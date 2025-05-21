Кремлівський пропагандист Мардан пропонує відмінити пенсії у РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Сергій Мардан пропонує відмінити пенсії у Росії для поліпшення демографічної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі свого політичного шоу на державному телебаченні. На думку пропагандиста, за відсутності пенсії росіяни від безвиході муситимуть народжувати більше.

"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь", - сказав Мардан.

