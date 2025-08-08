Лукашенко о вторжении РФ в Украину: Путин почему-то выводил войска через Киев на восток России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что якобы не знал о планах вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, и все произошло "неожиданно" после масштабных военных учений РФ и Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Time журналисту Саймону Шустеру, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, о полномасштабном российском вторжении в Украину он узнал только после публичного обращения диктатора Путина утром 24 февраля 2022 года.

Лукашенко рассказывает, что после окончания совместных учений с РФ в Беларуси российские войска начали выходить из Беларуси, однако у границы с Украиной они "в какой-то момент" повернули на юг.

"А войска были Восточного округа - с востока России... Почему войска через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию? Почему они шли от нас? Я уже говорил: этот вопрос надо задавать даже не Путину, а Зеленскому. До 24 февраля 2022 года я не знал, откуда и куда будут двигаться войска. Американцы предполагали, украинцы не верили. В таких операциях много неопределенности - план может быть разработан заранее, но момент начала знают лишь несколько человек", - добавил белорусский диктатор.

В то же время Лукашенко попытался оправдать Путина тем, что глава Кремля якобы боялся "удара в спину" со стороны западных стран.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины Лукашенко извинялся перед ним за то, какую роль его страна сыграла в российском вторжении.