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Минобороны Беларуси объявило о проведении учений для военнообязанных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Беларуси будут проводиться учения, в которых задействуют военнообязанных. Подготовка продлится пять дней.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.
Заявлено, что обучение будет проходить с 1 по 4 марта.
"Сообщается, что будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами, а также проверка запасов продовольствия", – говорится в сообщении.
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+78 Виталий Харитонов f2132970
показать весь комментарий28.02.2022 17:35
+71 Ksenia VB
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+70 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показать весь комментарий28.02.2022 17:35
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Нет, она на поколения, она навсегда.
Нас **** бульбаши обстреливают, а мы раунды проводим.
Да ******* надо по этим пусковым . Раз ракеты летят из белоруссии, то это тоже объявленная нам война. Какого мы терпим????
Не получилось убрать алкашенко? Да вы даже и не пытались! Если бы в августе-сентябре не болтались впустую по улицам и не повторяли бессмысленно мантру "жыве Беларусь", а действовали активно, да хотя бы провели бессрочную общенациональную забастовку, то власть колхозного придурка уже давно кончилась бы.
Но вы не сделали НИЧЕГО! Даже избитых, покалеченных, изнасилованных людей из застенков на Окрестина не освободили. Сто тысяч людей постояли, покричали "выпускай" и довольные собой разошлись. Не сомневаюсь, что в подобной ситуации украинцы бы взяли тюрьму штурмом, освободили всех заключённых, перебили садистов-охранников и а само здание разнесли.
Учитесь у украинцев, как надо бороться за свою свободу, они делают это блестяще.
Только не трепещи крыльями. Можешь опровергнуть сказанное мною? Что реально сделали беларусы осенью 2020 года, чтобы свергнуть колхозного психопата? Я уже не говорю о предшествующих десятилетиях.