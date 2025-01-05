РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4572 посетителя онлайн
Новости Война
15 999 56

В первые дни войны Лукашенко извинялся и говорил, что он не виноват, - Зеленский

Володимир Зеленський

В первые дни войны белорусский диктатор Александр Лукашенко извинялся за атаки с территории его страны.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что Лукашенко утверждал, что пытался отговорить диктатора РФ Владимира Путина от нападения на Украину.

"Ты поверь, Володя, это не я, говорил он мне. Он говорил, что не контролирует ракеты, что это Путин", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 28 ОМБр о тактике россиян на Торецком направлении: штурмуют группами до 20 человек и плотно применяют дроны

Зато Зеленский ответил Лукашенко, что он "такой же убийца". В то же время белорусский лидер убеждал, что "нельзя воевать с русскими".

Затем, по словам Зеленского, Лукашенко предложил Украине в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси.

Также читайте: Войска РФ не пересекали границу на Сумщине, подразделения ВСУ уничтожали отдельные вражеские ВРГ, - ОВА

война (1380) Зеленский Владимир (20474) Лукашенко Александр (3613) война в Украине (4082)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Лукашенко надав територію Білорусії для агресії проти України, і це лише питання часу, коли Лукашенко і Білорусія за це заплатять.
показать весь комментарий
05.01.2025 21:56
+22
Бульба вибачався і продовжував вбивати.
показать весь комментарий
05.01.2025 21:52
+17
Розпочав писати мемуари...?
показать весь комментарий
05.01.2025 21:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бульба вибачався і продовжував вбивати.
показать весь комментарий
05.01.2025 21:52 Ответить
Зеленський не вибачився
показать весь комментарий
05.01.2025 22:05 Ответить
Розпочав писати мемуари...?
показать весь комментарий
05.01.2025 21:53 Ответить
нотами, для фортеп'яно в один палець ))
показать весь комментарий
05.01.2025 21:58 Ответить
не в палець. а без рук
показать весь комментарий
05.01.2025 21:58 Ответить
само собою. просто думав модер не пропусте як написать "в один ***" )))
показать весь комментарий
05.01.2025 22:03 Ответить
модер тверезомисляча людина
показать весь комментарий
05.01.2025 22:45 Ответить
цей, виходить шо так.
показать весь комментарий
05.01.2025 22:53 Ответить
Шолохов?
показать весь комментарий
06.01.2025 06:50 Ответить
А шо сі сталось?
Чудотворне сціленя картопенпюрера силою найвеличнійшого цілітеля у котрого слепі починають говорити, немі бачити а глухи ходити? Чи то картопенпюрер шось на рахунок у офшор підкинув шоб йому якась скідка вийшла?
показать весь комментарий
05.01.2025 21:53 Ответить
про яке зцілення ви всі говорите?
показать весь комментарий
05.01.2025 22:05 Ответить
********** вже подалась розміновувати прикордоння й дороги. бітум почнуть по новому завозити з абрахамієй ))
показать весь комментарий
05.01.2025 21:55 Ответить
Мамою клявся
показать весь комментарий
05.01.2025 21:56 Ответить
Лукашенко надав територію Білорусії для агресії проти України, і це лише питання часу, коли Лукашенко і Білорусія за це заплатять.
показать весь комментарий
05.01.2025 21:56 Ответить
Звичайно! На другий день після кави в Криму.
показать весь комментарий
06.01.2025 14:48 Ответить
Десять місяців, від березня 1918 до січня 1919 року, Гомель перебував у складі Української держави. Тут діяли українські органи влади, українська митниця, над містом майорів синьо-жовтий прапор.
показать весь комментарий
05.01.2025 21:57 Ответить
цьому можна вірити? А як же шашлики на природі? Балабол....
показать весь комментарий
05.01.2025 21:57 Ответить
Все зарабатывают на войне, мы не зарабатывали и если кого-то находили - били по рукам, - Зеленский
показать весь комментарий
05.01.2025 22:00 Ответить
А Зеленський бува не хоче вибачитися за свої побрехеньки про травневі шашлики у 2022-му?
показать весь комментарий
05.01.2025 22:01 Ответить
То-же увидел " желание" мира в его очке, как и у ботаксного Шныря??
показать весь комментарий
05.01.2025 22:03 Ответить
Яке воно кончене, обидва два
показать весь комментарий
05.01.2025 22:03 Ответить
Да что ты, чёрт побери,такое несёшь?!
показать весь комментарий
05.01.2025 22:04 Ответить
"Блазень" відмазує Луку? Для чого? Готує "запасний аеродром"? Бо зрозумів, що до білоруського кордону можна швидше добігти, ніж до польського чи словацького?
А щодо "Лукашенко вибачався" - так люди під Михайло-Коцюбинським, у березні 2022 року його "вибачення" бачили - цілу білоруську бригаду... Аби білоруські солдати не "забзділи" тоді, та не відмовилися наступать на Чернігів - можливо, ми-б і не встояли...
показать весь комментарий
05.01.2025 22:04 Ответить
бульбашів бачили і в районі Седніва теж....
показать весь комментарий
05.01.2025 22:08 Ответить
Вони і в Лукашівці та Зайцях були. І під Києвом... Однак там вони були в складі російської армії (окремі групи) А під Михайло-Коцюбинським - БРИГАДА.
показать весь комментарий
05.01.2025 22:14 Ответить
Так...ще жодна Армія світу не могла встояти перед білоруссами...
показать весь комментарий
05.01.2025 22:08 Ответить
"Соломинка ламає спину верблюду...". Хлопці потім казали - "Насилу встояли...". Танки кацапські попалили недалеко від кінцевої зупинки тролейбуса. ДРГ кацапські на околицях міста вже були, кілька разів проривалися і у місто... Їх "тигри" один раз наші хлопці посікли з кулеметів БТР, на вулиці, недалеко від нас... А ми в центрі міста живемо.
показать весь комментарий
05.01.2025 22:21 Ответить
Бульбофюрер вибачився,і зегевара віддав йому за це вагнерівців.А потім Безкутна зі "своєю" ТСК
"вияснила" що ніякої операції "Авеню" не було.Мудрий нарід мовчки витер сечу з обличчя.Я нічого не пропустив?
показать весь комментарий
05.01.2025 22:05 Ответить
Они меня пытали,но я им ничего, ничего не сказал...
показать весь комментарий
05.01.2025 22:06 Ответить
Хто у це вірить?
показать весь комментарий
05.01.2025 22:07 Ответить
В мене лише питання - хто кому дзвонив.
показать весь комментарий
06.01.2025 14:54 Ответить
Хтось у черговий раз опинився лохом, ще й у якісь вибачення повірив. А ще там Хрєнін щось "обіцяв".
Білорусь = країна-агресор
"Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
......
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;"
......
показать весь комментарий
05.01.2025 22:09 Ответить
Відмазує Луку? цікаво, навіщо?
показать весь комментарий
05.01.2025 22:09 Ответить
Ах, д'Артаньян!
Ето нє я!
Ето Ваш враґ, Рошфор!
Ето он подослал убійц!
Он!
А я стрєляла в лошадь!
показать весь комментарий
05.01.2025 22:19 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2025 22:25 Ответить
Питання, хто з цих двох більше брехло
показать весь комментарий
05.01.2025 22:25 Ответить
заберіть в нього мікрофон з нового року таке несеться шо на голову не налазе
показать весь комментарий
05.01.2025 22:27 Ответить
Лука з ***** розіграли класику ( доброго та злого слідчого). А наш Буратіно знову повівся.
показать весь комментарий
05.01.2025 22:28 Ответить
Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
(Пушкин А. С.)
показать весь комментарий
06.01.2025 07:52 Ответить
Єсчьо етіх *********** історій і побрехеньок!
показать весь комментарий
05.01.2025 22:30 Ответить
Чуваки, наверное ,вспоминали
Как вдвоем завалили гениальную спецоперацию украинской разведки АВЕНЮ
Когда уже правду наконец узнаем про нее?
Главный макаронщик планеты Зеленский
Такую тогда лажовую лапшу приготовил
Как народ проглотил - ума не приложу......
показать весь комментарий
05.01.2025 22:32 Ответить
Буба почав відмазувати Лукашенка. Два сапога - кеди.
показать весь комментарий
05.01.2025 22:33 Ответить
Кеди лапті
показать весь комментарий
05.01.2025 22:39 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2025 22:37 Ответить
Ого! А це вже цікаво! Боневтік збирається панять-і-прастіть Тарганиська? Невже готує собі "запасний аеродром" в БССР?
показать весь комментарий
05.01.2025 22:48 Ответить
БМВ...Бєлая Малая Вєлікая...
показать весь комментарий
05.01.2025 22:57 Ответить
Зелермак, здав самозванцю спецоперацію України проти вбивць України Вагнера, а той нагородив його ....СМЕРТЬЮ.??



показать весь комментарий
05.01.2025 22:58 Ответить
Лукавий просто грав у свою звичну гру: крутив очком як мартишка у анекдоті про мартишку,очко і дєдушку Крилідзе....А бульбосолдати у перші дні нападу були помічені в селах Броварського району,ходили з обшуками,потім,побачивши що Кієв за 3 дня не буде,чкурнули назад у Бульбостан....
показать весь комментарий
05.01.2025 23:31 Ответить
Настав час *********** історій?
показать весь комментарий
06.01.2025 01:12 Ответить
Звичайно, він просто шістка. Винен ***** що напав, і фсбешне буратіно яке все підготувало для нього в Україні(включаючи чонгари,ракетні програми, клістрони, дороги, зрадники в СБУ і тд. Можна продовжувати майже безкінечно).
показать весь комментарий
06.01.2025 03:00 Ответить
Шизік Лука вибачався перед........со слезамі на глазах.... У хворих таке буває.
показать весь комментарий
06.01.2025 03:12 Ответить
Чернігову розбомбленому з білоруських аеродромів якось пофігу хто це був- сам гітлер чи його мусоліні
показать весь комментарий
06.01.2025 04:58 Ответить
Та й Пуйло ні вчому не винен, якшо так розібратися. Нє, у а в чому він винен? Його просто надулі, кінулі, ааабмааануууЛІ.
показать весь комментарий
06.01.2025 07:52 Ответить
Нічний брєд безтолкового ішака при місячному затемнені.
показать весь комментарий
06.01.2025 07:55 Ответить
 
 