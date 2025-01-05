В первые дни войны Лукашенко извинялся и говорил, что он не виноват, - Зеленский

В первые дни войны белорусский диктатор Александр Лукашенко извинялся за атаки с территории его страны.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что Лукашенко утверждал, что пытался отговорить диктатора РФ Владимира Путина от нападения на Украину.

"Ты поверь, Володя, это не я, говорил он мне. Он говорил, что не контролирует ракеты, что это Путин", - добавил Зеленский.

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Зато Зеленский ответил Лукашенко, что он "такой же убийца". В то же время белорусский лидер убеждал, что "нельзя воевать с русскими".

Затем, по словам Зеленского, Лукашенко предложил Украине в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси.

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