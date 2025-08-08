Лукашенко: Росія не просила Білорусь воювати з Україною через ризик втручання НАТО
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не зверталася до Мінська з проханням про пряму участь у війні проти України через побоювання можливого втручання НАТО.
В інтерв’ю американському журналу Time, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що відкрите залучення Білорусі могло б мати "зовсім інші політичні та військові наслідки". За його словами, у разі такого сценарію "не тільки українці будуть воювати проти нас, це буде приводом для введення в Україну натовських військ".
Лукашенко припустив, що під виглядом найманців до України можуть прибути військові з Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн, що призвело б до війни з силами НАТО вже на території Білорусі. Він також заявив, що у такому випадку "ракетами будуть бити по Білорусі".
Крім того, Лукашенко розповів, що це питання навіть не обговорювалося з російським керівництвом. За його словами, директор ЦРУ Вільям Бернс під час візиту до Мінська цікавився, чи планує Білорусь вступати у війну. Лукашенко стверджує, що відповів: "Ми не збираємося воювати і кордон переходити, але допомагаємо тут росіянам".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що нехай цій гівнюк не бреше
ОСЬ нащо УКРАЇНІ МЗС? Ось вороги брешуть про історію України - МЗС мовчить.
Посли ( фотографи і екскортниці) історії України не знають .
Зробить екзамен для послів і працівників амбасад по історії України, зробить їм профосмотр
ЯКЩО у якійсь країні не знають історії України - то це віна МЗС .
А ТЕ, що кацапи з білоруських пошт відправляли награбоване і це записали камери спостереження - це не допомога оркам?
2022-2023 ***** Луку постійно нагинав на це.
Лука тільки дивом відпетляв.