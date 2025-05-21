Кремлевский пропагандист Мардан предлагает отменить пенсии в РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - сдохнешь". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Сергей Мардан предлагает отменить пенсии в России для улучшения демографической ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего политического шоу на государственном телевидении. По мнению пропагандиста, при отсутствии пенсии россияне от безысходности будут вынуждены рожать больше.

"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - сдохнешь", - сказал Мардан.

