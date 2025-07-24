В РФ обостряется демографический и социальный кризис: Неженатых мужчин предлагают вносить в "черный список МВД", - СВР
Демографический кризис в России давно не является государственной тайной, несмотря на попытки властей ограничить доступ к соответствующей статистике.
Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны. Этот кризис не только подрывает экономическую стабильность страны, но и толкает власть к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем.
В частности, депутаты Госдумы рассматривают предложение "активистов" вносить неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью, в так называемый "черный список МВД" и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев.
Кроме того, усугубляет ситуацию и провальная миграционная политика. РФ зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов для ликвидации дефицита рабочей силы. Однако стремится использовать их для пополнения своих военных рядов в войне против Украины. Отсутствие эффективной интеграционной политики, рост ксенофобии и дискриминационные практики только усложняют проблему.
В СВР рассказали, что еще одной тенденцией является привлечение несовершеннолетних к работе в военно-промышленном комплексе - детей привлекают к изготовлению БпЛА, которые используются в войне против Украины.
"Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан", - подчеркнули в разведке.
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а у нас млн жінок та дівчат з дітьми виїхали за кордон та вже не повернуться...
СЗР краще б займалась чимось пристойним
було 42 млн ..зараз дай боже буде 25млн
У 2024 році на тлі повномасштабної війни, що триває, https://www.unian.ua/society/demografichna-situaciya-v-ukrajini-bude-lishe-pogirshuvatisya-the-times-12939846.html смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Такими тривожними даними поділився президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в ефірі "https://news.novyny.live/v-********-naigirsha-demografichna-situatsiia-u-sviti-shcho-vidomo-239359.html Новини Live".
То де там демографічна криза, Олеже?
корупціонерів!
А якщо пояснити просто - люди не хочуть жити. Або їм нудно, або ще чомусь - не знаю. У країнах з набагато гіршим рівнем достатку та набагато гіршими природними умовами (Колумбія, Індія, країни Африки) - населення росте високими темпами і не жаліється на умови життя.
А ще непомірне споживання алкоголю - просто знищує націю фізично та ментально.