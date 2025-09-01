УКР
Військові навчання із залученням ядерної зброї стартували у Білорусі

Навчання Запад 2025 До Білорусі прибули військові РФ

Напередодні у Білорусі розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), під час яких планують відпрацювати застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, уманеврах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану.

Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, зокрема дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025".

Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням диктатора Олександра Лукашенка.

Також читайте: Наразі не спостерігається значної кількості сил та засобів РФ на території Білорусі для навчань "Запад-2025", - ДПСУ

"Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях", - зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати - будемо вчитися", - сказав він.

Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Туск і фон дер Ляєн відвідали польсько-білоруський кордон попри попередження про білоруських військових. ФОТО

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Автор: 

Білорусь (8040) військові навчання (2800)
По кремлю відпрацюйте. Буде дуже цінний досвід.
01.09.2025 07:04 Відповісти
Добре буде, якщо в цих криворуких на навчаннях нічого не вибухне.
01.09.2025 07:21 Відповісти
Нехай вибухає. Ядерки там немає. Блефують бульбаші.
01.09.2025 07:29 Відповісти
У 90-х Україна передала Росії збагаченого урану і плутонію на сто мільярдів доларів - таку цифру у своїй книзі «Історія ядерного роззброєння України» називає колишній міністр екології та учасник переговорів щодо знищення ядерного арсеналу Юрій Костенко.
01.09.2025 07:29 Відповісти
Bідбулося не ядерне роззброєння, а відбулася передача потенційному агресору, причому у воєнній доктрині, яка писалася 1992-1993 року, також дуже жорстко ставилося питання: а хто ж наші потенційні противники?

Демократична опозиція тоді чітко говорила, що найбільшу загрозу у майбутньому десятилітті буде становити для нас російський імперіалізм і менталітет імперський, який нікуди не зник після розпаду Радянського Союзу.

А вчорашні комуністи в Росії вбачали, в першу чергу, старшого брата, і абсолютно були переконані, що Росія ніколи не буде агресором проти України. На цьому також відбувалися дуже жорсткі дискусії в контексті того, що ми повинні робити з ядерною зброєю.
01.09.2025 07:31 Відповісти
Hіхто не знає, уран і плутоній, який Україна передала, пішли в Росії у збройову сферу чи в енергетику?
Aле з практики не лише Росії, а й США, збройовий уран і плутоній, як правило, ідуть знову на виготовлення ядерних пристроїв - причому, модернізованих.
01.09.2025 07:37 Відповісти
 
 