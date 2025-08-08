Лукашенко: Россия не просила Беларусь воевать с Украиной из-за риска вмешательства НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не обращалась к Минску с просьбой о прямом участии в войне против Украины из-за опасений возможного вмешательства НАТО.

В интервью американскому журналу Time, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что открытое привлечение Беларуси могло бы иметь "совсем другие политические и военные последствия". По его словам, в случае такого сценария "не только украинцы будут воевать против нас, это будет поводом для введения в Украину натовских войск".

Лукашенко предположил, что под видом наемников в Украину могут прибыть военные из Германии, Франции, Великобритании и других стран, что привело бы к войне с силами НАТО уже на территории Беларуси. Он также заявил, что в таком случае "ракетами будут бить по Беларуси".

Кроме того, Лукашенко рассказал, что этот вопрос даже не обсуждался с российским руководством. По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Минск интересовался, планирует ли Беларусь вступать в войну. Лукашенко утверждает, что ответил: "Мы не собираемся воевать и границу переходить, но помогаем здесь россиянам".

