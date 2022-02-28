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Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань для військовозобов'язаних
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У Білорусі будуть проводитися навчання, в яких задіють військовозобов'язаних. Підготовка триватиме п'ять днів.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
Заявлено, що навчання проходитимуть з 1 по 4 березня.
"Повідомляється, що будуть проведені теоретичні та практичні заходи з посадовими особами, а також перевірка запасів продовольства", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+78 Виталий Харитонов f2132970
показати весь коментар28.02.2022 17:35
+71 Ksenia VB
показати весь коментар28.02.2022 17:35
+70 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар28.02.2022 17:35
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Нет, она на поколения, она навсегда.
Нас **** бульбаши обстреливают, а мы раунды проводим.
Да ******* надо по этим пусковым . Раз ракеты летят из белоруссии, то это тоже объявленная нам война. Какого мы терпим????
Не получилось убрать алкашенко? Да вы даже и не пытались! Если бы в августе-сентябре не болтались впустую по улицам и не повторяли бессмысленно мантру "жыве Беларусь", а действовали активно, да хотя бы провели бессрочную общенациональную забастовку, то власть колхозного придурка уже давно кончилась бы.
Но вы не сделали НИЧЕГО! Даже избитых, покалеченных, изнасилованных людей из застенков на Окрестина не освободили. Сто тысяч людей постояли, покричали "выпускай" и довольные собой разошлись. Не сомневаюсь, что в подобной ситуации украинцы бы взяли тюрьму штурмом, освободили всех заключённых, перебили садистов-охранников и а само здание разнесли.
Учитесь у украинцев, как надо бороться за свою свободу, они делают это блестяще.
Только не трепещи крыльями. Можешь опровергнуть сказанное мною? Что реально сделали беларусы осенью 2020 года, чтобы свергнуть колхозного психопата? Я уже не говорю о предшествующих десятилетиях.