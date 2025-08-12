РУС
1 705 8

В России назревает экономический конфликт с Беларусью из-за цемента, - СВР

Конфликт между Россией и Беларусью из-за избытка цемента на российском рынке

В России обостряется экономическое напряжение с Беларусью из-за перенасыщения внутреннего рынка белорусским цементом. Это вызывает конфликт между двумя странами, поскольку российские производители испытывают конкуренцию и давление на собственный рынок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Согласно данным ведомства, из-за переизбытка строительного материала и падения продаж с 1 октября крупнейший российский производитель "Цемрос", который объединяет 16 цементных заводов и более 30 карьеров в 13 регионах, переходит на четырехдневную рабочую неделю.

В холдинге, принадлежащем прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагают ограничить импорт и ввести пятилетние антидемпинговые пошлины, чтобы защитить местных производителей.

Белорусский цемент, как отмечают в разведке, оказался главным "виновником" перенасыщения рынка. Вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама он уже вытесняет российскую продукцию с местного рынка.

За последние пять лет импорт вырос почти втрое, тогда как внутреннее потребление - менее чем на 16%. В результате импортный цемент по объемам уже сравнялся с годовой продукцией нескольких российских заводов, вынуждая их сокращать производство.

Российские производители цемента хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 млн тонн в год. Это даст дополнительную загрузку не менее 2 млн тонн для местных мощностей. Иначе в этом году рынок может просесть на 10-15% от прошлогоднего уровня, когда спрос составлял около 67 млн тонн.

Милые чубятся - тешатся. Гори-гори ясно, щоби не потухло.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:21 Ответить
*****! - нехай на красній площі зсипають
показать весь комментарий
12.08.2025 12:22 Ответить
На цьому Україна може дуже вдало зіграти в політичний покер.
Головне, визначити логістичні шляхи доставки та зробити так, щоб цемент не потрапив до місць призначень.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:24 Ответить
Бульбо-Цемент медным тазом накрывается, картоха вся вымокла. Осталось кацапам задробить бульбомолочку и ябацькам - трында.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:25 Ответить
Сзр зі усих сил хоче показати що воно хоч чогось варте (ніт)
показать весь комментарий
12.08.2025 12:27 Ответить
Напад на Україну починався з того, що кацапам на внутрішньому ринку ще за часів януовоча заважали українські цукерки. У кацапів не може бути справжніх друззів, а лише - вороги і холуї.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:57 Ответить
ну то й тазик з цементом їм на ноги. обом двом. і кінці в воду! ))
показать весь комментарий
12.08.2025 13:02 Ответить
Я правильно розумію , що для виробництва цементу потрібні енергоносії ?
В Білорусі всі енергоносії - з росії (окрім дрів).
З росії поставляються по внутрішньоросійським цінам , бо не можна братам підвищувати ціни.
Ну то за що боролися , на те і напоролися.
показать весь комментарий
12.08.2025 13:03 Ответить
 
 