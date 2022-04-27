УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12909 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі
14 470 52

Парламент Білорусі дозволив застосовувати бойову техніку проти громадян

білорусь

Нижня палата парламенту Білорусі схвалила у другому читанні проєкт зміни законів щодо питань діяльності внутрішніх військ МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Законопроєктом передбачаються віднесення до основних завдань внутрішніх військ їхню участь в охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки, безпеки охоронюваних осіб та об'єктів, що охороняються, режиму надзвичайного стану, воєнного стану, правового режиму в зоні проведення контртерористичної операції, у заходах щодо посилення охорони держкордону республіки.

Також військовослужбовцям внутрішніх військ РБ для виконання покладених на них завдань надаються права на зберігання та носіння зброї, вивчення обстановки в районах виконання цих завдань, у тому числі з використанням технічних засобів.

Документ також наділяє внутрішні війська повноваженнями "на застосування бойової та спеціальної техніки для припинення масових заворушень та групових порушень громадського порядку або дій, спрямованих на руйнування чи знищення майна всіх форм власності".

Окрім іншого, законопроєкт передбачає поширення заходів державного захисту на військовослужбовців, осіб цивільного персоналу внутрішніх військ та їхніх близьких.

Також читайте: В Білорусі депутати схвалили смертну кару за тероризм

Автор: 

Білорусь (7944) протест (2399)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+59
Ох как очканул таракан. Чует, что тапок близко
показати весь коментар
27.04.2022 19:13
+36
Хороший парламент, все о народе думает
показати весь коментар
27.04.2022 19:14
+22
Стосовно білорусів, ви дуже сильно помиляєтесь. Не готові вони, принаймі, поки що до протеста та революції.
показати весь коментар
27.04.2022 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох как очканул таракан. Чует, что тапок близко
показати весь коментар
27.04.2022 19:13 Відповісти
ото і є остаточне рішення таракана проти власного народу, після которого братні сябри його закопають
показати весь коментар
27.04.2022 19:35 Відповісти
Квіточками насмерть закидають
показати весь коментар
27.04.2022 20:21 Відповісти
Сябри? Поки бачу рабів, які навіть не пручаються. 0,01 % людей там.
показати весь коментар
27.04.2022 20:25 Відповісти
пройдуть вулицями з лозунгами
показати весь коментар
27.04.2022 20:36 Відповісти
Если будет бунт, то техника не поможет. Я думаю, многие сделали выводы, и снимать обувь, чтобы встать на скамейку, не будут.
показати весь коментар
27.04.2022 19:14 Відповісти
Стосовно білорусів, ви дуже сильно помиляєтесь. Не готові вони, принаймі, поки що до протеста та революції.
показати весь коментар
27.04.2022 19:15 Відповісти
Хоча зараз якраз вдалий для них час. І нам би допомогли, убезпечивши наші північні кордони.
показати весь коментар
27.04.2022 19:22 Відповісти
Так,але не з квіточками,до п.зди...
показати весь коментар
27.04.2022 19:28 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 19:25 Відповісти
Так. Тепер будуть ставати на лаву нє снімая обуві.
показати весь коментар
27.04.2022 20:12 Відповісти
Хороший парламент, все о народе думает
показати весь коментар
27.04.2022 19:14 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 19:14 Відповісти
Як там бульба-куколди поживають?
показати весь коментар
27.04.2022 19:15 Відповісти
...а я вам сейчас покажу , как править страной 27 и больше лет
показати весь коментар
27.04.2022 19:16 Відповісти
А потом еще и хлопцы из батальона Кастуся Калиновского вернутся домой и будет таракан вместе со своими псами размазан по стенке.
показати весь коментар
27.04.2022 19:18 Відповісти
а может,и не потом вернутся..
показати весь коментар
27.04.2022 19:54 Відповісти
Там функції парламенту такі самі, які мав сенатпри Калігулі у Римській імперії. І коняку депутатом зроблять, якщо тарган накаже їм…
показати весь коментар
27.04.2022 19:19 Відповісти
Як наприклад у нас бегемот Юзік .
показати весь коментар
27.04.2022 19:26 Відповісти
Чує криса чує запах засмаги
показати весь коментар
27.04.2022 19:20 Відповісти
Білоруси, ви драніки та квіточки катам своїм ще більше несіть, щоб стріляли не в руки-ноги, а одразу в голову.
показати весь коментар
27.04.2022 19:20 Відповісти
Агония режима.
показати весь коментар
27.04.2022 19:21 Відповісти
"Чим ближче кінець диктатурі, тим безглуздіші її закони", писав тут хтось у коментарях.
показати весь коментар
27.04.2022 20:14 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 19:21 Відповісти
это чтобы стрелять партизан похоже. но партизаны - значит тоже могут захватывать технику и использовать ее? закон Ньютона действие равно противодействию и т.п.
показати весь коментар
27.04.2022 19:23 Відповісти
Третій закон Ісаака Ньтона- F=-F
показати весь коментар
27.04.2022 19:51 Відповісти
Посмотри на кого ти стал похож, ти одєт во что попало, от тебя беларусь устала .. наберите на ютубе, многое узнаете )
показати весь коментар
27.04.2022 19:25 Відповісти
Звідки в бульбарусії громадяни? Скот
показати весь коментар
27.04.2022 19:26 Відповісти
Пустая формальность. Полицаям и так можно все. Не понимаю этого действа таракана. Местечковые в глаза боятся посмотреть полицаям и манкуртам. Ну а тренированные бойцы, которые придут в рб без цветов, вряд ли буду разбуваться перед лавочками или соблюдать таракановские законы.
показати весь коментар
27.04.2022 19:28 Відповісти
гуляй рванина, против носочков на лавочку можно что хош делать, хоть смертный приговор
показати весь коментар
27.04.2022 19:30 Відповісти
Парламент Беларуси превращается в рабовладельцев.
показати весь коментар
27.04.2022 19:31 Відповісти
ЛУКАШЕНКО СТОИТ У ПРОПАСТИ. НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ ЕМУ. ТОЛКНУТЬ СВОИ ЖЕ.
ЖИВЕ БЕЛАРУС! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
27.04.2022 19:32 Відповісти
Був у луки шанс вийти з політики героєм і мати шану на пенсії, а тепер вийде засранцем і висітиме на бярьозє.
показати весь коментар
27.04.2022 19:34 Відповісти
Калиновцы могут возглавить успешную вторую попытку..
показати весь коментар
27.04.2022 19:56 Відповісти
Про дуче хорошо сказал. И судьба у них похожая будет. Ибо ничо нет нового под солнцем. Все суєта.
показати весь коментар
27.04.2022 20:04 Відповісти
Знову не правильно та ще й з великої літери пишуть назву території поплічників.
показати весь коментар
27.04.2022 19:41 Відповісти
Какой парламент? Вы хотели сказать, хунта?
показати весь коментар
27.04.2022 19:51 Відповісти
По простому:
"У Білорусі дозволили розганяти демонстрації Градами та Солнцепьоками".
Я нічого не переплутав?
показати весь коментар
27.04.2022 20:03 Відповісти
Так. І ще фільм "Пріключєнія «Буратіно» в Дєвятовкє" скоро будуть знімати
показати весь коментар
27.04.2022 20:15 Відповісти
Перепутал!!! Слова "ГРАД" и "СОЛНЦЕПЕК" надо писать в ковычках!!! Так по правилам!!! А в целом все верно!!!
показати весь коментар
27.04.2022 20:42 Відповісти
Не будьте наївними. таракан вже з півроку як де-факто не керує країною.
Там тепер контролюють усе крємльовскі гебісти через гебістів місцевих.
показати весь коментар
27.04.2022 20:15 Відповісти
Якось піх...й, що там у *********. Це не стосується сябрів, котрі воююьь за Україну та декілька сотен партизан. Шестимільйонна країна, якби була б воля, давно змела вусатого таргана, а її лідери чи підери, були б з власним народом, а не ошивалися по закордонах.
показати весь коментар
27.04.2022 20:17 Відповісти
Як вони всі твердили літом, "нам нє нужєн майдан".. ну ну. Носіть і далі квіточки омонівцям.
показати весь коментар
27.04.2022 20:33 Відповісти
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******. Крапка
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
27.04.2022 20:23 Відповісти
Белорусы сидите дальше и орите что мы ничего не можем.Рабы !
показати весь коментар
27.04.2022 20:39 Відповісти
Вони билися, як могли. Але багатьох з них повбивали, покидали за грати та змусили покинути рідну країну... Ви ж бачили останні фото партизанів з залізниці: стріляють військові на ураження в тих, кого мають захищати, нікого не жаліють...
показати весь коментар
27.04.2022 21:20 Відповісти
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает /Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753-1821).
показати весь коментар
27.04.2022 21:41 Відповісти
Файно горит
показати весь коментар
28.04.2022 01:49 Відповісти
Таким чином Лукашенко вже осознав шо Украины виграе цю вiйну. Розумiе наслiдки нашоi победи та готуется до цього. Це добра новина.
показати весь коментар
28.04.2022 07:35 Відповісти
 
 