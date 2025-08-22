УКР
Україна застерегла Білорусь від провокацій під час спільних навчань з РФ і порадила на наближатися до кордонів

МЗС України застерігає Мінськ від провокацій під час спільних навчань збройних сил Білорусі та Російської Федерації, які відбуватимуться на території РБ в наступні тижні.

Про це ідеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС нагадали, що з 2022 року Республіка Білорусь є співучасницею злочину агресії Російської Федерації проти України. Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на нашу державу, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії у війні проти України.

"Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021".

Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", - ідеться у документі.

Топ коментарі
+6
«Пам'ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів»
 . "Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ расії до кордону України «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів", "причин для вашої паніки немає" (с)
22.08.2025 22:41 Відповісти
+5
Бульбєшнік з орєшніком вирішили побавитися в *********.
22.08.2025 22:46 Відповісти
+3
чув десь - саме на там півночі України, Фламінго випробується...
22.08.2025 22:26 Відповісти
чув десь - саме на там півночі України, Фламінго випробується...
22.08.2025 22:26 Відповісти
РФ вже виклали коордінати, де збираються Фламінго, порівняв відосіки з фотками оренди складських приміщень.
22.08.2025 22:30 Відповісти
"РФ"?
22.08.2025 22:33 Відповісти
"Три-пятнадцать"?
22.08.2025 22:35 Відповісти
накацапія?
22.08.2025 22:40 Відповісти
Зельенський же казав, як Лукашенка вмовляв його вдарить по Мозирському НПЗ. Вовочка конешно тоді відстрілювався на Банковій від чеченців і потужно наклав в штани, но зараз це можуть бути не наші дрони з територіії другого Вовочкі.
22.08.2025 22:29 Відповісти
«Пам'ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів»
 . "Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ расії до кордону України «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів", "причин для вашої паніки немає" (с)
22.08.2025 22:41 Відповісти
Бульбєшнік з орєшніком вирішили побавитися в *********.
22.08.2025 22:46 Відповісти
П им дать!!!
22.08.2025 23:08 Відповісти
******, як і його прихвостню самозванному, вірити не можна!!
Це, як і Оманським помічникам ригоАНАЛІВ!!!!
Пильнуймо Україну, від цих шлеперів!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
22.08.2025 23:14 Відповісти
 
 