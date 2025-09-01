Військові навчання із залученням ядерної зброї стартували у Білорусі
Напередодні у Білорусі розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), під час яких планують відпрацювати застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, уманеврах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану.
Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, зокрема дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.
У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025".
Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням диктатора Олександра Лукашенка.
"Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях", - зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.
За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.
"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати - будемо вчитися", - сказав він.
Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
