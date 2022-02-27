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"Искандеры" ударили по аэропорту Житомира из Беларуси, - Геращенко (обновлено). ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

С территории Беларуси в сторону Украины в воскресенье были запущены ракеты "Искандер". Они попали в аэропорт Житомира.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск Искандеров по Украине из района Мозыря. Запуск в районе 17.00", - написал Геращенко в телеграмме.

Он также выложил видео, на котором видна запущенная ракета. По словам Геращенко, съемка велась в Ровенской области, граничащей с Беларусью.

Смотрите также: Это не наша война. Вы получите только позор, унижение и смерть, – белорусский подполковник Сахащик обратился к коллегам. ВIДЕО

Позже Геращенко добавил, что ракеты попали в аэропорт Житомира.

"Русско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира. Знаете, что это значит? Что нужно готовиться Луцкой, Ровенской и Житомирской областям, жарить не только российских, но и белорусских оккупантов в ближайшие дни!" – написал он.
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Топ комментарии
+108
їбануті тварини
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27.02.2022 18:06
+81
Вот вам переговоры от ******-Луки.
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27.02.2022 18:07
+69
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27.02.2022 18:07
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Страница 2 из 2
Це страшилка: автомобілів значно більше, ніж ракет (а до того ж невідомо по якій саме машині стріляти і коли; та ще якщо вона їде бозна де).
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27.02.2022 18:45 Ответить
К сожалению, боюсь, что не страшилка. Им разведка может доложить в какой машине выехало. Тем более, видишь, сколько предателей кругом, что за гроши готовы ставить метки.
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27.02.2022 18:51 Ответить
Доповісти можна, виявити саме цю машину за 500 км практично не можливо.
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28.02.2022 00:09 Ответить
klimov idet *****!
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27.02.2022 18:45 Ответить
ах так
тогда получите беспилотную зону
и попробуйте че запустить
демилитаризаторы хреновы
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27.02.2022 18:46 Ответить
"Іскандери" безглузді проти військ, якщо це не "перший удар", коли війська в казармах. Бо стрільба по розсередженим військам -- це як з гармати по горобцям.
Тож "Іскандер" буде ефективним, лише якщо відморозок вирішив стріляти по нерухомих об'єктах інфраструктури або житлових кварталах.
Тому США варто добре подумати про передачу Україні "томагавків".
З ублюдком треба розмовляти його мовою: "Дернишься -- за ночь будет превентивных 100 миллионов. Ну а дальше будет, как будет".
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27.02.2022 18:34 Ответить
Тварюки конченные……..
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27.02.2022 18:35 Ответить
Ударьте ответку.
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27.02.2022 22:07 Ответить
Не чем
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28.02.2022 16:01 Ответить
а чи не час в'їбати по москалям у Луки в ґороді
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27.02.2022 18:37 Ответить
Если бы у нас был президент- патриот, то уже 24, после падения первой ракеты на территорию Украины - должен быть нанесён ракетный удар по скоплению фашистов на северной границ - это те снимки от амеров о которых щеленский и рахамка говорили, что запад их, ***** провоцирует, ударить по крымским базам кораблей самолётов - то на сколько нашим военным было легче - а так, *****, президент.
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27.02.2022 21:59 Ответить
фактично це об'явлення нам війни з боку білоруського улусу орди
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27.02.2022 18:41 Ответить
КРИМСЬКИЙ МІСТ ******* ТРЕБА! ОДНОЗНАЧНО!
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27.02.2022 18:41 Ответить
Давно пора, тогда с юга не полезут.
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27.02.2022 18:47 Ответить
и не только. валить и менцк вместе с болотными рабами.
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27.02.2022 18:50 Ответить
это вот так будут перемирие соблюдать когда идти переговоры будут?
очень знакомо
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27.02.2022 18:41 Ответить
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27.02.2022 18:41 Ответить
Беларусы в окупации (в заложниках) По Ростову Точкой У можно повторить? Или по Белгороду. Валите их в местах скопления.
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27.02.2022 18:43 Ответить
И что теперь? На Украине пусть умирают а в Белорусию не трогать только потому что народ бесхребетный ?
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27.02.2022 22:10 Ответить
Не поговорил ли Зеленский очень конструктивно с «лукашом»???????И не пообещал ли «лукаш»,что перестанут лететь уничтожающие ракеты с территории Беларуси??????Два сапога -пара ..»пу»и «лукаш»..нельзя верить НИ ОДНОМУ СЛОВУ зла ..,которое представляют эти нелюд
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27.02.2022 18:45 Ответить
О каких переговорах несет Зеля ? Наберите гкгл или ютуб, там Лука исходится в смехе..говорит какой то карлик пьяный жид мне звонит...
Уничтожайте ракетами Минск..Гомель..в Украине есть ракеты..Зеленский гаси Беларусь.
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27.02.2022 22:26 Ответить
Лукашенко заверил, что российские войска не будут идти из Беларуси, - Зеленский
"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", - отметил Зеленский.
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27.02.2022 18:47 Ответить
полный разрыв отношений с белорашко тоже
с 1го дня надо было сделать это
когда с гомеля летело все что можно
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27.02.2022 18:49 Ответить
krymskij most razbombite
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27.02.2022 18:48 Ответить
Так це напад зі сторони РБ чи це інше? Якого ху Кулеба мовчить, чекають щоб бульбаші тупо атакували чи що...
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27.02.2022 18:49 Ответить
Как по мне, так сейчас как начнут ультиматумы ставить..Вряд ли что хорошее..
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27.02.2022 18:49 Ответить
то что там много погибло им пофиг на потери
они будут идти на своем
они не отстанут пока хорошо не дать по роже
а пока они считают что не так много получили по роже
лезут дальше
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27.02.2022 18:50 Ответить
По Вики у них 140 шт. Осталось еще 139.
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27.02.2022 18:52 Ответить
так он все аэродромы разбомбит и склады
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27.02.2022 18:56 Ответить
он будет по киеву лупить. будет маниакально захватывать киев любой ценой. а если нет, то будет - так не доставайся же ты никому!
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27.02.2022 20:38 Ответить
в сторону Мозиря ответку послать. бульбаши разделили ответственность за убийство с московией.
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27.02.2022 18:52 Ответить
А где Американские ПЕТРИОТЫ-которые заточенны именно на перехват таких ракет? А америка нам их не предоставила. А Может удже ВРЕМЯ ПРИШЛО дать Украине эффективное ПРО в качестве Лендлиза?
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27.02.2022 18:53 Ответить
Ктото ещё хочет ехать на переговоры?
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27.02.2022 18:56 Ответить
Должны быть какие-то зеркальные ответы от союзников . На Украину напали две страны. Причём весь мир наблюдал как они готовяться. Всё были в курсе.
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27.02.2022 18:58 Ответить
это явно показательный удар. чтобы на переговорах аргумент был, что вот можем и ядерной так же. так что сдавайся. сидишь такой, смотришь на небо и думаешь - какое красивое небо и как все же прекрасна наша природа и наша планета
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27.02.2022 19:01 Ответить
а **** тогда терять???? суцильный локальный Фоллаут хуже чем геноцид-красный террор-новый голодомор?? тут ведь как - если уже выстрелил, то тогда и у ооппонента страх пропадает - вся диаспора и вся Украина будут мстить детям этихь генералов за ракету и за все!! они пугать то могут - но не самоубийцы!!! и Колхозник и Моль очень дорожат своей шкуркой и комфортом и баблом и властью!! а у генералов и депутатов тоже семьи и счета в натовских странах, ( доллары, сеют зло и эксплуатацию европейских трудящихся с зарплатой вдвадцатеро большой чем в ресурсном Совке)
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27.02.2022 20:05 Ответить
да нет у него больше ничего. ни-че-го! может шкура только и осталась. но просто представьте: еще 4 дня назад он был бог, а сейчас? и пулю в лоб себе он не хочет пустить. я б на его месте пустил бы без всяких сомнений..
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27.02.2022 20:11 Ответить
он без чести
но если его свои завалят и все остановят то это плохо чем то
потому что рашка так и останется хорошей
сразу ей все простят
а потом новое недорозумение в кремле взростет и все по новой
там какой то мордор прям
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27.02.2022 20:34 Ответить
мне б тоже хотелось бы что б у этих свиней русских забрали все оружие, а все санкции оставили, включая закрытые границы. и так на 10 лет. а там посмотреть - можно ли давать удо или еще 10 лет
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27.02.2022 20:37 Ответить
Ну что поговорил, ... , с бульбофюрером?
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27.02.2022 19:06 Ответить
Эти две твари буквально, сошли с ума. Русские и белорусы, если вы не смете этих двух шакалов, вы будете прокляты.😡
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27.02.2022 19:19 Ответить
они опущенные холопы, а не народы
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27.02.2022 19:27 Ответить
Білоруси .
Тепер ваш Батька - не тільки необраний народом - самооголошений
Він зараз став військовим злочинцем !
Гаага чекає його разом з Путіном .
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27.02.2022 19:42 Ответить
приберіть опечатку - "...Запуск Іскандерів Україною..."
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27.02.2022 19:27 Ответить
Наш цирк снова на арене !

"Искандеры": ударили по аэропорту Житомира из Беларуси
Кулеба: Будем рады, если результатом переговоров будет мир и конец войны.

И сразу всей палатой на клистир...
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27.02.2022 19:29 Ответить
Бульбофюрер обещал ведь, что ни одной ракеты.. Клоун поверил.. А теперь вона как...
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27.02.2022 19:31 Ответить
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ -- УБИВАТЬ
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27.02.2022 19:35 Ответить
Реально розводять, чому так тяжко даеться відповідні кроки , розрив дипломатичних відносин
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27.02.2022 20:18 Ответить
Ну петушара усатая,мы до тебя еще доберемся.
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27.02.2022 19:39 Ответить
Блин ну был же Иловайск,был минск...ну не выполнят они нихера - даже не собираются...никто не учится - потом гибнут люди,а власть и дальше договорняки благословляет. Говорить можно только после полного вывода оккупационных войск с территории Украины!!!
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27.02.2022 19:42 Ответить
а ДАП!!! тянли время "перемирием" что б заминировать терминал! (как версия , что применяли противобортовые мины "ударное ядро" )
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27.02.2022 20:00 Ответить
Вы правы - жаль что тут некоторые товарисчи еще в розовых очках...
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27.02.2022 20:17 Ответить
А упырь белоруский врет **** прямо в глаза
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27.02.2022 19:46 Ответить
а вы верили Усатому Таракану про "мир" про "переговоры" и все это вот?????? та как бы это балачка не для отвода глаз что б зелю подкупить!
бело-роСС-кая губерния пока что наш враг!! пока не доказали обратное!!
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27.02.2022 19:59 Ответить
А как там дипотношения с бульборашей не пора ли все отношения рвать пусть Бульбофюрер сдыхает в одиночестве хватить играть в либерастов
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27.02.2022 20:02 Ответить
Партизанский, белорусский, собираем мы отряд
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27.02.2022 20:13 Ответить
О , а казали , що не будуть стріляти з Білорусії , реальний розві
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27.02.2022 20:17 Ответить
хм .. так я так понял что зеленые гниды уже знали об этом когда давали добро на переговоры !?
да вы ***** мрази конченные и предатели диверсанты *** !!! " Зеленый корабль - иди нах !!!"
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27.02.2022 20:28 Ответить
Легче стало??? Все что хорошее люди построили надо уничтожить от зависти. Тварюка
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27.02.2022 20:35 Ответить
верить тохе - це все равно, шо накормить его миской лайна
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27.02.2022 20:40 Ответить
Відповідаю геращенко - це означає,що бубочка вже біля річки Припять.
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27.02.2022 20:43 Ответить
Не Луцькій, а Волинській області.
Луцьк, це її обласний центр.
Географи.
Готуються там, готуються.
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27.02.2022 20:54 Ответить
Мерзкая колхозная гнида!
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27.02.2022 20:56 Ответить
Смерть российским и белорусским оккупантам!
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27.02.2022 21:20 Ответить
То ті тварии так переговори анансували? куди лізе зелений клоун. Кілька днів адекватної поведінки і от знов- переговори на ворожій територіі , там під каском щось є? Ці переговори потрібні ворогу а не Україні, вони втратили темп, несуть втрати, і тут зрадницьки переговори, які самі по собі дають передишку ворогові, куди той зелений баран лізе?
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27.02.2022 21:29 Ответить
Надо их збивать сразу над Беларусью, если есть такая возможность
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27.02.2022 22:10 Ответить
крылатую можно сбить, баллистическую нашими средствами нет. У Искандера есть две версии ракет
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28.02.2022 02:29 Ответить
Я смотрю народу нравится война, а переговоры типа зря.
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27.02.2022 23:18 Ответить
З ким розмовляти, з мерзотними нелюдями!!!?
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28.02.2022 06:57 Ответить
ПРИЙДЕТСЯ ВСЕМ УКРАИНСКИМ ВОЙНАМ ДАВАТЬ ДАЧИ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ !)
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28.02.2022 04:45 Ответить
Час надавати удари по їх теріторії!
НІЯКИХ ПЕРЕМОВИН!!!
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28.02.2022 06:56 Ответить
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