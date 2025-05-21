Кремлевский пропагандист Мардан предлагает отменить пенсии в РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - сдохнешь". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Сергей Мардан предлагает отменить пенсии в России для улучшения демографической ситуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего политического шоу на государственном телевидении. По мнению пропагандиста, при отсутствии пенсии россияне от безысходности будут вынуждены рожать больше.
"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - сдохнешь", - сказал Мардан.
Взяти за приклад Китай.
Там пенсії тільки у колишніх держслужбовців. А китайців півтора мільярди, без всяких пенсій.
А ви дурна кацапня - працюйте і платіть податки все життя ,, щоб на старості років вас викинули на смітник .
В нього можна недокласти. Але вивести з нього - ні.
Звідки у вас береться ця брехня?
Нєгуй господ об'єдать!
Принес вам пенсию!
Только я вам ее не отдам!
Потому что у вас документов нет!
🤪🤣🤗🤡😂🥳😆
скоко ж можна дєньгі на вєтєр пускать !
