Проти Лукашенка подали позов до Гааги - звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності

Польський адвокат Томаш Віліньський подав заяву до Міжнародного кримінального суду в Гаазі на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, що захопив владу у Білорусі, та його спільників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко у телеграмі.

"Варшавський адвокат Томаш Віліньський наприкінці грудня подав до Національної прокуратури Польщі заяву про підозру в геноциді та злочинах проти людяності, скоєні громадянином Олександром Лукашенком та його спільниками", - повідомив він.

За словами Латушко, як і планувалося, польський адвокат за підтримки правозахисних організацій та Народного антикризового управління подає аналогічну заяву до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Заява містить 160 сторінок правового обґрунтування та 40 тис. сторінок документів у додатку.

Заява подана від імені великої кількості громадян Білорусі, зокрема від імені Павла Латушка.

Білоруський опозиціонер зазначив, що у своїй заяві юридична фірма Віліньського закликає прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі розпочати розслідування. Підозрюваними у заяві є громадянин Олександр Лукашенко, Іван Тертель, Микола Карпенков та інші представники різних білоруських силових структур, контрольованих диктатором.

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"Це важлива заява, яка разом з іншими інструментами має підштовхнути керівництво різних країн до більш активних юридичних дій: до подання заяв до Міжнародного суду від імені урядів, оголошення в розшук підозрюваних у рамках універсальної юрисдикції та інших. Ще до винесення вироку Міжнародний кримінальний суд після аналізу поданих матеріалів має право видати ордер на арешт та оголосити у розшук до Інтерполу представників режиму", – зазначає Латушко.

"Народне антикризове управління дякує Томашу Віліньському за його внесок у боротьбу білорусів за свободу та демократію в Білорусі", - додав білоруський опозиціонер.