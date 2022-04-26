В Беларуси начинаются штабные тренировки ПВО с участием России

с 26 по 29 апреля военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси проведут совместную штабную тренировку с привлечением российских военных должностных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Беларуси.

Как отмечается, с 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО республики Беларусь состоится совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Также сообщается, что при оперативной подготовке отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям.

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