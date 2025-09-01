Ознак того, що РФ готує напад на НАТО під виглядом навчань "Запад", немає, - генерал Бундесверу Броєр

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр не очікує нападу російських військ на територію НАТО під виглядом навчань "Запад-2025", які стартують за два тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

"У нас немає жодних ознак того, що під прикриттям навчань ведеться підготовка до нападів. Але ми будемо на сторожі – не тільки німецькі збройні сили, а й НАТО", - сказав він.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

