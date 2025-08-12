Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября, - Минобороны РБ
Россия и Беларусь с 12 по 16 сентября будут проводить военные учения "Запад-2025".
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РБ, информирует Цензор.НЕТ.
"Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Целью учений там назвали проверку возможностей Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства и "готовности к отражению возможной агрессии".
Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
