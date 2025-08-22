Україна застерегла Білорусь від провокацій під час спільних навчань з РФ і порадила на наближатися до кордонів
МЗС України застерігає Мінськ від провокацій під час спільних навчань збройних сил Білорусі та Російської Федерації, які відбуватимуться на території РБ в наступні тижні.
Про це ідеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
У МЗС нагадали, що з 2022 року Республіка Білорусь є співучасницею злочину агресії Російської Федерації проти України. Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на нашу державу, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії у війні проти України.
"Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021".
Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", - ідеться у документі.
. "Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ расії до кордону України «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів", "причин для вашої паніки немає" (с)
Це, як і Оманським помічникам ригоАНАЛІВ!!!!
Пильнуймо Україну, від цих шлеперів!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!