В Білорусі депутати схвалили смертну кару за тероризм

Нижня палата парламенту Білорусі схвалила поправки до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за тероризм, аж до смертної кари.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У двох читаннях ухвалено проєкт закону "Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні пресслужби Палати представників, поширеному в середу.

Як зазначили в парламенті, проєкт закону підготовлено для "стримувального впливу на деструктивні елементи, а також для демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю".

"Законопроєкт пропонує внесення змін до Кримінального кодексу Республіки Білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму", - йдеться у повідомленні.

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"Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність і конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим, чиняться дії щодо виведення з ладу залізничного обладнання та колій, об'єктів стратегічного значення, підпалу житлових будинків, підриву автотранспорту в місцях масового відпочинку та скупчення людей", - заявив у своєму виступі в парламенті спікер нижньої палати Володимир Андрійченко.

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Наразі положення про смертну кару прописано у статті 59 КК Білорусі. Найвищий захід у вигляді розстрілу застосовується "за деякі особливо тяжкі злочини, пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин". Смертна кара у порядку помилування може бути замінена довічним позбавленням волі.