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В Білорусі депутати схвалили смертну кару за тероризм

кара,смертна

Нижня палата парламенту Білорусі схвалила поправки до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за тероризм, аж до смертної кари.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У двох читаннях ухвалено проєкт закону "Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні пресслужби Палати представників, поширеному в середу.

Як зазначили в парламенті, проєкт закону підготовлено для "стримувального впливу на деструктивні елементи, а також для демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю".

"Законопроєкт пропонує внесення змін до Кримінального кодексу Республіки Білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму", - йдеться у повідомленні.

Читайте: У майбутньому Росія може повернутися до застосування смертної кари, - голова Конституційного Суду РФ Зорькін

"Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність і конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим, чиняться дії щодо виведення з ладу залізничного обладнання та колій, об'єктів стратегічного значення, підпалу житлових будинків, підриву автотранспорту в місцях масового відпочинку та скупчення людей", - заявив у своєму виступі в парламенті спікер нижньої палати Володимир Андрійченко.

Також читайте: Лукашенко, який допомагає Путіну вбивати українців, закликав сусідні країни "жити дружно"

Наразі положення про смертну кару прописано у статті 59 КК Білорусі. Найвищий захід у вигляді розстрілу застосовується "за деякі особливо тяжкі злочини, пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин". Смертна кара у порядку помилування може бути замінена довічним позбавленням волі.

Автор: 

Білорусь (7944) смертна кара (59) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+39
Тобто ******************* лукашеску стратять?
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27.04.2022 16:43
+30
Пизец бульбенфюреру
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27.04.2022 16:45
+16
Луку першого треба в'*****!
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27.04.2022 16:47
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Тобто ******************* лукашеску стратять?
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27.04.2022 16:43 Відповісти
Пизец бульбенфюреру
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27.04.2022 16:45 Відповісти
Луку першого треба в'*****!
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27.04.2022 16:47 Відповісти
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27.04.2022 17:00 Відповісти
хана путіну та луці
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27.04.2022 16:47 Відповісти
А терроризирование собственного населения - тоже ведь терроризм?
Тогда это какая-то СУИЦИДАЛЬНАЯ выходка бульбофюрера и его холуёв...)))
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27.04.2022 16:48 Відповісти
Именно так бульбанфюрер заразился у путлера суицидальными наклонностями когда взасос с ним целовался.
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27.04.2022 16:53 Відповісти
у бульбашів все що більше $10тис підпадає під тероризм - і вони терплять. А тепер вишка і за спробу тероризму, під яку можна буть що підігнати - і далі будуть терпіти
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27.04.2022 17:12 Відповісти
Под ***** копают яму ...
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27.04.2022 16:49 Відповісти
Путлера наоборот надо из ямы доставать на свет божий. Он уже девятый год из бункер ям не вылезает.
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27.04.2022 16:55 Відповісти
у яго там і так ужо хапае растрэльных артыкулаў
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27.04.2022 17:25 Відповісти
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27.04.2022 17:30 Відповісти
На превеликий жаль -- Тарган не буде першою жервою цієї зміни !
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27.04.2022 16:51 Відповісти
У нас за терроризм и так смертная казнь была. Теперь за попытку терроризма смертная казнь. Ну а под терроризм у нас в белорусской области подпадает все, что может навредить гауляйтеру таракану. Народец, кстати, в основном таракан не любит, но под кацапов ложатся за милую душу. Воткни власовскую тряпку вместо заката над болотом, никто и не пикнет. А если ещё накинуть к пенсии 30 сребреников, то и сами власовской тряпкой размахивать будут. Без серьезной гражданской войны это болото не очистить.
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27.04.2022 16:51 Відповісти
литвин пропал - лукашист драный...
может сдох...?
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27.04.2022 18:01 Відповісти
Почему сразу сдох?
Просто поменял ник на "Мобильный крематорий" и теперь ежедневно внушает украинцам про "народец", "белорусский край", про продажность и трусость беларуского народца, сплошь размахивающего власовскими тряпками и с готовностью ложащегося под кацапов, про стоящих на коленях перед ОМОНом и просящих о пощаде, обливаясь соплями и слезами, змагаров и.т.д. и т.п. Периодически перемежая это "правильными" речами про "мочи кацапов" для завоевания пущего доверия украинцев к его грязи, которую он ежедневно льёт здесь на беларусов от первого лица. Я видела даже такие его посты, где он так о себе и пишет, мол, я, как истинный беларус тоже трусоватый и насквозь говнистый, хоть и неприятно в этом сознаваться. Ну как тут украинцам ему не верить?
Работа у него нынче такая...
Ну так и Во-во тоже периодически свою родину рашкой называет заради втирания в доверие к украинцам и продвижения среди них необходимых ему установок.
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28.04.2022 10:19 Відповісти
Жыве Беларусь!
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09.05.2022 16:02 Відповісти
ну да , а шо ещё колхозному фюреру осталось ...проблемы в экономике , выльются в протесты , а тут вот вам пожалуйста граждане - расстрел , беларусы и это стерпят ???
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27.04.2022 16:59 Відповісти
ніхто нічога ня церпіць, калі вы не заўважылі. Таму і уводзяць гэтыя новыя артыкулы, бо грамадзяне занадта актыўныя. Але вулічныя пратэсты ў нас зараз 1)ня маюць сэнсу 2)немагчымы. Таксама як не было у вас ніякіх пратэстаў падчас Галадамору. Для разуменьня: наматаць провад на рэйкі, ці спаліць шкаф на чугунцы - у нас трактуецца гэта як тэрарызм. І цяпер нават за заклік да гэтага прапануюць растрэліваць.
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27.04.2022 17:23 Відповісти
Бульбарусия - страна-террорист. Суицидники?
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27.04.2022 17:00 Відповісти
Первый террорист который разрешил со своей территории убивать украинских стариков, женщин и детей - это картофельный ************ лука… я так понимаю, что его стратят первым? Да белорусы? Диктатор, если этого не сделают твои граждане, то мы украинцы когда мы тебя поймаем - будем судить тебя террорист по вашим белорашкиным законам, а потом как сам понимаешь - на палю!!!
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27.04.2022 17:03 Відповісти
Почему бы Украинским спецслужбам не ликвидировать Лукашенко???
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27.04.2022 17:03 Відповісти
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******.
Слава нації
Смерть москалям
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27.04.2022 17:14 Відповісти
не не не, вы не так зразумелі! За тэрарызм у нас і так ужо ёсьць смертная кара і нават шырока ўжываецца. У нас увялі смертную кару за намер скоіць тэрарыстычны акт. Напісаў у фэйсбуку, давайце пусьцім цягнік пад адкос - і цябе за гэта растрэлялі па новаму кодаксу.
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27.04.2022 17:16 Відповісти
Да уж! Взломали аккаунт, херни написали и ауфидерзенй ты террорист!
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27.04.2022 17:23 Відповісти
... Взломали аккаунт...
----------------
Кто будет тратить здесь на это время и силы? Я Вас умоляю.... Для того чтобы объявить Вас террористом в Беларуси, наши даже такой хернёй не маются... Всё намного проще. Или Вы думаете, что незабвенный разговор Майкла и Ника про железные яйца синепалого кто-то действительно перехватывал?
В СССР же как-то обходились без взлома аккаунтов, когда кого-то надо было объявить агентом японской, немецкой и английской разведок одновременно.
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28.04.2022 10:31 Відповісти
сезон отстрела пасивных бульбопидаров открыт
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27.04.2022 17:18 Відповісти
Лукашенка вже повісили?
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27.04.2022 17:19 Відповісти
Как раз Лука и его банда сами и почуствуют на своей шкуре свои же законы
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27.04.2022 17:23 Відповісти
Poluchajetsja Luka s svoimi prihvostjnjami etu statju sami dlja sebja napisali.
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27.04.2022 17:29 Відповісти
а кроссовки надо будет снимать перед тем как забираться на табуретку?
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27.04.2022 18:15 Відповісти
Луку с сыночком и всем парламентом первые на столб вешать !
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27.04.2022 18:21 Відповісти
 
 