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Новини Репресії в Білорусі
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В Білорусі нарахували майже 950 політв’язнів

В Білорусі нарахували майже 950 політв’язнів

За даними правозахисників, у Білорусі влада з політичних мотивів утримує за ґратами 942 людей.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

Нині політв’язнями визнали ще 9 осіб. Це рішення прийняли після після оприлюднення інформації про висунення обвинувачень, взяття під варту та ухвалення вироків за ч. 1 ст. 342 КК (Групові дії, що грубо порушують громадський порядок) стосовно Гліба Нікановича, Ігоря Лешкевича, Тихона Шлюхтиця, Артема Майсійонка, Андрія Образцова, Костянтина Шульги, Данила Дорофеєва, Сергія Красовського та Михайла Лапенаса (також засудженого за ст. 368 (Образа президента Республіки Білорусь) і ст. 369 (Образа представника влади).

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Низка правозахисних організацій Білорусі закликають негайно звільнити всіх політичних в'язнів, а також "громадян, затриманих у зв’язку з реалізацією свободи мирних зібрань у поствиборчий період, і зупинити політичні репресії стосовно громадян країни".

Автор: 

Білорусь (7926) політв’язні (1355)


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ну бывает. выражаю обеспокоенность.
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22.12.2021 01:08 Відповісти
А у нас? А! Знаю! "Дайтє єму єщо 100 дней!" і в нас політв'язнів буд більше! "Ми ж нє лохі"
Зате найвеличніше наблизиться до ще одного першого місця, окрім антирейтингу
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22.12.2021 01:16 Відповісти
Зеля спонсор террориста.
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22.12.2021 01:53 Відповісти
Ну так Лукашенко диктатор, должен же он как-то запугивать свой народ.
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22.12.2021 06:11 Відповісти
Шото мало. Недорабатывает бацька
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22.12.2021 08:45 Відповісти
Как печально. Глубоко обеспокоен...
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22.12.2021 08:57 Відповісти
 
 