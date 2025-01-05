28 ОМБр о тактике россиян на Торецком направлении: штурмуют группами до 20 человек и плотно применяют дроны

Российские захватчики ежедневно по несколько раз штурмуют позиции украинских защитников на Торецком направлении. Также оккупанты плотно применяют дроны.

Об этом "Суспільному" рассказал пресс-офицер 28-й ОМБр ВСУ Евгений Алхимов, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе были попытки с применением техники, но техника используется не непосредственно для штурмов позиций, а для подвоза пехоты как можно ближе к позициям и как можно быстрее. Сейчас группу может подвезти техника сразу"", - рассказал военнослужащий.

Также Алхимов отметил, что ранее россияне применяли тактику малых штурмовых групп, то сейчас до 20 солдат бывают на отдельных позициях.

Кроме этого, он добавил, что погодные условия влияют на логистику. В частности, российская пехота пытается пройти в туманную погоду.

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