В Білорусі депутати схвалили смертну кару за тероризм
Нижня палата парламенту Білорусі схвалила поправки до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за тероризм, аж до смертної кари.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У двох читаннях ухвалено проєкт закону "Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні пресслужби Палати представників, поширеному в середу.
Як зазначили в парламенті, проєкт закону підготовлено для "стримувального впливу на деструктивні елементи, а також для демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю".
"Законопроєкт пропонує внесення змін до Кримінального кодексу Республіки Білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму", - йдеться у повідомленні.
"Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність і конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим, чиняться дії щодо виведення з ладу залізничного обладнання та колій, об'єктів стратегічного значення, підпалу житлових будинків, підриву автотранспорту в місцях масового відпочинку та скупчення людей", - заявив у своєму виступі в парламенті спікер нижньої палати Володимир Андрійченко.
Наразі положення про смертну кару прописано у статті 59 КК Білорусі. Найвищий захід у вигляді розстрілу застосовується "за деякі особливо тяжкі злочини, пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин". Смертна кара у порядку помилування може бути замінена довічним позбавленням волі.
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Тогда это какая-то СУИЦИДАЛЬНАЯ выходка бульбофюрера и его холуёв...)))
бункерям не вылезает.
может сдох...?
Просто поменял ник на "Мобильный крематорий" и теперь ежедневно внушает украинцам про "народец", "белорусский край", про продажность и трусость беларуского народца, сплошь размахивающего власовскими тряпками и с готовностью ложащегося под кацапов, про стоящих на коленях перед ОМОНом и просящих о пощаде, обливаясь соплями и слезами, змагаров и.т.д. и т.п. Периодически перемежая это "правильными" речами про "мочи кацапов" для завоевания пущего доверия украинцев к его грязи, которую он ежедневно льёт здесь на беларусов от первого лица. Я видела даже такие его посты, где он так о себе и пишет, мол, я, как истинный беларус тоже трусоватый и насквозь говнистый, хоть и неприятно в этом сознаваться. Ну как тут украинцам ему не верить?
Работа у него нынче такая...
Ну так и Во-во тоже периодически свою родину рашкой называет заради втирания в доверие к украинцам и продвижения среди них необходимых ему установок.
Слава нації
Смерть москалям
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Кто будет тратить здесь на это время и силы? Я Вас умоляю.... Для того чтобы объявить Вас террористом в Беларуси, наши даже такой хернёй не маются... Всё намного проще. Или Вы думаете, что незабвенный разговор Майкла и Ника про железные яйца синепалого кто-то действительно перехватывал?
В СССР же как-то обходились без взлома аккаунтов, когда кого-то надо было объявить агентом японской, немецкой и английской разведок одновременно.