Кремлевский пропагандист Мардан предлагает отменить пенсии в РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - сдохнешь". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Сергей Мардан предлагает отменить пенсии в России для улучшения демографической ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего политического шоу на государственном телевидении. По мнению пропагандиста, при отсутствии пенсии россияне от безысходности будут вынуждены рожать больше.

Читайте: Путин признал провал попыток убедить россиян рожать детей

"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - сдохнешь", - сказал Мардан.

Также читайте: В России зафиксировали вымирание населения восьмой год подряд

Топ комментарии
підтримую, нехай на старості їдять своїх дітей
21.05.2025 13:08 Ответить
Правильная мысль. Можно жрать трупы своих личинок, привезенные с "СВО".
21.05.2025 13:10 Ответить
Тисячі українських пенсіонерів зараз помолились богу, щоб Гетманцев не побачив цю ідею.
21.05.2025 13:13 Ответить
підтримую, нехай на старості їдять своїх дітей
21.05.2025 13:08 Ответить
Це мабуть єдиний раз, коли цей нелюд щось правильне пропонує.
21.05.2025 13:18 Ответить
Не факт. На старості дітьки вже самі можуть кого завгодно з'їсти навіть тих, хто їх народив.
21.05.2025 14:42 Ответить
це якшо достатньо тверезі, а якшо ні?
21.05.2025 14:59 Ответить
ніхто не буде відміняти .. це натяк, щоб більше народжували гарматного мяса. недаремно ж вони школярок заохочують народжувати ще з школи... хочуть компенсувати втрати у війні не тільки за рахунок жителів окупованих територій України , а і самі щось вигадують. воювати будуть постійно і довго.
21.05.2025 14:47 Ответить
Гарна ініціатива, треба впроваджувати.
Взяти за приклад Китай.
Там пенсії тільки у колишніх держслужбовців. А китайців півтора мільярди, без всяких пенсій.
21.05.2025 13:08 Ответить
В Китае для получения пенсии нужна городская прописка.
21.05.2025 13:23 Ответить
вони їх і так відмінять бо всі гроші пкстять на війну а на людей їм вічно плювати
21.05.2025 13:09 Ответить
ну так це і готують підгрунтя для цього. ) заморозка депозитів пді різними соусами купівлі акцій/облігацій, а замрозку пенсійного фонду хочуть пропіарити збільшенням народжуваності. там шиза все більше і більше накриває той лепрозорій. це вже реально невиліковно. вони обов'язково пройдуть через громадянську війну.
21.05.2025 13:24 Ответить
Правильная мысль. Можно жрать трупы своих личинок, привезенные с "СВО".
21.05.2025 13:10 Ответить
Та усе вірно. Руками кацапи нічого зробити не здаьні
21.05.2025 13:13 Ответить
Давно пора! Каждый бездетный рабсиянин, отмантулив под 50 лет на заводе, выплачивая все налоги, выкормив несколько поколений детей матерь- героинь, теперь, ****, обязан сдохнуть!
21.05.2025 13:13 Ответить
Фашня при владі .
А ви дурна кацапня - працюйте і платіть податки все життя ,, щоб на старості років вас викинули на смітник .
21.05.2025 13:13 Ответить
Тисячі українських пенсіонерів зараз помолились богу, щоб Гетманцев не побачив цю ідею.
21.05.2025 13:13 Ответить
💯
21.05.2025 13:32 Ответить
Ви не розумієте сутності держави. Держава ніколи не скорочує видатки, а тікі підвищуе подтки. Гетьманцев жеж не дурень - з пенсій теж краде!
21.05.2025 13:34 Ответить
Головне що 73% тупоголовим подобаєтся.
21.05.2025 13:38 Ответить
Пенсійний фонд - це останній рахунок.
В нього можна недокласти. Але вивести з нього - ні.
Звідки у вас береться ця брехня?
21.05.2025 15:35 Ответить
Він її вже давно побачив, просто наріду цікавіше зазирати за порєбрік постійно - а шо там у них. Цілком офіційні особи в цілком офіційних програмах неодноразово розказують про різні пенсійні фонди, облігації й оце от все - щоб мати гроші на пенсію, допомагають людям консультаціями. А стосовно державної пенсії кажуть - це забудьте, з демографією буде дупа, так що думайте про себе самі.
21.05.2025 13:40 Ответить
Прапор мордану в руки!
21.05.2025 13:15 Ответить
"Нарожал детей - будет что в старости есть...." Я так понимаю этот питар предлагает в старости, шобы не здохнуть с голоду, есть собственных детей. Нарожал, будет шо в старости есть. Не нарожал, подыхай с голоду. Шота свинособачий ********* меня совсем перестал удивлять. Даже такими дикостями
21.05.2025 13:16 Ответить
🤣
21.05.2025 13:31 Ответить
"Нарожал детей - вот и будешь их жрать!" 👌
21.05.2025 13:21 Ответить
Так нема гарантії, що син Микита, та донька Анастасія, будуть його в старості утримувати. А не копняків діду давати
21.05.2025 13:23 Ответить
Пральна!
Нєгуй господ об'єдать!
21.05.2025 13:29 Ответить
В нас кажуть акуратніше - "на пенсію не розраховуйте, думайте про накопичення". А отак шоб грубо "здохнеш" то не кажуть.
21.05.2025 13:29 Ответить
👍👏
21.05.2025 13:32 Ответить
В нас гроші потрібні клоунам. До того ж дурням 73% це подобаєтся.
21.05.2025 13:39 Ответить
Дурням 100% це подобається, а не 73%, тільки під різними соусами.
21.05.2025 13:41 Ответить
Хах. Нарожал детей, их поубивали в очередной войне - сдохнешь, нет - сдохнешь. Как ни крути - сдохнешь. Раися - страна возможностей!
21.05.2025 13:36 Ответить
"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь" Тобто "... в старости есть детей, если нарожал" - канібали плачуть від радості!!!
21.05.2025 13:36 Ответить
С учётом семейного законодательства РФ и целомудренности русских баб - это просто прекрасная идея
21.05.2025 13:36 Ответить
Портнов нарожав і он чим закінчилося
21.05.2025 13:37 Ответить
Достроковим виходом на пенсію...
21.05.2025 13:46 Ответить
Взагалі-то це правильна ідея. Державна пенсія - то зло. Але можете не хвилюватись - чиновники ніколи не скасують пенсії.
21.05.2025 13:48 Ответить
отряди путіна з той рижой бестієй порвуть йому очко "за такіє прєдложенія"
21.05.2025 14:08 Ответить
Отличная идея у этого мудака
21.05.2025 14:20 Ответить
Короткая старость будеь у рассианина. Два ребенка по 120 кг мяса. При среднем потреблении 1кг в день, хватит только на 240 дней. По мардану рожать надо целую свиноферму.
21.05.2025 14:20 Ответить
Это я, почтальон Печкин!
Принес вам пенсию!
Только я вам ее не отдам!
Потому что у вас документов нет!
🤪🤣🤗🤡😂🥳😆
21.05.2025 15:10 Ответить
та нехай вже й зарплати скасовують
скоко ж можна дєньгі на вєтєр пускать !
21.05.2025 15:33 Ответить
"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". Це все боротьба за їх традиційні цінності.
Андрофа́ги (дав.-гр. Ἀνδροφάγοι, Androfágoi, ἀνήρ (ἀνδρός) - людина, φάγος - поїдаючий) - буквально людожери, каннібали, за відомостями Геродота плем'я, яке мешкало на північ від Скіфії[1][2], ймовірно, в лісах витоку Дніпра (Борисфену)[3]. Мали або фіно-угорське (самоїди[4][5], мордва[6][7][8]), слов'янське або германське[9] походження.
21.05.2025 15:39 Ответить
Підтримую!!
21.05.2025 17:54 Ответить
ідея належить туркменбаші )) знову парашники сперли! зєліна ж оп-а вже готова перейняти "вялікій почин!" )
21.05.2025 18:14 Ответить
пусть дохнут и побольше-бог не фраер он всё видит!
21.05.2025 19:49 Ответить
 
 