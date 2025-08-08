РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7823 посетителя онлайн
Новости Заявления Александра Лукашенко
3 101 34

Лукашенко о вторжении РФ в Украину: Путин почему-то выводил войска через Киев на восток России

Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что якобы не знал о планах вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, и все произошло "неожиданно" после масштабных военных учений РФ и Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Time журналисту Саймону Шустеру, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, о полномасштабном российском вторжении в Украину он узнал только после публичного обращения диктатора Путина утром 24 февраля 2022 года.

Лукашенко рассказывает, что после окончания совместных учений с РФ в Беларуси российские войска начали выходить из Беларуси, однако у границы с Украиной они "в какой-то момент" повернули на юг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не планирует баллотироваться на восьмой срок "президента" Беларуси

"А войска были Восточного округа - с востока России... Почему войска через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию? Почему они шли от нас? Я уже говорил: этот вопрос надо задавать даже не Путину, а Зеленскому. До 24 февраля 2022 года я не знал, откуда и куда будут двигаться войска. Американцы предполагали, украинцы не верили. В таких операциях много неопределенности - план может быть разработан заранее, но момент начала знают лишь несколько человек", - добавил белорусский диктатор.

В то же время Лукашенко попытался оправдать Путина тем, что глава Кремля якобы боялся "удара в спину" со стороны западных стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о войне в Украине: "Россияне все потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше"

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины Лукашенко извинялся перед ним за то, какую роль его страна сыграла в российском вторжении.

Автор: 

армия РФ (20243) Беларусь (7964) Лукашенко Александр (3632) россия (96837) война в Украине (5580)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Нет такой страны - Беларусь , с этой территории на Київ и Чернигів шли танки ,с неё на Одесу, Харків, Сумы, Запорожье - летели ракеты, бомбы,эта территория помогала россии воровать и вывозить украинских детей.Эта территория объявила нам войну в 2022 ,и так же подсудна как и россия
показать весь комментарий
08.08.2025 22:44 Ответить
+8
Так ти ж карту привіз, там 4 позиції, звідки готувався напад. Ну, щоб унітази вивозити через твою нову пошту. Теж забув вже((
показать весь комментарий
08.08.2025 22:42 Ответить
+7
.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.08.2025 22:39 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 22:41 Ответить
Зашити торпеду
показать весь комментарий
08.08.2025 22:43 Ответить
посєйдон...

нє, не допоможе !

.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:58 Ответить
On chto , s Trombom sarevnuietsa v tuposti ? 🤦‍♂️
показать весь комментарий
08.08.2025 22:41 Ответить
Так ти ж карту привіз, там 4 позиції, звідки готувався напад. Ну, щоб унітази вивозити через твою нову пошту. Теж забув вже((
показать весь комментарий
08.08.2025 22:42 Ответить
Нет такой страны - Беларусь , с этой территории на Київ и Чернигів шли танки ,с неё на Одесу, Харків, Сумы, Запорожье - летели ракеты, бомбы,эта территория помогала россии воровать и вывозить украинских детей.Эта территория объявила нам войну в 2022 ,и так же подсудна как и россия
показать весь комментарий
08.08.2025 22:44 Ответить
Есть Беларусь, и патриоты Беларуси погибали в боях за Украину. Так что закройт хлебало, кремлевская ТВАРЬ. Ты сдохнешь, а Украина и Беларусь будут существовать, скотина рашистская...
показать весь комментарий
08.08.2025 23:05 Ответить
Ні вуйку, ви втратили свою країну.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:23 Ответить
Бацька забув, що за певних умов у картоплі виникає і накопичується соланін - дуже сильна та підступна отрута!
показать весь комментарий
08.08.2025 22:46 Ответить
Це не натяк на те, щоі зараз так «виводимуть війска на схід» після навчання?
показать весь комментарий
08.08.2025 22:47 Ответить
Це ще один приклад що всі диктатори поступово сходять з розуму
показать весь комментарий
08.08.2025 22:49 Ответить
це він типу дотепні жарти у стилі "гускіє проста передвігают граніцу" випалює.
вибарцам тЗекоміка має дуже сподобатись такий стендап директора колгоспу.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:57 Ответить
ніт не сходять вони з розуму. Вони стають цинічно брехливими.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:17 Ответить
Дуже не хоче в Гаагу, але відкосити не вийде...
показать весь комментарий
08.08.2025 22:49 Ответить
той випадок коли бульба стає чіпсами… йой видозмінюється на льоту…
показать весь комментарий
08.08.2025 22:49 Ответить
все так і є. зєля підтвердить.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:49 Ответить
Шо оно несёт 🤪🤣
показать весь комментарий
08.08.2025 22:50 Ответить
.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:51 Ответить
Їбанько вусатий .
показать весь комментарий
08.08.2025 22:52 Ответить
Тобто, Лука зрозуміє, якщо у Мінську щось абсолютно випадково вибухне і трохи радіація підніметься?

Ну повинно було в іншому місці вибухнути мирно і само якось у Мінськ потрапило.
І нема кого питати, як так сталося, крім самого Луки.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:53 Ответить
Картопляний недофорер таке гівно смирдить на всю планету
показать весь комментарий
08.08.2025 22:56 Ответить
"Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед".

сміх у залі та бурхливі оплески....
показать весь комментарий
08.08.2025 23:01 Ответить
Тварь брехлива
показать весь комментарий
08.08.2025 22:57 Ответить
Бульбофюрер не тільки дав прохід рашистам через територію ********** в Україну. З території ********** летіли ракети по Україні. Крім того танковий корпус ********** стояв під Київом в Здвижівці і є очевидці цього. Також військові гелікоптери ********** проводили військові дії над територією України. Я вже не кажу про викрадення людей українського майна і вивезення їх на територію **********. Тобто ********** приймала активну участь в війні проти України і за це повинна понести покарання.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:04 Ответить
що це було ?

.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:00 Ответить
Намагання уникнути Гааги.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:10 Ответить
Послання дружбанчику келлоґу. Типу, "я невинуватий".
показать весь комментарий
08.08.2025 23:15 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 23:06 Ответить
Чим більше припікає цим наволочам, тим більше заяв звучить від них про непричетність до військових злочинів. Або щось наближається до розв'язки закінчення війни, або інтрига досягне апогея і все піде ні за чим сценарієм. Зі здорового глузду цей лукашенко повинен висіти у петлі на одній мотузці з путіним, але складається таке враження, що трамп їх намагається врятувати закінчивши війну за ради своєї репутаційної і особистої фінансової вигоди.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:11 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:19 Ответить
Якщо ви коли-небудь почуєте, що український народ пробачив кацапам і бульбашам, то знайте, що Україна - мертва.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:21 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 23:36 Ответить
Та слышали. Заблудился.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:38 Ответить
 
 