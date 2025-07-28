РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости Состояние белорусской экономики
1 323 8

Экономика Беларуси в стагнации из-за интеграции с Россией, - СВР

Экономика Беларуси в стагнации Все из-за России

Стагнация российской экономики ограничивает финансовые возможности Беларуси.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, в первом полугодии 2025 года ВВП Беларуси вырос лишь на 2,1 %, что на 2,9 п. п. ниже, чем годом ранее.

Также читайте: В РФ обостряется демографический и социальный кризис: Неженатых мужчин предлагают вносить в "черный список МВД", - СВР

"Инфляция достигла 7,3%. Спад объясняется шоковой ситуацией в сельском хозяйстве (минус 8,1% в годовом измерении) и сокращением спроса на белорусские товары в России - ключевом торговом партнере, на который приходится 60% товарооборота. Поставки потребительских товаров, оборудования и пиломатериалов в рф снизились более чем на 70 %.

Внешнеторговый дефицит в январе-апреле вырос до $856 млн: экспорт уменьшился на 0,3 %, импорт вырос на 4,7 %. Промпроизводство прибавило лишь 0,3 %, поддержанное внутренним спросом. Стагнация российской экономики (минус 4 % в годовом измерении в І квартале) ограничивает финансовые возможности Минска. Ухудшение платежного баланса подпитывает риски быстрой девальвации белорусского рубля, что ударит по покупательной способности и социальной стабильности", - говорится в сообщении.

Также, отметили в СВР, западные санкции ограничивают каналы диверсификации, усиливая структурную привязку к российским рынкам, логистике и финансированию.

Минимальные темпы роста сохранятся до конца 2025 года по инерции после 2024-го.

"В 2026-2027 гг. произойдет обострение кризиса - из-за падения доходов населения и дальнейшего затягивания белорусской экономики в российскую стагфляционную орбиту", - подытожили в СВР.

Читайте: Западные санкции усиливают изоляцию Калининграда, - СВР

Автор: 

Беларусь (7944) россия (96693) СВР (157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И к чему эта новость.... от службы внтренней разведки? Просто прогнозы почитать? там и так всё ужасно, но не с точки зрения экономики, к чему акцент на это и такое внимание?
показать весь комментарий
28.07.2025 13:49 Ответить
Якщо в диктатурі вже не можуть навіть "економічне зростання" намалювати в державній статистиці та контрольованих змі, то справи там реально "не дуже". Саме про це новина. А не про те, що ви собі там нафантазували.
показать весь комментарий
28.07.2025 14:29 Ответить
третій рік про ту економіку...ось..ось...і про рашку і про білорусію...
і санкції і ще якусь хєрню.. через три кизди коліно,але працює...обходять..домовляються
18 пакетів санкцій,інша б країна вже давно загнулась.
Ви введіть хоч одну санкцію проти якоїсь Європейської країни,то їй настане кіздєц ,через місяць...
Шляк трафляє ,від того кіздєжу !
показать весь комментарий
28.07.2025 13:53 Ответить
Почніть нарешті ліквідацію підарських пропагандонів у Європі,а не розповідати байки про драників.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:53 Ответить
Заборона на всі медикаменти з Заходу для росії дуже добре допоможе Україні, на мою думку.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:59 Ответить
Терпіла Ясь буде їсти гівно Григорича і буде задоволений та вдячний шо Григоричь нагодував.
показать весь комментарий
28.07.2025 14:05 Ответить
Білоруси давно повинні були зрозуміти, що з ху.... лостаном тільки подихати надійно, а в інших випадках ху... лостан завжди кине
показать весь комментарий
28.07.2025 14:25 Ответить
тому вусатий тарган не викисає з Китаю..
показать весь комментарий
28.07.2025 14:38 Ответить
 
 