УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9008 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Олександра Лукашенка
1 489 19

Лукашенко: Росія не просила Білорусь воювати з Україною через ризик втручання НАТО

Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не зверталася до Мінська з проханням про пряму участь у війні проти України через побоювання можливого втручання НАТО.

В інтерв’ю американському журналу Time, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що відкрите залучення Білорусі могло б мати "зовсім інші політичні та військові наслідки". За його словами, у разі такого сценарію "не тільки українці будуть воювати проти нас, це буде приводом для введення в Україну натовських військ".

Лукашенко припустив, що під виглядом найманців до України можуть прибути військові з Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн, що призвело б до війни з силами НАТО вже на території Білорусі. Він також заявив, що у такому випадку "ракетами будуть бити по Білорусі".

Крім того, Лукашенко розповів, що це питання навіть не обговорювалося з російським керівництвом. За його словами, директор ЦРУ Вільям Бернс під час візиту до Мінська цікавився, чи планує Білорусь вступати у війну. Лукашенко стверджує, що відповів: "Ми не збираємося воювати і кордон переходити, але допомагаємо тут росіянам".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ та Україна проведуть мирні перемовини, підуть на поступки, вони більше ніколи не воюватимуть, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Олександр (2678) НАТО (6712) війна в Україні (5618)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
НАТО не буде втручатись навіть коли Україна воюватиме проти півсвіту. Будуть виглядувати з-за безпечного паркану і давати поради про "шлях до справедливого миру".
показати весь коментар
08.08.2025 17:00 Відповісти
+11
може й не просила але напала з території бульболяндії.Ти не знав?
показати весь коментар
08.08.2025 16:59 Відповісти
+7
Тільки вторгнення в Україну відбулося з території Білорусі.
показати весь коментар
08.08.2025 17:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може й не просила але напала з території бульболяндії.Ти не знав?
показати весь коментар
08.08.2025 16:59 Відповісти
НАТО не буде втручатись навіть коли Україна воюватиме проти півсвіту. Будуть виглядувати з-за безпечного паркану і давати поради про "шлях до справедливого миру".
показати весь коментар
08.08.2025 17:00 Відповісти
Дайте йому за це премію Нобеля !
показати весь коментар
08.08.2025 17:03 Відповісти
Пишуть, що з білопараші сьогодні під@ри запустили балістичну ракету в сторону Чернігова.
показати весь коментар
08.08.2025 17:04 Відповісти
Нацисти білорусі нас часто обстрілюють ракетами.
показати весь коментар
08.08.2025 18:08 Відповісти
От БРЕХУН!!! КГБісти білоруські шастали в березні 2022 року по окупованій території Чернігівщини, і вишукували серед полонених білорусів-втікачів з "маці-радзіни". Проводили допити разом з кацапами. А ціла бригада білоруська зайшла на територію Чернігівщини, і дійшла до Михайло-Коцюбинського. А коли "сябри" почули запах паленого м"яса, зі згорілої кацапської техніки, яка стояла вздовж дороги - то збунтувалися. Покинули техніку і пішли додому... Прилетіли літаки їхні, і ту техніку розбомбили - щоб нам не дісталася...
показати весь коментар
08.08.2025 17:05 Відповісти
випросив собі місце під сонцем
показати весь коментар
08.08.2025 17:05 Відповісти
Звичайно,що росія просила бацьку підключитись до її війни з нами і бацька щасливо від того відпетляв.Але те,що він тепер про це говорить є досить небезпечним,бо означає що коли рашка таки його попросить підключитись то він може і погодитись.
показати весь коментар
08.08.2025 17:05 Відповісти
Та не відпетляв, а брав участь, тепер забув мабуть. Перед Вами в коментарях вказали вже деякі конкретні приклади.
показати весь коментар
08.08.2025 17:19 Відповісти
Тількі з Білорусі прийшли у Бучу війська вбивати мирне населення
Так що нехай цій гівнюк не бреше
показати весь коментар
08.08.2025 17:07 Відповісти
Під Запорожцям стояла воїнська частина бульбашей.
показати весь коментар
08.08.2025 17:09 Відповісти
Так чого МЗС мовчить , нехай через ЗМІ зробить протест і факти предьявить , щоб увесь світ бачив брехню .
ОСЬ нащо УКРАЇНІ МЗС? Ось вороги брешуть про історію України - МЗС мовчить.
Посли ( фотографи і екскортниці) історії України не знають .
Зробить екзамен для послів і працівників амбасад по історії України, зробить їм профосмотр
ЯКЩО у якійсь країні не знають історії України - то це віна МЗС .
показати весь коментар
08.08.2025 17:14 Відповісти
Циган 3,14дун,моя знайома,якій я довіряю,з Броварського району,казала,шо при вторгненні кацапи ішли з бульбашами
показати весь коментар
08.08.2025 17:08 Відповісти
Так. Е факти . І їх багато
А ТЕ, що кацапи з білоруських пошт відправляли награбоване і це записали камери спостереження - це не допомога оркам?
показати весь коментар
08.08.2025 17:16 Відповісти
Тільки вторгнення в Україну відбулося з території Білорусі.
показати весь коментар
08.08.2025 17:08 Відповісти
Пошта біларусі вивозила награбоване орками до раши . Може хтось нагадає цьому ідіоту?
показати весь коментар
08.08.2025 17:17 Відповісти
Що меле цей параноїк!!!! Українцям точно твоя бульбашія не потрібна!!!!
показати весь коментар
08.08.2025 17:21 Відповісти
*******, як дишить.
2022-2023 ***** Луку постійно нагинав на це.
Лука тільки дивом відпетляв.
показати весь коментар
08.08.2025 17:37 Відповісти
ну білорусам заготовлено окреме місце в аду як зрадникам
показати весь коментар
08.08.2025 17:49 Відповісти
 
 