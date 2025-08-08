Лукашенко: Росія не просила Білорусь воювати з Україною через ризик втручання НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не зверталася до Мінська з проханням про пряму участь у війні проти України через побоювання можливого втручання НАТО.

В інтерв’ю американському журналу Time, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що відкрите залучення Білорусі могло б мати "зовсім інші політичні та військові наслідки". За його словами, у разі такого сценарію "не тільки українці будуть воювати проти нас, це буде приводом для введення в Україну натовських військ".

Лукашенко припустив, що під виглядом найманців до України можуть прибути військові з Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн, що призвело б до війни з силами НАТО вже на території Білорусі. Він також заявив, що у такому випадку "ракетами будуть бити по Білорусі".

Крім того, Лукашенко розповів, що це питання навіть не обговорювалося з російським керівництвом. За його словами, директор ЦРУ Вільям Бернс під час візиту до Мінська цікавився, чи планує Білорусь вступати у війну. Лукашенко стверджує, що відповів: "Ми не збираємося воювати і кордон переходити, але допомагаємо тут росіянам".

