"Искандеры" ударили по аэропорту Житомира из Беларуси, - Геращенко (обновлено). ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
С территории Беларуси в сторону Украины в воскресенье были запущены ракеты "Искандер". Они попали в аэропорт Житомира.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Запуск Искандеров по Украине из района Мозыря. Запуск в районе 17.00", - написал Геращенко в телеграмме.
Он также выложил видео, на котором видна запущенная ракета. По словам Геращенко, съемка велась в Ровенской области, граничащей с Беларусью.
Позже Геращенко добавил, что ракеты попали в аэропорт Житомира.
"Русско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира. Знаете, что это значит? Что нужно готовиться Луцкой, Ровенской и Житомирской областям, жарить не только российских, но и белорусских оккупантов в ближайшие дни!" – написал он.
Пожалуйста, подождите...
тогда получите беспилотную зону
и попробуйте че запустить
демилитаризаторы хреновы
Тож "Іскандер" буде ефективним, лише якщо відморозок вирішив стріляти по нерухомих об'єктах інфраструктури або житлових кварталах.
Тому США варто добре подумати про передачу Україні "томагавків".
З ублюдком треба розмовляти його мовою: "Дернишься -- за ночь будет превентивных 100 миллионов. Ну а дальше будет, как будет".
очень знакомо
Уничтожайте ракетами Минск..Гомель..в Украине есть ракеты..Зеленский гаси Беларусь.
"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", - отметил Зеленский.
с 1го дня надо было сделать это
когда с гомеля летело все что можно
они будут идти на своем
они не отстанут пока хорошо не дать по роже
а пока они считают что не так много получили по роже
лезут дальше
но если его свои завалят и все остановят то это плохо чем то
потому что рашка так и останется хорошей
сразу ей все простят
а потом новое недорозумение в кремле взростет и все по новой
там какой то мордор прям
Тепер ваш Батька - не тільки необраний народом - самооголошений
Він зараз став військовим злочинцем !
Гаага чекає його разом з Путіном .
"Искандеры": ударили по аэропорту Житомира из Беларуси
Кулеба: Будем рады, если результатом переговоров будет мир и конец войны.
И сразу всей палатой на клистир...
бело-роСС-кая губерния пока что наш враг!! пока не доказали обратное!!
да вы ***** мрази конченные и предатели диверсанты *** !!! " Зеленый корабль - иди нах !!!"
Луцьк, це її обласний центр.
Географи.
Готуються там, готуються.
НІЯКИХ ПЕРЕМОВИН!!!