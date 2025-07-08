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Новости Засекречивание демографических данных РФ
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Российские власти блокируют информацию о демографических показателях РФ уже четвертый год подряд, - Bloomberg

В России засекретили официальные демографические данные

Россия прекратила публиковать ежемесячную статистику на фоне войны Кремля против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Президент Владимир Путин определил своим приоритетом остановку сокращения численности населения. Но оценка прогресса осложняется контролем властей над потоком информации, в том числе о потерях от боевых действий, который продолжается уже четвертый год.

На прошлой неделе Федеральная служба статистики опубликовала социально-экономический отчет за первые пять месяцев этого года без традиционного раздела о демографии. Последние доступные данные касаются первого квартала 2025 года, когда количество смертей в целом по стране значительно превысило количество рождений.

"Начиная с марта 2025 года, публичной демографической статистики почти нет. Полная статистика доступна только государственным экспертам, которые анализируют ее с грифом "только для служебного использования", - сказал независимый демограф Алексей Ракша.

Потери на войне и низкая рождаемость

Россия не разглашает данные о потерях от войны, и оценки разнятся. В то время как западные источники называют цифру около 1 миллиона, некоторые российские источники оценивают их примерно в 200 000.

В прошлом году рождаемость упала до 1,22 миллиона человек - самого низкого уровня с 1999 года - в то время как смертность выросла на 3,3% до 1,82 миллиона, согласно данным Росстата, обнародованным в начале этого года. Темпы сокращения населения ускорились примерно на 20% по сравнению с 2023 годом, частично из-за войны.

Россия последовательно закрывает демографическую статистику. В 2020 году, во время пандемии Covid, Росстат перестал публиковать оперативные данные о смертности по причинам.

С началом войны в 2022 году служба уменьшила детализацию статистики смертности. В мае 2025 года Росстат прекратил публикацию данных о рождаемости и другой демографической статистики.

Годовые данные могут все еще стать доступными, но решение прекратить публикацию ежемесячной информации ограничивает возможности анализа, по словам независимого демографа Игоря Ефремова. Демографические данные, которые были скрыты в конце 1960-х или в начале 1970-х годов в советском союзе из-за снижения продолжительности жизни, снова стали доступными только в конце 1980-х годов, сказал он.

"Трудно сказать, как долго данные будут закрыты. В этом случае все недоступные данные могут быть опубликованы через год после окончания военных операций", - отметил демограф.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Мардан предлагает отменить пенсии в РФ: "Народил детей - будет что в старости есть, нет - сдохнешь". ВИДЕО

Автор: 

демография (299) рождаемость (95) россия (96521) смертность (269) потери (4472)


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Топ комментарии
+8
Слава богу, у нас не так!
Нє?
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08.07.2025 13:44 Ответить
+5
Лучше за нашу демографию переживайте. Скоро можно будет население по пальцам руки считать.
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08.07.2025 13:44 Ответить
+5
Кацапи мріяли вирішити демографічну проблему шляхом окупації. А воно якось "за три дні" не вийло. Пєчалька. Те що вони отримали надзвичайно низької якості - в основному дебіли, алконавти і пенсіонери...
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08.07.2025 13:57 Ответить
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Слава богу, у нас не так!
Нє?
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08.07.2025 13:44 Ответить
Авжеж нє! А тепер давайте про болота поговоримо!
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08.07.2025 13:57 Ответить
"...виродження ******** росії - не випадковість і не тупиковий https://wz.lviv.ua/blogs/455473-derzhava-vyrodkiv поворот цивілізації, а наслідки системного процесу..."
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08.07.2025 14:09 Ответить
Влада кацапії може зупинити війну своїм рішенням. Наша так може?
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08.07.2025 14:28 Ответить
Лучше за нашу демографию переживайте. Скоро можно будет население по пальцам руки считать.
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08.07.2025 13:44 Ответить
Напиши про це Блумбергу
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08.07.2025 14:29 Ответить
А шо це нам дасть? - по великому рахунку - фронт показує шо ше не всі кацапи передохли
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08.07.2025 13:45 Ответить
Щоб не вели російську пропаганду про безкінечні російські ресурси і через те Україна має припинити опір.
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08.07.2025 14:04 Ответить
Кацапів на наш вік хватить
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08.07.2025 14:07 Ответить
Буряти теж кацапи?
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08.07.2025 14:11 Ответить
Монголоїди
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08.07.2025 14:14 Ответить
На біса мені ,що там блокує російська влада?
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08.07.2025 13:49 Ответить
Проходь далі для чого коментуєш?
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08.07.2025 15:01 Ответить
Кацапи мріяли вирішити демографічну проблему шляхом окупації. А воно якось "за три дні" не вийло. Пєчалька. Те що вони отримали надзвичайно низької якості - в основному дебіли, алконавти і пенсіонери...
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08.07.2025 13:57 Ответить
Скрывай- не скрывай а стадо ватное вымирает... и это новость позитивная для людей.
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08.07.2025 14:05 Ответить
Потперше демографія то про людей! Алкогольний збрід московіі то поголівʼя скота , тож поголівʼя скота скорочується .
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08.07.2025 14:10 Ответить
А наші бовдури продовжують повторювати , що кацапів й досі 140 млн !
Замість того , аби пропагувати справжнію чисельність населення РФії ...
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08.07.2025 14:25 Ответить
Якійсь бувший чиновник з московії заявляв що навіть в 2014 році максимум було 90 млн.
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08.07.2025 14:37 Ответить
цитата -
" В 2011 году разразился грандиозный скандал. Сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года в Российской Федерации по документам живого населения числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек..."
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08.07.2025 14:44 Ответить
Тим часом, https://t.me/smolii_ukraine/111525 Андрій Смолій дає дотичну інфу, але вже по Україні:



47% українців вважають, що майбутнє країни буде похмурим, зі зруйнованою економікою та виїздом людей з країни. - опитування КМІС.
▪47% українців швидше бачать Україну зруйнованою економікою та з масовим відтоком людей через 10 років, ніж процвітаючою країною у складі ЄС;
▪️43% - вірять у європейське майбутнє України.
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08.07.2025 14:33 Ответить
Что-то у них на болотах рожался засорилась!
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08.07.2025 16:08 Ответить
 
 