Формирование ударной группировки на территории Беларуси в направлении нашей границы не фиксируется, - ГПСУ
По состоянию на сейчас пограничники не фиксируют формирования ударной группировки на территории Беларуси в направлении Украины.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Граница с Беларусью он отличный по состоянию на сейчас от границы с Россией. Конечно, это направление для нас угрожающее, но каких-то нестандартных ситуаций или угрожающих моментов непосредственно по линии границы мы не фиксировали", - отметил он.
По словам Демченко, по состоянию на сейчас на территории Беларуси в направлении границы Украины не отмечают формирования ударной группировки.
"В то же время наше внимание приковано к совместным учениям, которые должны пройти на территории Беларуси, в частности, между Беларусью и Россией. Потому что риск и угроза для нашей страны в это время будет расти. Особенно во время активной фазы этих учений, которая должна пройти с 12 по 16 сентября. До этого будут проходить командно-штабные учения, учения сил логистики, связи. Первые эшелоны техники и личного состава России уже прибыли на территорию Беларуси, но их количество небольшое", - добавил спикер.
Известно, что 6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
В Минобороны РБ заявили, что учения "Запад-2025" будут проводиться с 12 по 16 сентября.
зараз в Бєларусі компрадорський режим маріонетки крємля - хіба це не виклик Україні з півночі ?
Московіти, теж жили під монголо-татарами століття!! Раби, мають розібратися з рабами!
а кацапи в більшості своїй якраз і є татарськими метісами (не вкладаю в це ніякого расового змісту)
всі на шашлики!!!
на дєнь вєлікой октябрьской революціі! 7 ноября!!!