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Минобороны Беларуси объявило о проведении учений для военнообязанных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны Беларуси объявило о проведении учений для военнообязанных

В Беларуси будут проводиться учения, в которых задействуют военнообязанных. Подготовка продлится пять дней.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

Заявлено, что обучение будет проходить с 1 по 4 марта.

"Сообщается, что будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами, а также проверка запасов продовольствия", – говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
Еще один ***** "ученисты".
Вам видосов с рашкинскими "учениками" мало *****?
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28.02.2022 17:35
+71
От суки...
Невже не можна отак всім зібратись і скинути бацьку ?
Що ви як барани живете ?
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28.02.2022 17:35
+70
***** усатое
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28.02.2022 17:35
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Еще не факт против кого, розданное оружие повернется.
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28.02.2022 18:28 Ответить
падло усатое на тут на каждого твого орка по стингеру дожидаться......
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28.02.2022 18:29 Ответить
надеюсь за это время беларусы посмотрели кучу видео с поджаренными рашистами и если даже пересекут границу, то сразу же дезертируют
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28.02.2022 18:33 Ответить
Правильно. Никто, как бацька, не научит тому, как правильно на Украине умирать. А что учат? Приседания?
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28.02.2022 18:39 Ответить
В программу сборов включено обязательное разучивание гимна Украины
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28.02.2022 18:42 Ответить
ситуация в следующая . среди резервистов в Беларуси организованы группы , ожидают призыва и выдачи оружия с боеприпасами . В случае если подразделение выдвигаеця в Украину , после пересечения границы в группе нейтрализуется офицер командир если он кадровый , на его место встает резервист старший по званию . Военное подразделени переходит на сторону вооруженных сил Украины в ближайшей точке соприкосновения. Росийская контразведка знает это но они в отчаянии не хватает пушечного мяса . После завершения войны в Украине планируеця с оружием в руках вернуться в Беларусь для наведения конституционного порядка .
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28.02.2022 18:48 Ответить
Там вроде всего 45 тыс. у луки как слышал. Следующие в очереди-Венесуэлла и королество Науру наверное.
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28.02.2022 18:58 Ответить
Из них боеспособных 2-3 тысячи . Остальное ни рыба ни мясо .
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28.02.2022 19:14 Ответить
Даже спорить не буду, а вот если он ушлёт чуть ли не всё своё воинство, так там и беларусы могут немножечко восстать. Сейчас это конечно маловероятно, но если пошлёт=это потери и дезертирства=информация выйдет наружу=может быть очень неприятно по итогу.
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28.02.2022 19:19 Ответить
беларуские добровольцы сражаюця в Украине .
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28.02.2022 20:01 Ответить
Ну таки у них одна задача- с севера пройти на юг , попытаться отрезать поставки оружия с Польши
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28.02.2022 22:02 Ответить
Спасибо за уточнение, просто досконально не гуглил.
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28.02.2022 20:39 Ответить
А вот здесь их будет ждать сюрприз
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01.03.2022 00:59 Ответить
Русофашистський тежим, який було створено протягом значного часу, Путін використав з метою інтелектуального пограбування своїх громадян через росЗМІ. Пограбувавши своїх громадян інтелектуально, він створив світ паралельної реальності, яку він хоче бачити. Тепер він пограбованих інтелектуально громадян росії і білорусі кидає у війну проти України. Феноменальна тактика неофашиста путіна! Проте ми вистояли чотири дні його "бліцкригу". Сьогодні п'ятий день. У війну відкрито вступить ( під виглядом "навчань") ще один русофашист Лукашенко. Але ми , наші батьки, воювали 80 років в минулій війні проти двох фашистських режимів гітлера і сталіна. Тому "своїх" незаконнонароджених диктаторів ми переможемо! Україна понад усе!.Слава Україні!
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28.02.2022 18:57 Ответить
Лукашенко уже не контролирует власть в Беларуси . Страной управляет военная росийская администрация . Ее распоряжения выполняют лукашенковские генералы и мвд . Звонок Зеленскому где лукадрищ обещал не обстреливать Украину с территории Беларуси будет стоит луке жизни . Путин в ярости , учитывая даже то что реальная власть находится в руках москвы .
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28.02.2022 18:58 Ответить
будут обучать методам ведения партизанской войны ?
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28.02.2022 19:15 Ответить
Фашист в свое время знатно потоптался по Украине и по Беларуси. Народу положили много.Донбасс заселили кацапские зэки, кацапье с Курска, Брянска, Белгорода. Работали на шахтах. В Беларусь тоже переселяли вонючее кацапье. Это их личинки повыростали, на Донбассе не знающие українську мову,в Беларуси - беларусську. И ненавидящие Україну и Беларус.
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28.02.2022 19:17 Ответить
Мы их ненавидим !
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01.03.2022 01:03 Ответить
И эти долбойобы ттоже предут на учения
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28.02.2022 19:22 Ответить
Курс-интенсив! Многие из них и 2 суток не протянут напряженного обучения.
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28.02.2022 19:28 Ответить
Открою военную тайну *********** армии в них на вооружении кальсоны
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28.02.2022 19:34 Ответить
Исконно-посконное! Но лучше памперсы.
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28.02.2022 19:56 Ответить
бюльбенфюрер говорит что ненависть пройдет, забудется, сейчас нет кровной вражды как раньше было.
Нет, она на поколения, она навсегда.
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28.02.2022 19:33 Ответить
Надо бомбить. Как говорил товарищ Сталин - бить врага на его территории
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28.02.2022 19:37 Ответить
Одни уже научились. Теперь эти начали. Итог один, всех положим.
Нас **** бульбаши обстреливают, а мы раунды проводим.
Да ******* надо по этим пусковым . Раз ракеты летят из белоруссии, то это тоже объявленная нам война. Какого мы терпим????
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28.02.2022 19:43 Ответить
Суть такая. Израсходовать ценные рокеты не проблема, их скорее всего накроет пво. Тх их мало. Терпение.
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28.02.2022 20:26 Ответить
Братья, украинцы. Не меряйте нас одним мерилом. Да, мы не такие решительные, как вы. Да, не получилось нам убрать этого мудака убрать в 20-м, думали цветочками власть поменяем. Я не снимаю с нас коллективной вины, за то, что ракеты летят с нашей территории, и москали к вам едут загорать. Но поверьте, каждый небезразличный из нас, ведет свою маленькую войну против кацапов и Луки. Кто-то перечисляет деньги в ваши фонды, кто-то информирует о колоннах, кто-то ведет информационную войну в рунете. В том случае, если Лука начнет готовить пушечное мясо для нужд Путина и призовет меня, то я пойду. А когда мне выдадут боевое оружие, то я знаю что с ним делать . И таких как я большинство. Слава Украине ! Смерть врагам !
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28.02.2022 20:21 Ответить
Я и не сомневаюсь, что подавляющее большинство беларусов ненавидят и презирают колхозного психопата и его гестаповский режим. Что они против российской агрессии и её поддержки со стороны "БНДР".

Не получилось убрать алкашенко? Да вы даже и не пытались! Если бы в августе-сентябре не болтались впустую по улицам и не повторяли бессмысленно мантру "жыве Беларусь", а действовали активно, да хотя бы провели бессрочную общенациональную забастовку, то власть колхозного придурка уже давно кончилась бы.

Но вы не сделали НИЧЕГО! Даже избитых, покалеченных, изнасилованных людей из застенков на Окрестина не освободили. Сто тысяч людей постояли, покричали "выпускай" и довольные собой разошлись. Не сомневаюсь, что в подобной ситуации украинцы бы взяли тюрьму штурмом, освободили всех заключённых, перебили садистов-охранников и а само здание разнесли.

Учитесь у украинцев, как надо бороться за свою свободу, они делают это блестяще.
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28.02.2022 20:42 Ответить
А что ты сделал жля беларусов - 100 000 арестованных ? Треплешь языком пока наши гниют в тюрьмах !
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01.03.2022 01:09 Ответить
А я не беларус, но помогал как мог: участвовал в демонстрациях и разъяснял, что представляет собой гестаповский режим алкашенко.

Только не трепещи крыльями. Можешь опровергнуть сказанное мною? Что реально сделали беларусы осенью 2020 года, чтобы свергнуть колхозного психопата? Я уже не говорю о предшествующих десятилетиях.
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01.03.2022 01:17 Ответить
русские свиньи также говорят
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28.02.2022 22:28 Ответить
Смерть ворогам !
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01.03.2022 01:07 Ответить
От этого колхозного психопата и его гестаповской шайки можно ожидать любой подлости.
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28.02.2022 20:29 Ответить
Твари, а потом будут объяснять, что они ничего не знали и на учения ехали.
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28.02.2022 20:47 Ответить
На відміну від Украінців, білоруси і москалі є рабами,яких,як худобу ставляь у стойло, або гонять на убій.Шкода, але це реальність.
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28.02.2022 20:55 Ответить
Таки не все - обидно тебе ? Слпва украиге смерть кацапам !
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01.03.2022 01:12 Ответить
******** словарь ..
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01.03.2022 01:14 Ответить
И кстати - за последнее время стал размавлять мовою - конечно трэш , но всётаки . Я люблю Украину !!!
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01.03.2022 01:18 Ответить
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