Перші ешелони техніки РФ для спільних навчань прибули до Білорусі

Навчання Запад 2025 До Білорусі прибули військові РФ

До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для участі в спільних навчаннях, але ситуація на лінії кордону з РБ не змінилася.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на NV, про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

Він уточнив, що на українському кордоні з Білоруссю не зафіксовано жодних змін чи активних дій з білоруської сторони.

Водночас підрозділи ГУР МОУ та ДПСУ уважно моніторять, яку кількість сил та техніки Росія може перекинути в Білорусь, оскільки це прямо впливає на рівень загрози для України, особливо в період активної фази спільних навчань, зазначив Демченко.

Також читайте: Формування ударного угруповання на території Білорусі в напрямку нашого кордону не фіксуємо, - ДПСУ

Активна фаза навчань, яка включатиме командно-штабні та логістичні тренування, відбудеться з 12 по 16 вересня. За даними Держприкордонслужби, у ці дні буде залучена бронетехніка, але її кількість залишатиметься невеликою.

"Зараз йде підготовчий етап, і перші ешелони вже прибули на територію Білорусі. Зазначу, що це невелика кількість російських засобів і особового складу, які були перекинуті на територію Білорусі", — повідомив Демченко.

Він наголосив, що попри це, Україна не може дозволити собі розслабитися, адже, поки Білорусь підтримує Росію, загроза з її території залишається реальною.

Для цього посилюється оборонна підготовка на кордоні з Білоруссю, зокрема, мінуються найбільш загрозливі напрямки, що охоплюють всю лінію кордону від Волині до Чернігівщини.

Також читайте: Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня, - Міноборони РБ

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Тепер самий час подумати про що насправді говорив трамп з ригоричем
показати весь коментар
18.08.2025 19:04 Відповісти
А завтра новина: з невідомих причин вся техніка, що прибула для навчань, зайнялася і вщент згоріла.
показати весь коментар
18.08.2025 19:07 Відповісти
Фламінгою вдарять...
показати весь коментар
18.08.2025 19:16 Відповісти
Ситуація може змінитись за личені години.
показати весь коментар
18.08.2025 19:15 Відповісти
Добрых дронов им туда!!! 🙏

Учения и раша это дело огнеопасное... Пусть горят не отходя от картохи
показати весь коментар
18.08.2025 19:16 Відповісти
сподіваюсь, кордони розміновані! війська відведені, дороги відремонтовані! шашлики замариновані!
показати весь коментар
18.08.2025 19:43 Відповісти
 
 