Парламент Білорусі дозволив застосовувати бойову техніку проти громадян

Нижня палата парламенту Білорусі схвалила у другому читанні проєкт зміни законів щодо питань діяльності внутрішніх військ МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Законопроєктом передбачаються віднесення до основних завдань внутрішніх військ їхню участь в охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки, безпеки охоронюваних осіб та об'єктів, що охороняються, режиму надзвичайного стану, воєнного стану, правового режиму в зоні проведення контртерористичної операції, у заходах щодо посилення охорони держкордону республіки.

Також військовослужбовцям внутрішніх військ РБ для виконання покладених на них завдань надаються права на зберігання та носіння зброї, вивчення обстановки в районах виконання цих завдань, у тому числі з використанням технічних засобів.

Документ також наділяє внутрішні війська повноваженнями "на застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень та групових порушень громадського порядку або дій, спрямованих на руйнування чи знищення майна всіх форм власності".

Окрім іншого, законопроєкт передбачає поширення заходів державного захисту на військовослужбовців, осіб цивільного персоналу внутрішніх військ та їхніх близьких.

Також читайте: В Білорусі депутати схвалили смертну кару за тероризм