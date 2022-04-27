В Беларуси депутаты одобрили смертную казнь за терроризм

Нижняя палата парламента Беларуси одобрила поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за терроризм, вплоть до смертной казни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В двух чтениях принят проект закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы Палаты представителей, распространенном в среду.

Как отметили в парламенте, проект закона подготовлен для "сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также для демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

"Законопроект предлагает внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающий возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении.

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"Пытаясь расшатать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем, предпринимаются действия по выведению из строя железнодорожного оборудования и путей, объектов стратегического значения, поджога жилых домов, подрыву автотранспорта в местах массового отдыха и скопления людей", - заявил в своем выступлении в парламенте спикер нижней палаты Владимир Андрейченко .

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Положение о смертной казни прописано в статье 59 УК Беларуси. Самая высокая мера в виде расстрела применяется "за некоторые особо тяжкие преступления, связанные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах". Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы.