В Беларуси начинаются штабные тренировки ПВО с участием России
с 26 по 29 апреля военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси проведут совместную штабную тренировку с привлечением российских военных должностных лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Беларуси.
Как отмечается, с 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО республики Беларусь состоится совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.
Также сообщается, что при оперативной подготовке отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям.
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