В первые дни войны Лукашенко извинялся и говорил, что он не виноват, - Зеленский
В первые дни войны белорусский диктатор Александр Лукашенко извинялся за атаки с территории его страны.
Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства сказал, что Лукашенко утверждал, что пытался отговорить диктатора РФ Владимира Путина от нападения на Украину.
"Ты поверь, Володя, это не я, говорил он мне. Он говорил, что не контролирует ракеты, что это Путин", - добавил Зеленский.
Зато Зеленский ответил Лукашенко, что он "такой же убийца". В то же время белорусский лидер убеждал, что "нельзя воевать с русскими".
Затем, по словам Зеленского, Лукашенко предложил Украине в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси.
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Чудотворне сціленя картопенпюрера силою найвеличнійшого цілітеля у котрого слепі починають говорити, немі бачити а глухи ходити? Чи то картопенпюрер шось на рахунок у офшор підкинув шоб йому якась скідка вийшла?
А щодо "Лукашенко вибачався" - так люди під Михайло-Коцюбинським, у березні 2022 року його "вибачення" бачили - цілу білоруську бригаду... Аби білоруські солдати не "забзділи" тоді, та не відмовилися наступать на Чернігів - можливо, ми-б і не встояли...
"вияснила" що ніякої операції "Авеню" не було.Мудрий нарід мовчки витер сечу з обличчя.Я нічого не пропустив?
Білорусь = країна-агресор
"Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
......
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;"
......
Ето нє я!
Ето Ваш враґ, Рошфор!
Ето он подослал убійц!
Он!
А я стрєляла в лошадь!
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
(Пушкин А. С.)
Как вдвоем завалили гениальную спецоперацию украинской разведки АВЕНЮ
Когда уже правду наконец узнаем про нее?
Главный макаронщик планеты Зеленский
Такую тогда лажовую лапшу приготовил
Как народ проглотил - ума не приложу......
Кедилапті