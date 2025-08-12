В России назревает экономический конфликт с Беларусью из-за цемента, - СВР

В России обостряется экономическое напряжение с Беларусью из-за перенасыщения внутреннего рынка белорусским цементом. Это вызывает конфликт между двумя странами, поскольку российские производители испытывают конкуренцию и давление на собственный рынок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Согласно данным ведомства, из-за переизбытка строительного материала и падения продаж с 1 октября крупнейший российский производитель "Цемрос", который объединяет 16 цементных заводов и более 30 карьеров в 13 регионах, переходит на четырехдневную рабочую неделю.

В холдинге, принадлежащем прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагают ограничить импорт и ввести пятилетние антидемпинговые пошлины, чтобы защитить местных производителей.

Белорусский цемент, как отмечают в разведке, оказался главным "виновником" перенасыщения рынка. Вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама он уже вытесняет российскую продукцию с местного рынка.

За последние пять лет импорт вырос почти втрое, тогда как внутреннее потребление - менее чем на 16%. В результате импортный цемент по объемам уже сравнялся с годовой продукцией нескольких российских заводов, вынуждая их сокращать производство.

Российские производители цемента хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 млн тонн в год. Это даст дополнительную загрузку не менее 2 млн тонн для местных мощностей. Иначе в этом году рынок может просесть на 10-15% от прошлогоднего уровня, когда спрос составлял около 67 млн тонн.