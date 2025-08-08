РУС
Лукашенко не планирует баллотироваться на восьмой срок "президента" Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы не планирует баллотироваться на новый президентский срок.

Об этом он сказал в интервью Time, цитирует "Белта", передает Цензор.НЕТ.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит..." - говорит Лукашенко.

Он также заявил, что якобы был готов отказаться от баллотирования и на предыдущих выборах, зная, что "люди его однозначно поддержат". Но, мол, "люди сказали "нет" и "пришлось остаться".

Белорусский диктатор заверил, что его третий сын Николай не будет его "преемником" и, мол, этот вопрос может обидеть парня.

В то же время он предположил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.

"Только сразу пусть ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, - ради Бога", - добавил Лукашенко.

Зараз активні бульбаші, висунуть вимогу, щоб пюрер залишився ще керувати ними, а воно і погодиться. Так що серіал продовжується
показать весь комментарий
08.08.2025 17:16 Ответить
+4
На болотах, щоб "обнулити ху#ло", вистачило прохання однієї старої сучки-космонавтки
(не плутати з Бєлкою та Стрєлкою, то гарні собачки були),
такої собі Валєнтіни Тєрєшкової. «Простые люди просили».
показать весь комментарий
08.08.2025 17:22 Ответить
+3
передасть у спадок колєнькє.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:09 Ответить
звісно не планує, бо виборів не будє - нема сенсу.
Ніхто не проти щоб бульбофюрер пожиттеве правив
показать весь комментарий
08.08.2025 17:10 Ответить
мабуть не доживе до наступних виборів
показать весь комментарий
08.08.2025 17:11 Ответить
Тобто виборів вже не буде...
показать весь комментарий
08.08.2025 17:13 Ответить
Ну и правильно, а то эти выборы - тупо выброшенные деньги, а смысла никакого. Когда коронация?
показать весь комментарий
08.08.2025 17:15 Ответить
Якось пох..,що там у бульбособак..
показать весь комментарий
08.08.2025 17:16 Ответить
Коля вже досяг "президентського" віку... А щодо "Білоруський диктатор запевнив, що його третій син Микола не буде його "наступником" Джерело: https://censor.net/ua/n3567730, так "Лукашенку збрехать - що дурному з гори збігти...".
показать весь комментарий
08.08.2025 17:20 Ответить
Вовке Пуйлу передасть )))
показать весь комментарий
08.08.2025 17:21 Ответить
Що так? Колєнька вже готовий, одружився?...
показать весь комментарий
08.08.2025 17:25 Ответить
І так вже 30 років.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:26 Ответить
Бо білосрусь ввійде до складу ************, а там вже є сцар.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:26 Ответить
Як же ж не планує?… Он же ж пише, що Трампу 80 і добре тримається. Саме ця фраза і є відповіддю-« А я ще ого-го! Повний сил!»
показать весь комментарий
08.08.2025 17:31 Ответить
нустунпим президентом Білорусії буде пуйло
показать весь комментарий
08.08.2025 17:35 Ответить
Пяздздун...
показать весь комментарий
08.08.2025 17:37 Ответить
"Так я ж исчо и стендапер"...
показать весь комментарий
08.08.2025 17:41 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 17:43 Ответить
************!
показать весь комментарий
08.08.2025 17:45 Ответить
Просто бялорусь скінчилася. Замість білорусі тепер буде мінський *********** округ.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:45 Ответить
Лука, у тебя что, денег на двойников не хватает? Займи их у }{уйла и правь вечно.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:51 Ответить
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович (с)
показать весь комментарий
08.08.2025 17:52 Ответить
Як зелупа на другий,ти просто будеш правити до здоху,нах такі формальності як вибори в ********* з твоїми 99 відсотків.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:55 Ответить
 
 