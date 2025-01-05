Войска РФ не пересекали границу на Сумщине, подразделения ВСУ уничтожали отдельные вражеские ВРГ, - ОВА

В Сумской областной военной администрации рассказали о ситуации на приграничных с Россией территориях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук ОВА.

Так отмечается, что пересечения украинской границы российскими войсками на территории Сумщины зафиксировано не было. Что касается наземной обстановки: отдельные диверсионные группы противника заходили на территорию Украины, но на их действия своевременно реагировали подразделения ВСУ, пограничники. И российские ДРГ, в большинстве случаев, уничтожались.

Также в ОВА напоминают, что по сравнению с январем прошлого года количество значительно увеличилось количество ударов артиллерийскими и авиационными средствами поражения. За последние 5 дней по области зафиксировано 338 обстрелов. По сравнению с прошлым годом количество обстрелов увеличилось в 4 раза.

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Чаще всего враг применяет КАБы, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты. В частности FPV-дронами нанесено 129 ударов за 5 дней 2025 года.

Больше всего страдают от обстрелов артиллерией и авиационными средствами поражения населенные пункты Сумского и Шосткинского районов.

В то же время выросли возможности и профессиональное мастерство подразделений Сил ПВО Сумщины: если в прошлом году за весь год было сбито 767 шахедов, то за 5 дней 2025 года уже 44 вражеских беспилотника были уничтожены нашими зенитчиками. Работа по наращиванию боевых возможностей подразделений ПВО продолжается.

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