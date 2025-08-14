УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9847 відвідувачів онлайн
Новини Військові навчання Білорусі та РФ
320 10

Формування ударного угруповання на території Білорусі в напрямку нашого кордону не фіксуємо, - ДПСУ

Навчання РФ та Білорусі Чи є загроза для України

Станом на зараз прикордонники не фіксують формування ударного угруповання на території Білорусі в напрямку України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Кордон з Білоруссю він відмінний станом на зараз від кордону з Росією. Звісно, цей напрямок для нас загрозливий, але якихось нестандартних ситуацій або загрозливих моментів безпосередньо по лінії кордону ми не фіксували", - зазначив він.

За словами Демченка, станом на зараз на території Білорусі в напрямку кордону України не відзначають формування ударного угруповання.

Читайте: Тактика РФ на Сумщині не дає результатів, - Демченко

"Водночас нашу увагу прикуто до спільних навчань, що мають відбутися на території Білорусі, зокрема, між Білоруссю та Росією. Бо ризик і загроза для нашої країни в цей час зростатиме. Особливо під час активної фази цих навчань, яка має пройти із 12 по 16 вересня. До цього відбуватимуться командно-штабні навчання, навчання сил логістики, зв'язку. Перші ешелони техніки та особового складу Росії вже прибули на територію Білорусі, але їхня кількість невелика", - додав речник.

Відомо, що 6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

У Міноборони РБ заявили, що навчання "Запад-2025" проводитимуть із 12 по 16 вересня.

Читайте: У Росії назріває економічний конфлікт із Білоруссю через цемент, - СЗР

Автор: 

Білорусь (8024) росія (67182) військові навчання (2793) Демченко Андрій (370)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
ну і добре!
всі на шашлики!!!
на дєнь вєлікой октябрьской революціі! 7 ноября!!!
показати весь коментар
14.08.2025 08:59 Відповісти
+2
У 2022 році теж так казали.
показати весь коментар
14.08.2025 08:55 Відповісти
+1
А для чого ударні формування, у нас на Сумщині заходили півтора десятка орків в село.
показати весь коментар
14.08.2025 08:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А для чого ударні формування, у нас на Сумщині заходили півтора десятка орків в село.
показати весь коментар
14.08.2025 08:40 Відповісти
Дуже небезпечні заяви,які вже були перед початком повномасштабнї війни
показати весь коментар
14.08.2025 08:54 Відповісти
а окупація Бєларусі кацапами, без формування ударного п'ястука, для України хіба не є загрозою?

зараз в Бєларусі компрадорський режим маріонетки крємля - хіба це не виклик Україні з півночі ?
показати весь коментар
14.08.2025 08:54 Відповісти
Окупація білорусів московітами, це є справою самих, отих білорусів!!
Московіти, теж жили під монголо-татарами століття!! Раби, мають розібратися з рабами!
показати весь коментар
14.08.2025 09:14 Відповісти
коли монголи розбили Київську Русь, то князівство Литовське втрутилося, хіба ні ?

а кацапи в більшості своїй якраз і є татарськими метісами (не вкладаю в це ніякого расового змісту)
показати весь коментар
14.08.2025 09:25 Відповісти
У 2022 році теж так казали.
показати весь коментар
14.08.2025 08:55 Відповісти
ну і добре!
всі на шашлики!!!
на дєнь вєлікой октябрьской революціі! 7 ноября!!!
показати весь коментар
14.08.2025 08:59 Відповісти
Перед повномасштабною так само говорили.
показати весь коментар
14.08.2025 09:25 Відповісти
"В напрямку України не спостерігається" - це добре. А в якому напрямку спостерігається?
показати весь коментар
14.08.2025 09:35 Відповісти
 
 