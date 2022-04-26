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Новости Война
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В Беларуси начинаются штабные тренировки ПВО с участием России

ппо

с 26 по 29 апреля военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси проведут совместную штабную тренировку с привлечением российских военных должностных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Беларуси.

Как отмечается, с 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО республики Беларусь состоится совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Также сообщается, что при оперативной подготовке отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям.

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Беларусь (7901) ПВО (2783) россия (95687) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+11
Не поможет❗Лучше отдыхайте, а умрёте уставшими
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26.04.2022 16:01
+5
а шо, шо-то случилось???
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26.04.2022 16:07
+4
Очко жим жим?
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26.04.2022 15:58
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Очко жим жим?
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26.04.2022 15:58 Ответить
Не поможет❗Лучше отдыхайте, а умрёте уставшими
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26.04.2022 16:01 Ответить
а шо, шо-то случилось???
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26.04.2022 16:07 Ответить
Це штабне, херня.
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26.04.2022 16:16 Ответить
ЗИПы там проверьте. Там все клистроны спижжены и проданы Гладковскому еще три года назад.
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26.04.2022 16:21 Ответить
тссс,не пали кантору)))
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26.04.2022 21:03 Ответить
Штабні навчання ППО це плейстейшин у порівнянні зі реальними стрільбами на полігоні по більш менш реальним цілям...
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26.04.2022 16:44 Ответить
🤣🤣🤣
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26.04.2022 16:56 Ответить
Вот така хуня, малятко
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26.04.2022 16:57 Ответить
Міністр перша жертва...
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26.04.2022 18:00 Ответить
ОНИ ПДРЫ СТАРЫЕ УЖЕ СВОИ ППОПЫ ОГОЛЯЮТ !)
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26.04.2022 17:36 Ответить
 
 