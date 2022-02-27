"Искандеры" ударили по аэропорту Житомира из Беларуси, - Геращенко (обновлено). ВИДЕО

С территории Беларуси в сторону Украины в воскресенье были запущены ракеты "Искандер". Они попали в аэропорт Житомира.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск Искандеров по Украине из района Мозыря. Запуск в районе 17.00", - написал Геращенко в телеграмме.

Он также выложил видео, на котором видна запущенная ракета. По словам Геращенко, съемка велась в Ровенской области, граничащей с Беларусью.

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Позже Геращенко добавил, что ракеты попали в аэропорт Житомира.

"Русско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира. Знаете, что это значит? Что нужно готовиться Луцкой, Ровенской и Житомирской областям, жарить не только российских, но и белорусских оккупантов в ближайшие дни!" – написал он.