Российские власти блокируют информацию о демографических показателях РФ уже четвертый год подряд, - Bloomberg

Россия прекратила публиковать ежемесячную статистику на фоне войны Кремля против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Президент Владимир Путин определил своим приоритетом остановку сокращения численности населения. Но оценка прогресса осложняется контролем властей над потоком информации, в том числе о потерях от боевых действий, который продолжается уже четвертый год.

На прошлой неделе Федеральная служба статистики опубликовала социально-экономический отчет за первые пять месяцев этого года без традиционного раздела о демографии. Последние доступные данные касаются первого квартала 2025 года, когда количество смертей в целом по стране значительно превысило количество рождений.

"Начиная с марта 2025 года, публичной демографической статистики почти нет. Полная статистика доступна только государственным экспертам, которые анализируют ее с грифом "только для служебного использования", - сказал независимый демограф Алексей Ракша.

Потери на войне и низкая рождаемость

Россия не разглашает данные о потерях от войны, и оценки разнятся. В то время как западные источники называют цифру около 1 миллиона, некоторые российские источники оценивают их примерно в 200 000.

В прошлом году рождаемость упала до 1,22 миллиона человек - самого низкого уровня с 1999 года - в то время как смертность выросла на 3,3% до 1,82 миллиона, согласно данным Росстата, обнародованным в начале этого года. Темпы сокращения населения ускорились примерно на 20% по сравнению с 2023 годом, частично из-за войны.

Россия последовательно закрывает демографическую статистику. В 2020 году, во время пандемии Covid, Росстат перестал публиковать оперативные данные о смертности по причинам.

С началом войны в 2022 году служба уменьшила детализацию статистики смертности. В мае 2025 года Росстат прекратил публикацию данных о рождаемости и другой демографической статистики.

Годовые данные могут все еще стать доступными, но решение прекратить публикацию ежемесячной информации ограничивает возможности анализа, по словам независимого демографа Игоря Ефремова. Демографические данные, которые были скрыты в конце 1960-х или в начале 1970-х годов в советском союзе из-за снижения продолжительности жизни, снова стали доступными только в конце 1980-х годов, сказал он.

"Трудно сказать, как долго данные будут закрыты. В этом случае все недоступные данные могут быть опубликованы через год после окончания военных операций", - отметил демограф.

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