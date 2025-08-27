Наразі не спостерігається значної кількості сил та засобів РФ на території Білорусі для навчань "Запад-2025", - ДПСУ

Станом на зараз українські прикордонники не фіксують перекидання Росією великої кількості своїх сил та засобів на територію Білорусі для участі в російсько-білоруських військових навчаннях "Запад-2025".

Яка передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Хочу дещо заспокоїти і зазначити, що станом на зараз безпосередньо по лінії кордону якихось змін в обстановці не відбувається. Ми, як і раніше, не фіксуємо, щоб на території Білорусі вже було сформоване якесь угруповання, яке б становило загрозу нашій країні, перебувало поряд нашого кордону, або ж таке формування створювалося з різних складових. Це стосується як підрозділів армії Білорусі, так і підрозділів армії Росії", - зазначив речник.

Однак він зауважив, що навчання, які мають відбутися на території Білорусі і частково - в Росії, все ж збільшують ризики і загрози для України.

Також читайте: У навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь до 30 тисяч російських та білоруських військових, - розвідка Литви

"Станом на зараз ми не відмічаємо, щоб Росія вже перекинула в якійсь достатньо великій кількості свої сили та засоби на територію Білорусі. Звісно, що вони там вже присутні, але це, як правило, транспортні засоби, невелика частина бронетехніки, переважно автомобільна. Ну і по особовому складу це також незначна кількість", - розповів Демченко.

Він нагадав, що активна фаза навчань відбуватиметься з 12 по 16 вересня. Саме в цей час, як очікується, підрозділи армії РФ збільшать свою чисельність та залучатимуть танки і бронетехніку.

На думку речника Держприкордонслужби, цього року кількість військових РФ буде менша.

Читайте: Україна застерегла Білорусь від провокацій під час спільних навчань з РФ і порадила не наближатися до кордонів

"Наші прогнози, що все ж таки Росія не зможе залучити туди досить великого свого угруповання. Нагадаю, що в 2022-2023 роках на території Білорусі Росія тримала близько 10-12 тисяч свого особового складу. Під час цих навчань кількість особового складу Росії на території Білорусі буде значно менша", - вважає Демченко.

Водночас він наголосив, що не можна втрачати пильності, оскільки з боку ворога можливі провокації та інформаційне нагнітання, щоб Україна у відповідь перекинула на цей напрямок додаткові сили і засоби.

Речник ДПСУ зазначив, що на всій протяжності кордону з Білоруссю, від Волині до Чернігівщини, тривають усі необхідні заходи для протидії будь-якій загрозі.

Він також зауважив, що на території Білорусі відбуватимуться також навчання в межах ОДКБ. "Наскільки нам відомо, окремі складові цих навчань уже ведуться. Тому наше завдання, знову ж таки, відстежувати розвиток ситуації... на території Білорусі", - підсумував речник.

Читайте: Литва закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю перед російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025"

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".