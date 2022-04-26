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Новини Війна
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У Білорусі починаються штабні тренування ППО за участю Росії

ппо

з 26 по 29 квітня військово-повітряні сили та війська ППО Білорусі проведуть спільне штабне тренування із залученням російських військових посадових осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони Білорусі.

Як зазначається, з 26 по 29 квітня у ВПС та військах ППО республіки Білорусь відбудеться спільне штабне тренування із залученням посадових осіб об'єднання ВПС та ППО Західного військового округу збройних cил Російської Федерації.

Також повідомляється, що під час оперативної підготовки відпрацьовуються питання взаємодії органів управління авіацією та ППО при плануванні дій та постановці завдань підлеглим військовим частинам та підрозділам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань для військовозобов'язаних

Автор: 

Білорусь (7941) ППО (3223) росія (65394) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+11
Не поможет❗Лучше отдыхайте, а умрёте уставшими
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26.04.2022 16:01
+5
а шо, шо-то случилось???
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26.04.2022 16:07
+4
Очко жим жим?
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26.04.2022 15:58
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Очко жим жим?
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26.04.2022 15:58 Відповісти
Не поможет❗Лучше отдыхайте, а умрёте уставшими
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26.04.2022 16:01 Відповісти
а шо, шо-то случилось???
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26.04.2022 16:07 Відповісти
Це штабне, херня.
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26.04.2022 16:16 Відповісти
ЗИПы там проверьте. Там все клистроны спижжены и проданы Гладковскому еще три года назад.
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26.04.2022 16:21 Відповісти
тссс,не пали кантору)))
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26.04.2022 21:03 Відповісти
Штабні навчання ППО це плейстейшин у порівнянні зі реальними стрільбами на полігоні по більш менш реальним цілям...
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26.04.2022 16:44 Відповісти
🤣🤣🤣
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26.04.2022 16:56 Відповісти
Вот така хуня, малятко
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26.04.2022 16:57 Відповісти
Міністр перша жертва...
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26.04.2022 18:00 Відповісти
ОНИ ПДРЫ СТАРЫЕ УЖЕ СВОИ ППОПЫ ОГОЛЯЮТ !)
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26.04.2022 17:36 Відповісти
 
 