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Новости Засекречивание демографических данных РФ
2 009 20

В РФ обостряется демографический и социальный кризис: Неженатых мужчин предлагают вносить в "черный список МВД", - СВР

В РФ предлагают неженатых мужчин вносить в черный список МВД

Демографический кризис в России давно не является государственной тайной, несмотря на попытки властей ограничить доступ к соответствующей статистике.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны. Этот кризис не только подрывает экономическую стабильность страны, но и толкает власть к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем.

В частности, депутаты Госдумы рассматривают предложение "активистов" вносить неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью, в так называемый "черный список МВД" и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев.

Читайте: Российские власти блокируют информацию о демографических показателях РФ уже четвертый год подряд, - Bloomberg

Кроме того, усугубляет ситуацию и провальная миграционная политика. РФ зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов для ликвидации дефицита рабочей силы. Однако стремится использовать их для пополнения своих военных рядов в войне против Украины. Отсутствие эффективной интеграционной политики, рост ксенофобии и дискриминационные практики только усложняют проблему.

В СВР рассказали, что еще одной тенденцией является привлечение несовершеннолетних к работе в военно-промышленном комплексе - детей привлекают к изготовлению БпЛА, которые используются в войне против Украины.

Также читайте: Численность этнических русских в РФ стремительно сокращается, - СВР

"Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан", - подчеркнули в разведке.

Автор: 

демография (301) россия (96661) СВР (155)


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Топ комментарии
+15


а у нас млн жінок та дівчат з дітьми виїхали за кордон та вже не повернуться...

СЗР краще б займалась чимось пристойним
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24.07.2025 15:51 Ответить
+9
За гроші платників податків перепощують новини телеграм каналів двохтижневої давнини
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24.07.2025 15:57 Ответить
+9
тому що ЇХ негатив ні в яке порівняння не йде з нашим

було 42 млн ..зараз дай боже буде 25млн
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24.07.2025 16:01 Ответить
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а у нас млн жінок та дівчат з дітьми виїхали за кордон та вже не повернуться...

СЗР краще б займалась чимось пристойним
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24.07.2025 15:51 Ответить
Тільки якийсь негатив про россію, відразу з'являються - а у нас чьто луччє?!
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24.07.2025 15:54 Ответить
тому що ЇХ негатив ні в яке порівняння не йде з нашим

було 42 млн ..зараз дай боже буде 25млн
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24.07.2025 16:01 Ответить
я якось не помічав за Вами Віктор зельоного маразму

У 2024 році на тлі повномасштабної війни, що триває, https://www.unian.ua/society/demografichna-situaciya-v-ukrajini-bude-lishe-pogirshuvatisya-the-times-12939846.html смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Такими тривожними даними поділився президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в ефірі "https://news.novyny.live/v-********-naigirsha-demografichna-situatsiia-u-sviti-shcho-vidomo-239359.html Новини Live".
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24.07.2025 16:03 Ответить
Зеленого?...та ще у дев'яностих попробуй тільки скажи, що в Україні щось краще, ніж у росіі, чи білорусіі...а коли кажеш, що за результатами останнього перепису населення України 2001 року українців в Україні стало більше, як в абсолютному, так і відносному значенні, то ти й жид, і провокатор і т.д. і т.п...падьож російськомовних є позитивом для нас і результат нашої боротьби...але ж для деморалізації українського суспільство та викликання в українцях ненависті до України (не до влади, а саме до України) треба пояснювати, що гірше, ніж в Україні люди ніде не живуть, а особливо у росіі та білорусіі.
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24.07.2025 16:45 Ответить
І це все, чим займається СЗР...
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24.07.2025 15:53 Ответить
За гроші платників податків перепощують новини телеграм каналів двохтижневої давнини
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24.07.2025 15:57 Ответить
Та так. В нас пару днів тому так загострили соціальну кризу, що просто губи неміли: не знав, що сказати чи орати.
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24.07.2025 15:54 Ответить
зате в нас все супер з цім
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24.07.2025 15:56 Ответить
Вони вже не можуть бути дітородними по факту, результат хвороби путінізму головного мозку. Скільки кацапа не годуй, а в гуцулів довший. ху....трембіта.
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24.07.2025 15:57 Ответить
такого я ще не чув..
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24.07.2025 16:17 Ответить
вносити неодружених чоловіків, які не ро***ть спроб створити сім'ю, до так званого "чорного списку МВС" і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців....Не варто переживати за демографію 3,14днрації.На крайняк куйло може в своїх китайських посіпак попросити пару десятків мульйонів заплідювачів рашистських "пілоток" які "єщо нарожають"о *** на...
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24.07.2025 16:01 Ответить
Вообще фиолетово что там на рососии. Лучше бы писали что у нас дети до 18 мальчики поголовно выезжают заграницу и про количество женщин уехавших из страны. Тупая пропаганда уровня *********
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24.07.2025 16:07 Ответить
От дурні, може нежонаті чоловіки більше наплодили позашлюбних рашистіків, ніж жонаті, а їх в чорний список
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24.07.2025 16:19 Ответить
В України все пречудово, тому давайте будемо 24/7 говорити про росію.
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24.07.2025 16:19 Ответить
Ще два місяці тому дехто Олег Іващенко, Голова Служби зовнішньої розвідки України, в інтерв'ю Укрінформу казав, за населення Московії становить 145млн.людей.
То де там демографічна криза, Олеже?
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24.07.2025 16:21 Ответить
І хто тільки не вилазить в інформаційний простір, щоб створити інформаційний шум, який на думку ОПи перекриє прийняття корупційного закону про відмивання 100% прокурором зеленського
корупціонерів!
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24.07.2025 16:24 Ответить
так ху..ло теж не одружений! в чорний список його, пітуха!
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24.07.2025 16:52 Ответить
У нас з москалями схожа проблема. В обох країнах смертність вища за народжуваність. Місцями кратно. Москалі вирішують свої проблеми мігрантами та захопленням наших земель з людьми.
А якщо пояснити просто - люди не хочуть жити. Або їм нудно, або ще чомусь - не знаю. У країнах з набагато гіршим рівнем достатку та набагато гіршими природними умовами (Колумбія, Індія, країни Африки) - населення росте високими темпами і не жаліється на умови життя.
А ще непомірне споживання алкоголю - просто знищує націю фізично та ментально.
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24.07.2025 17:09 Ответить
 
 