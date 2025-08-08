Лукашенко не планирует баллотироваться на восьмой срок "президента" Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы не планирует баллотироваться на новый президентский срок.

Об этом он сказал в интервью Time, цитирует "Белта", передает Цензор.НЕТ.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит..." - говорит Лукашенко.

Он также заявил, что якобы был готов отказаться от баллотирования и на предыдущих выборах, зная, что "люди его однозначно поддержат". Но, мол, "люди сказали "нет" и "пришлось остаться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Россия не просила Беларусь воевать с Украиной из-за риска вмешательства НАТО

Белорусский диктатор заверил, что его третий сын Николай не будет его "преемником" и, мол, этот вопрос может обидеть парня.

В то же время он предположил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.

"Только сразу пусть ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, - ради Бога", - добавил Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко готовит армию к подавлению протестов и усилению контроля над обществом, - СВР