Кремлівський пропагандист Мардан пропонує відмінити пенсії у РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Сергій Мардан пропонує відмінити пенсії у Росії для поліпшення демографічної ситуації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі свого політичного шоу на державному телебаченні. На думку пропагандиста, за відсутності пенсії росіяни від безвиході муситимуть народжувати більше.
"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь", - сказав Мардан.
Взяти за приклад Китай.
Там пенсії тільки у колишніх держслужбовців. А китайців півтора мільярди, без всяких пенсій.
А ви дурна кацапня - працюйте і платіть податки все життя ,, щоб на старості років вас викинули на смітник .
В нього можна недокласти. Але вивести з нього - ні.
Звідки у вас береться ця брехня?
Нєгуй господ об'єдать!
Принес вам пенсию!
Только я вам ее не отдам!
Потому что у вас документов нет!
🤪🤣🤗🤡😂🥳😆
скоко ж можна дєньгі на вєтєр пускать !
