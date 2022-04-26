У Білорусі починаються штабні тренування ППО за участю Росії

з 26 по 29 квітня військово-повітряні сили та війська ППО Білорусі проведуть спільне штабне тренування із залученням російських військових посадових осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони Білорусі.

Як зазначається, з 26 по 29 квітня у ВПС та військах ППО республіки Білорусь відбудеться спільне штабне тренування із залученням посадових осіб об'єднання ВПС та ППО Західного військового округу збройних cил Російської Федерації.

Також повідомляється, що під час оперативної підготовки відпрацьовуються питання взаємодії органів управління авіацією та ППО при плануванні дій та постановці завдань підлеглим військовим частинам та підрозділам.

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