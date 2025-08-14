Формирование ударной группировки на территории Беларуси в направлении нашей границы не фиксируется, - ГПСУ

По состоянию на сейчас пограничники не фиксируют формирования ударной группировки на территории Беларуси в направлении Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Граница с Беларусью он отличный по состоянию на сейчас от границы с Россией. Конечно, это направление для нас угрожающее, но каких-то нестандартных ситуаций или угрожающих моментов непосредственно по линии границы мы не фиксировали", - отметил он.

По словам Демченко, по состоянию на сейчас на территории Беларуси в направлении границы Украины не отмечают формирования ударной группировки.

"В то же время наше внимание приковано к совместным учениям, которые должны пройти на территории Беларуси, в частности, между Беларусью и Россией. Потому что риск и угроза для нашей страны в это время будет расти. Особенно во время активной фазы этих учений, которая должна пройти с 12 по 16 сентября. До этого будут проходить командно-штабные учения, учения сил логистики, связи. Первые эшелоны техники и личного состава России уже прибыли на территорию Беларуси, но их количество небольшое", - добавил спикер.

Известно, что 6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

В Минобороны РБ заявили, что учения "Запад-2025" будут проводиться с 12 по 16 сентября.

