Ознак того, що РФ готує напад на НАТО під виглядом навчань "Запад", немає, - генерал Бундесверу Броєр

Навчання Запад-2025. У Німеччині не бачать ознак підготовки до нападу

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр не очікує нападу російських військ на територію НАТО під виглядом навчань "Запад-2025", які стартують за два тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

"У нас немає жодних ознак того, що під прикриттям навчань ведеться підготовка до нападів. Але ми будемо на сторожі – не тільки німецькі збройні сили, а й НАТО", - сказав він.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Читайте: Військові навчання із залученням ядерної зброї стартували у Білорусі

Перед 24.02.22 теж так казали, що ознак підготовки нападу немає...
01.09.2025 15:38 Відповісти
зелені казали, а не НАТО.
01.09.2025 15:47 Відповісти
На НАТО вони можуть напасти тільки за серйозної підтримки Китаю. Самі ніколи не наважаться.
01.09.2025 15:42 Відповісти
Потужна аналітика від генерала Бундесверу💪
01.09.2025 15:42 Відповісти
01.09.2025 15:50 Відповісти
Ну то і норм, пане Броєре, так? Можна і далі на українській крові сидіти на жопі рівно, пити каву, їсти круасани. Допомагати знищити кацапію раз і назавжди не треба? Правильно ?
01.09.2025 15:54 Відповісти
Гасло гегералів бундеверу: " Здамо все і всіх Лішбинєбиловайни"!
01.09.2025 15:57 Відповісти
Дибіли
01.09.2025 15:57 Відповісти
 
 