РУС
Новости Военные учения РФ и Беларуси
480 4

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября, - Минобороны РБ

Запад 2025 Когда пройдут учения РФ и Беларуси

Россия и Беларусь с 12 по 16 сентября будут проводить военные учения "Запад-2025".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РБ, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Целью учений там назвали проверку возможностей Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства и "готовности к отражению возможной агрессии".

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Читайте: Лукашенко о вторжении РФ в Украину: Путин почему-то выводил войска через Киев на восток России

Автор: 

Беларусь (7966) россия (96858) военные учения (3473)


Треба було знищити усі залізничні під їзди до Білорусі з боку раши - відрізати логістику
ТА І ЗАРАЗ НЕ ПІЗДНО
показать весь комментарий
12.08.2025 10:16 Ответить
А біля Мозирского НПЗ навчань не планується?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:39 Ответить
Може їх всіх накрити ракетами? Чи ще неначасі? Чи ви вірите що вони знову не полізуть з території **********? ***** знає що поки він не захопить Київ війна не закінчиться.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:56 Ответить
В 2021 Х-ло анонсував нові кордони балалаєчно-лаптьожного рейху від Ліссабона до Владивостока.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:38 Ответить
 
 