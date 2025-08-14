РУС
Новости Военные учения РФ и Беларуси
435 10

Формирование ударной группировки на территории Беларуси в направлении нашей границы не фиксируется, - ГПСУ

Учения РФ и Беларуси Есть ли угроза для Украины

По состоянию на сейчас пограничники не фиксируют формирования ударной группировки на территории Беларуси в направлении Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Граница с Беларусью он отличный по состоянию на сейчас от границы с Россией. Конечно, это направление для нас угрожающее, но каких-то нестандартных ситуаций или угрожающих моментов непосредственно по линии границы мы не фиксировали", - отметил он.

По словам Демченко, по состоянию на сейчас на территории Беларуси в направлении границы Украины не отмечают формирования ударной группировки.

Читайте: Тактика РФ на Сумщине не дает результатов, - Демченко

"В то же время наше внимание приковано к совместным учениям, которые должны пройти на территории Беларуси, в частности, между Беларусью и Россией. Потому что риск и угроза для нашей страны в это время будет расти. Особенно во время активной фазы этих учений, которая должна пройти с 12 по 16 сентября. До этого будут проходить командно-штабные учения, учения сил логистики, связи. Первые эшелоны техники и личного состава России уже прибыли на территорию Беларуси, но их количество небольшое", - добавил спикер.

Известно, что 6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

В Минобороны РБ заявили, что учения "Запад-2025" будут проводиться с 12 по 16 сентября.

Читайте: В России назревает экономический конфликт с Беларусью из-за цемента, - СВР

Автор: 

Топ комментарии
+3
Дуже небезпечні заяви,які вже були перед початком повномасштабнї війни
показать весь комментарий
14.08.2025 08:54 Ответить
+3
ну і добре!
всі на шашлики!!!
на дєнь вєлікой октябрьской революціі! 7 ноября!!!
показать весь комментарий
14.08.2025 08:59 Ответить
+2
А для чого ударні формування, у нас на Сумщині заходили півтора десятка орків в село.
показать весь комментарий
14.08.2025 08:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А для чого ударні формування, у нас на Сумщині заходили півтора десятка орків в село.
показать весь комментарий
14.08.2025 08:40 Ответить
Дуже небезпечні заяви,які вже були перед початком повномасштабнї війни
показать весь комментарий
14.08.2025 08:54 Ответить
а окупація Бєларусі кацапами, без формування ударного п'ястука, для України хіба не є загрозою?

зараз в Бєларусі компрадорський режим маріонетки крємля - хіба це не виклик Україні з півночі ?
показать весь комментарий
14.08.2025 08:54 Ответить
Окупація білорусів московітами, це є справою самих, отих білорусів!!
Московіти, теж жили під монголо-татарами століття!! Раби, мають розібратися з рабами!
показать весь комментарий
14.08.2025 09:14 Ответить
коли монголи розбили Київську Русь, то князівство Литовське втрутилося, хіба ні ?

а кацапи в більшості своїй якраз і є татарськими метісами (не вкладаю в це ніякого расового змісту)
показать весь комментарий
14.08.2025 09:25 Ответить
У 2022 році теж так казали.
показать весь комментарий
14.08.2025 08:55 Ответить
ну і добре!
всі на шашлики!!!
на дєнь вєлікой октябрьской революціі! 7 ноября!!!
показать весь комментарий
14.08.2025 08:59 Ответить
Перед повномасштабною так само говорили.
показать весь комментарий
14.08.2025 09:25 Ответить
"В напрямку України не спостерігається" - це добре. А в якому напрямку спостерігається?
показать весь комментарий
14.08.2025 09:35 Ответить
 
 