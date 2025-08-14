Формування ударного угруповання на території Білорусі в напрямку нашого кордону не фіксуємо, - ДПСУ

Станом на зараз прикордонники не фіксують формування ударного угруповання на території Білорусі в напрямку України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Кордон з Білоруссю він відмінний станом на зараз від кордону з Росією. Звісно, цей напрямок для нас загрозливий, але якихось нестандартних ситуацій або загрозливих моментів безпосередньо по лінії кордону ми не фіксували", - зазначив він.

За словами Демченка, станом на зараз на території Білорусі в напрямку кордону України не відзначають формування ударного угруповання.

Читайте: Тактика РФ на Сумщині не дає результатів, - Демченко

"Водночас нашу увагу прикуто до спільних навчань, що мають відбутися на території Білорусі, зокрема, між Білоруссю та Росією. Бо ризик і загроза для нашої країни в цей час зростатиме. Особливо під час активної фази цих навчань, яка має пройти із 12 по 16 вересня. До цього відбуватимуться командно-штабні навчання, навчання сил логістики, зв'язку. Перші ешелони техніки та особового складу Росії вже прибули на територію Білорусі, але їхня кількість невелика", - додав речник.

Відомо, що 6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

У Міноборони РБ заявили, що навчання "Запад-2025" проводитимуть із 12 по 16 вересня.

Читайте: У Росії назріває економічний конфлікт із Білоруссю через цемент, - СЗР