами власовской тряпкой размахивать будут. Без серьезной гражданской войны это болото не очистить.
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27.04.2022 16:51 Ответить
литвин пропал - лукашист драный...
может сдох...?
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27.04.2022 18:01 Ответить
Почему сразу сдох?
Просто поменял ник на "Мобильный крематорий" и теперь ежедневно внушает украинцам про "народец", "белорусский край", про продажность и трусость беларуского народца, сплошь размахивающего власовскими тряпками и с готовностью ложащегося под кацапов, про стоящих на коленях перед ОМОНом и просящих о пощаде, обливаясь соплями и слезами, змагаров и.т.д. и т.п. Периодически перемежая это "правильными" речами про "мочи кацапов" для завоевания пущего доверия украинцев к его грязи, которую он ежедневно льёт здесь на беларусов от первого лица. Я видела даже такие его посты, где он так о себе и пишет, мол, я, как истинный беларус тоже трусоватый и насквозь говнистый, хоть и неприятно в этом сознаваться. Ну как тут украинцам ему не верить?
Работа у него нынче такая...
Ну так и Во-во тоже периодически свою родину рашкой называет заради втирания в доверие к украинцам и продвижения среди них необходимых ему установок.
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28.04.2022 10:19 Ответить
Жыве Беларусь!
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09.05.2022 16:02 Ответить
ну да , а шо ещё колхозному фюреру осталось ...проблемы в экономике , выльются в протесты , а тут вот вам пожалуйста граждане - расстрел , беларусы и это стерпят ???
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27.04.2022 16:59 Ответить
ніхто нічога ня церпіць, калі вы не заўважылі. Таму і уводзяць гэтыя новыя артыкулы, бо грамадзяне занадта актыўныя. Але вулічныя пратэсты ў нас зараз 1)ня маюць сэнсу 2)немагчымы. Таксама як не было у вас ніякіх пратэстаў падчас Галадамору. Для разуменьня: наматаць провад на рэйкі, ці спаліць шкаф на чугунцы - у нас трактуецца гэта як тэрарызм. І цяпер нават за заклік да гэтага прапануюць растрэліваць.
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27.04.2022 17:23 Ответить
Бульбарусия - страна-террорист. Суицидники?
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27.04.2022 17:00 Ответить
Первый террорист который разрешил со своей территории убивать украинских стариков, женщин и детей - это картофельный ************ лука… я так понимаю, что его стратят первым? Да белорусы? Диктатор, если этого не сделают твои граждане, то мы украинцы когда мы тебя поймаем - будем судить тебя террорист по вашим белорашкиным законам, а потом как сам понимаешь - на палю!!!
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27.04.2022 17:03 Ответить
Почему бы Украинским спецслужбам не ликвидировать Лукашенко???
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27.04.2022 17:03 Ответить
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******.
Слава нації
Смерть москалям
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27.04.2022 17:14 Ответить
не не не, вы не так зразумелі! За тэрарызм у нас і так ужо ёсьць смертная кара і нават шырока ўжываецца. У нас увялі смертную кару за намер скоіць тэрарыстычны акт. Напісаў у фэйсбуку, давайце пусьцім цягнік пад адкос - і цябе за гэта растрэлялі па новаму кодаксу.
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27.04.2022 17:16 Ответить
Да уж! Взломали аккаунт, херни написали и ауфидерзенй ты террорист!
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27.04.2022 17:23 Ответить
... Взломали аккаунт...
----------------
Кто будет тратить здесь на это время и силы? Я Вас умоляю.... Для того чтобы объявить Вас террористом в Беларуси, наши даже такой хернёй не маются... Всё намного проще. Или Вы думаете, что незабвенный разговор Майкла и Ника про железные яйца синепалого кто-то действительно перехватывал?
В СССР же как-то обходились без взлома аккаунтов, когда кого-то надо было объявить агентом японской, немецкой и английской разведок одновременно.
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28.04.2022 10:31 Ответить
сезон отстрела пасивных бульбопидаров открыт
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27.04.2022 17:18 Ответить
Лукашенка вже повісили?
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27.04.2022 17:19 Ответить
Как раз Лука и его банда сами и почуствуют на своей шкуре свои же законы
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27.04.2022 17:23 Ответить
Poluchajetsja Luka s svoimi prihvostjnjami etu statju sami dlja sebja napisali.
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27.04.2022 17:29 Ответить
а кроссовки надо будет снимать перед тем как забираться на табуретку?
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27.04.2022 18:15 Ответить
Луку с сыночком и всем парламентом первые на столб вешать !
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27.04.2022 18:21 Ответить
 
 