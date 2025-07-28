Экономика Беларуси в стагнации из-за интеграции с Россией, - СВР

Стагнация российской экономики ограничивает финансовые возможности Беларуси.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, в первом полугодии 2025 года ВВП Беларуси вырос лишь на 2,1 %, что на 2,9 п. п. ниже, чем годом ранее.

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"Инфляция достигла 7,3%. Спад объясняется шоковой ситуацией в сельском хозяйстве (минус 8,1% в годовом измерении) и сокращением спроса на белорусские товары в России - ключевом торговом партнере, на который приходится 60% товарооборота. Поставки потребительских товаров, оборудования и пиломатериалов в рф снизились более чем на 70 %.

Внешнеторговый дефицит в январе-апреле вырос до $856 млн: экспорт уменьшился на 0,3 %, импорт вырос на 4,7 %. Промпроизводство прибавило лишь 0,3 %, поддержанное внутренним спросом. Стагнация российской экономики (минус 4 % в годовом измерении в І квартале) ограничивает финансовые возможности Минска. Ухудшение платежного баланса подпитывает риски быстрой девальвации белорусского рубля, что ударит по покупательной способности и социальной стабильности", - говорится в сообщении.

Также, отметили в СВР, западные санкции ограничивают каналы диверсификации, усиливая структурную привязку к российским рынкам, логистике и финансированию.

Минимальные темпы роста сохранятся до конца 2025 года по инерции после 2024-го.

"В 2026-2027 гг. произойдет обострение кризиса - из-за падения доходов населения и дальнейшего затягивания белорусской экономики в российскую стагфляционную орбиту", - подытожили в СВР.

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