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Новини Репресії в Білорусі
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Проти Лукашенка подали позов до Гааги - звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності

Проти Лукашенка подали позов до Гааги - звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності

Польський адвокат Томаш Віліньський подав заяву до Міжнародного кримінального суду в Гаазі на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, що захопив владу у Білорусі, та його спільників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко у телеграмі.

"Варшавський адвокат Томаш Віліньський наприкінці грудня подав до Національної прокуратури Польщі заяву про підозру в геноциді та злочинах проти людяності, скоєні громадянином Олександром Лукашенком та його спільниками", - повідомив він.

За словами Латушко, як і планувалося, польський адвокат за підтримки правозахисних організацій та Народного антикризового управління подає аналогічну заяву до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Заява містить 160 сторінок правового обґрунтування та 40 тис. сторінок документів у додатку.

Заява подана від імені великої кількості громадян Білорусі, зокрема від імені Павла Латушка.

Білоруський опозиціонер зазначив, що у своїй заяві юридична фірма Віліньського закликає прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі розпочати розслідування. Підозрюваними у заяві є громадянин Олександр Лукашенко, Іван Тертель, Микола Карпенков та інші представники різних білоруських силових структур, контрольованих диктатором.

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"Це важлива заява, яка разом з іншими інструментами має підштовхнути керівництво різних країн до більш активних юридичних дій: до подання заяв до Міжнародного суду від імені урядів, оголошення в розшук підозрюваних у рамках універсальної юрисдикції та інших. Ще до винесення вироку Міжнародний кримінальний суд після аналізу поданих матеріалів має право видати ордер на арешт та оголосити у розшук до Інтерполу представників режиму", – зазначає Латушко.

"Народне антикризове управління дякує Томашу Віліньському за його внесок у боротьбу білорусів за свободу та демократію в Білорусі", - додав білоруський опозиціонер.

Білорусь (7970) Гаага (316) Гаазький трибунал (166) геноцид (307) Лукашенко Олександр (2661) суд (11745)


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Топ коментарі
+17
Дай Бог дожить до того момента, когда эту гниду повесят на площади.
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01.02.2022 10:23 Відповісти
+6
Лови его суку как Катдафи и Хусейна !!!
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01.02.2022 10:14 Відповісти
+5
Схибленому м'яснику заляпаному кров'ю власного народу місце саме там...
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01.02.2022 10:18 Відповісти
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Лови его суку как Катдафи и Хусейна !!!
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01.02.2022 10:14 Відповісти
Дай Бог дожить до того момента, когда эту гниду повесят на площади.
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01.02.2022 10:23 Відповісти
Такі, як ти, і привели Луку до раші в обійми. А тепер ви, подгорелиє ватники, що повтікали, і тявкаєте, як собачки на караван.
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01.02.2022 10:32 Відповісти
Таракан всегда был шлюхой хла. Просто до 2020 у него было больше маневров в плане и рыбку съесть и на хло присесть. Мол, давай хло, плати мне денюжку, а то я ведь и уйти могу. Но теперь такая возможность пропала, маски сброшены. Если напряжете голову, то вспомните, что и до 2020 таракан голосовал в ООН так, как прикажет хло. Даже Казахстан занимал сугубо нейтральную позицию, в отличии от белорусской области хрюссии.
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01.02.2022 10:43 Відповісти
Вместе со всем его паскудным выводком.
Но вот вопрос, - кто у вас это может сделать?
Впрочем, сейчас тут, булькая и пуская пузыри, из фановых труб белоСруской конторы, вынырнет некий мойша одна лычка, меняющий своё погоняло, как казанова презервативы, и всё нам популярно пояснит. А мы снова над ним посмеёмся.
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01.02.2022 10:39 Відповісти
К сожалению, на данный момент никто. Народец сломлен и забит по своим хатам с краю.
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01.02.2022 10:50 Відповісти
Avedj jestj takaja primeta, jesli pered tem kak vstatj na skamejku snjatj obuvj i skandirovatj , tebe nikto ne dast. To v konce poluchish pesti i odashsia azh podprigivaja.
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01.02.2022 11:08 Відповісти
А на ***** коли?
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01.02.2022 10:30 Відповісти
***** свои порешат .
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01.02.2022 11:00 Відповісти
Все вірно, тільки Так - шоб під ними земля горіла
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03.02.2022 17:18 Відповісти
обложили, так що з катопляного поля навіть не вийде
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01.02.2022 10:15 Відповісти
Та відсидиться в картоплесховищі!
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Схибленому м'яснику заляпаному кров'ю власного народу місце саме там...
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01.02.2022 10:18 Відповісти
Да попало х-ло усатое ,на этот раз уже навсегда. Будут отлавливать везде . Все меняется в мире и х-ло московское не вечно.Так что есть шанс навестить милошевича ,транзитом через Гаагу.
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01.02.2022 10:24 Відповісти
По приказу путлера и для отвлечения от путлера внимания на Лукашенко гавкают.
А на путена ссыкотно подавать?
Чечня:

Сирия:
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01.02.2022 10:25 Відповісти
Не вставляй фотки из вкговна или х*яндекса, не грузятся
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01.02.2022 10:45 Відповісти
ok буду следить
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01.02.2022 11:10 Відповісти
счас пошли процесы 2 трлн баксов вывезли в Штаты и Британию - если прошибут эту стену тогда надежда есть
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03.02.2022 17:22 Відповісти
Може ще встигне сісти на лаву підсудних перед тим як здохне!
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01.02.2022 10:27 Відповісти
Крові було зовсім мало, а санкцій дуже багато, -- ще до крові. От ці людожерські санкції і привели до плачевних результатів. Тепер може бути дуже багато крові -- і своєї, і чужої.
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01.02.2022 10:27 Відповісти
кров завжди ллється коли влад захоплюють узурпатори і винуваті в цьому такі мерзотники як ***** і Лука
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01.02.2022 10:33 Відповісти
Та в Ростові відсидиться, і всі діла
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01.02.2022 10:41 Відповісти
Пусть ампулу с ядом готовит дегенерат
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01.02.2022 10:44 Відповісти
Латушко все годы верно прислуживал Лукашенко на разных должностях. Когда его отстранили, сразу в суд. Его надо судить как соучастника и посадить.
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01.02.2022 10:56 Відповісти
Как все просто оказівается. А давайте украинский адвокат подаст иск против Путина.
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01.02.2022 11:59 Відповісти
казнить как хусейна в прямом єфире
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01.02.2022 12:51 Відповісти
Шкода білорусів, не пощастило їм з диктатором. Цілий європейський народ став заручником одного божевільного.

Литвини! Тримайтеся! Ви ще більші європейці ніж ми.
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01.02.2022 13:07 Відповісти
пора эту мразь уже вешать......
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02.02.2022 17:39 Відповісти
 
 