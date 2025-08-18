Перші ешелони техніки РФ для спільних навчань прибули до Білорусі

До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для участі в спільних навчаннях, але ситуація на лінії кордону з РБ не змінилася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

Він уточнив, що на українському кордоні з Білоруссю не зафіксовано жодних змін чи активних дій з білоруської сторони.

Водночас підрозділи ГУР МОУ та ДПСУ уважно моніторять, яку кількість сил та техніки Росія може перекинути в Білорусь, оскільки це прямо впливає на рівень загрози для України, особливо в період активної фази спільних навчань, зазначив Демченко.

Активна фаза навчань, яка включатиме командно-штабні та логістичні тренування, відбудеться з 12 по 16 вересня. За даними Держприкордонслужби, у ці дні буде залучена бронетехніка, але її кількість залишатиметься невеликою.

"Зараз йде підготовчий етап, і перші ешелони вже прибули на територію Білорусі. Зазначу, що це невелика кількість російських засобів і особового складу, які були перекинуті на територію Білорусі", — повідомив Демченко.

Він наголосив, що попри це, Україна не може дозволити собі розслабитися, адже, поки Білорусь підтримує Росію, загроза з її території залишається реальною.

Для цього посилюється оборонна підготовка на кордоні з Білоруссю, зокрема, мінуються найбільш загрозливі напрямки, що охоплюють всю лінію кордону від Волині до Чернігівщини.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".