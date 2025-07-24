В РФ обостряется демографический и социальный кризис: Неженатых мужчин предлагают вносить в "черный список МВД", - СВР

Демографический кризис в России давно не является государственной тайной, несмотря на попытки властей ограничить доступ к соответствующей статистике.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны. Этот кризис не только подрывает экономическую стабильность страны, но и толкает власть к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем.

В частности, депутаты Госдумы рассматривают предложение "активистов" вносить неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью, в так называемый "черный список МВД" и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев.

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Кроме того, усугубляет ситуацию и провальная миграционная политика. РФ зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов для ликвидации дефицита рабочей силы. Однако стремится использовать их для пополнения своих военных рядов в войне против Украины. Отсутствие эффективной интеграционной политики, рост ксенофобии и дискриминационные практики только усложняют проблему.

В СВР рассказали, что еще одной тенденцией является привлечение несовершеннолетних к работе в военно-промышленном комплексе - детей привлекают к изготовлению БпЛА, которые используются в войне против Украины.

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"Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан", - подчеркнули в разведке.