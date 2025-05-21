УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12007 відвідувачів онлайн
Новини Відео Демографічні проблеми
7 494 49

Кремлівський пропагандист Мардан пропонує відмінити пенсії у РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Сергій Мардан пропонує відмінити пенсії у Росії для поліпшення демографічної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі свого політичного шоу на державному телебаченні. На думку пропагандиста, за відсутності пенсії росіяни від безвиході муситимуть народжувати більше.

Читайте: Путін визнав провал спроб переконати росіян народжувати дітей

"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь", - сказав Мардан.

Також читайте: У Росії зафіксували вимирання населення восьмий рік поспіль

Автор: 

демографія (149) кремль (534) пропаганда (2850) народжуваність (70) росія (67347)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
підтримую, нехай на старості їдять своїх дітей
показати весь коментар
21.05.2025 13:08 Відповісти
+17
Правильная мысль. Можно жрать трупы своих личинок, привезенные с "СВО".
показати весь коментар
21.05.2025 13:10 Відповісти
+16
Тисячі українських пенсіонерів зараз помолились богу, щоб Гетманцев не побачив цю ідею.
показати весь коментар
21.05.2025 13:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підтримую, нехай на старості їдять своїх дітей
показати весь коментар
21.05.2025 13:08 Відповісти
Це мабуть єдиний раз, коли цей нелюд щось правильне пропонує.
показати весь коментар
21.05.2025 13:18 Відповісти
Не факт. На старості дітьки вже самі можуть кого завгодно з'їсти навіть тих, хто їх народив.
показати весь коментар
21.05.2025 14:42 Відповісти
це якшо достатньо тверезі, а якшо ні?
показати весь коментар
21.05.2025 14:59 Відповісти
ніхто не буде відміняти .. це натяк, щоб більше народжували гарматного мяса. недаремно ж вони школярок заохочують народжувати ще з школи... хочуть компенсувати втрати у війні не тільки за рахунок жителів окупованих територій України , а і самі щось вигадують. воювати будуть постійно і довго.
показати весь коментар
21.05.2025 14:47 Відповісти
Гарна ініціатива, треба впроваджувати.
Взяти за приклад Китай.
Там пенсії тільки у колишніх держслужбовців. А китайців півтора мільярди, без всяких пенсій.
показати весь коментар
21.05.2025 13:08 Відповісти
В Китае для получения пенсии нужна городская прописка.
показати весь коментар
21.05.2025 13:23 Відповісти
вони їх і так відмінять бо всі гроші пкстять на війну а на людей їм вічно плювати
показати весь коментар
21.05.2025 13:09 Відповісти
ну так це і готують підгрунтя для цього. ) заморозка депозитів пді різними соусами купівлі акцій/облігацій, а замрозку пенсійного фонду хочуть пропіарити збільшенням народжуваності. там шиза все більше і більше накриває той лепрозорій. це вже реально невиліковно. вони обов'язково пройдуть через громадянську війну.
показати весь коментар
21.05.2025 13:24 Відповісти
Правильная мысль. Можно жрать трупы своих личинок, привезенные с "СВО".
показати весь коментар
21.05.2025 13:10 Відповісти
Та усе вірно. Руками кацапи нічого зробити не здаьні
показати весь коментар
21.05.2025 13:13 Відповісти
Давно пора! Каждый бездетный рабсиянин, отмантулив под 50 лет на заводе, выплачивая все налоги, выкормив несколько поколений детей матерь- героинь, теперь, ****, обязан сдохнуть!
показати весь коментар
21.05.2025 13:13 Відповісти
Фашня при владі .
А ви дурна кацапня - працюйте і платіть податки все життя ,, щоб на старості років вас викинули на смітник .
показати весь коментар
21.05.2025 13:13 Відповісти
Тисячі українських пенсіонерів зараз помолились богу, щоб Гетманцев не побачив цю ідею.
показати весь коментар
21.05.2025 13:13 Відповісти
💯
показати весь коментар
21.05.2025 13:32 Відповісти
Ви не розумієте сутності держави. Держава ніколи не скорочує видатки, а тікі підвищуе подтки. Гетьманцев жеж не дурень - з пенсій теж краде!
показати весь коментар
21.05.2025 13:34 Відповісти
Головне що 73% тупоголовим подобаєтся.
показати весь коментар
21.05.2025 13:38 Відповісти
Пенсійний фонд - це останній рахунок.
В нього можна недокласти. Але вивести з нього - ні.
Звідки у вас береться ця брехня?
показати весь коментар
21.05.2025 15:35 Відповісти
Він її вже давно побачив, просто наріду цікавіше зазирати за порєбрік постійно - а шо там у них. Цілком офіційні особи в цілком офіційних програмах неодноразово розказують про різні пенсійні фонди, облігації й оце от все - щоб мати гроші на пенсію, допомагають людям консультаціями. А стосовно державної пенсії кажуть - це забудьте, з демографією буде дупа, так що думайте про себе самі.
показати весь коментар
21.05.2025 13:40 Відповісти
Прапор мордану в руки!
показати весь коментар
21.05.2025 13:15 Відповісти
"Нарожал детей - будет что в старости есть...." Я так понимаю этот питар предлагает в старости, шобы не здохнуть с голоду, есть собственных детей. Нарожал, будет шо в старости есть. Не нарожал, подыхай с голоду. Шота свинособачий ********* меня совсем перестал удивлять. Даже такими дикостями
показати весь коментар
21.05.2025 13:16 Відповісти
🤣
показати весь коментар
21.05.2025 13:31 Відповісти
"Нарожал детей - вот и будешь их жрать!" 👌
показати весь коментар
21.05.2025 13:21 Відповісти
Так нема гарантії, що син Микита, та донька Анастасія, будуть його в старості утримувати. А не копняків діду давати
показати весь коментар
21.05.2025 13:23 Відповісти
Пральна!
Нєгуй господ об'єдать!
показати весь коментар
21.05.2025 13:29 Відповісти
В нас кажуть акуратніше - "на пенсію не розраховуйте, думайте про накопичення". А отак шоб грубо "здохнеш" то не кажуть.
показати весь коментар
21.05.2025 13:29 Відповісти
👍👏
показати весь коментар
21.05.2025 13:32 Відповісти
В нас гроші потрібні клоунам. До того ж дурням 73% це подобаєтся.
показати весь коментар
21.05.2025 13:39 Відповісти
Дурням 100% це подобається, а не 73%, тільки під різними соусами.
показати весь коментар
21.05.2025 13:41 Відповісти
Хах. Нарожал детей, их поубивали в очередной войне - сдохнешь, нет - сдохнешь. Как ни крути - сдохнешь. Раися - страна возможностей!
показати весь коментар
21.05.2025 13:36 Відповісти
"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь" Тобто "... в старости есть детей, если нарожал" - канібали плачуть від радості!!!
показати весь коментар
21.05.2025 13:36 Відповісти
С учётом семейного законодательства РФ и целомудренности русских баб - это просто прекрасная идея
показати весь коментар
21.05.2025 13:36 Відповісти
Портнов нарожав і он чим закінчилося
показати весь коментар
21.05.2025 13:37 Відповісти
Достроковим виходом на пенсію...
показати весь коментар
21.05.2025 13:46 Відповісти
Взагалі-то це правильна ідея. Державна пенсія - то зло. Але можете не хвилюватись - чиновники ніколи не скасують пенсії.
показати весь коментар
21.05.2025 13:48 Відповісти
отряди путіна з той рижой бестієй порвуть йому очко "за такіє прєдложенія"
показати весь коментар
21.05.2025 14:08 Відповісти
Отличная идея у этого мудака
показати весь коментар
21.05.2025 14:20 Відповісти
Короткая старость будеь у рассианина. Два ребенка по 120 кг мяса. При среднем потреблении 1кг в день, хватит только на 240 дней. По мардану рожать надо целую свиноферму.
показати весь коментар
21.05.2025 14:20 Відповісти
Это я, почтальон Печкин!
Принес вам пенсию!
Только я вам ее не отдам!
Потому что у вас документов нет!
🤪🤣🤗🤡😂🥳😆
показати весь коментар
21.05.2025 15:10 Відповісти
та нехай вже й зарплати скасовують
скоко ж можна дєньгі на вєтєр пускать !
показати весь коментар
21.05.2025 15:33 Відповісти
"Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". Це все боротьба за їх традиційні цінності.
Андрофа́ги (дав.-гр. Ἀνδροφάγοι, Androfágoi, ἀνήρ (ἀνδρός) - людина, φάγος - поїдаючий) - буквально людожери, каннібали, за відомостями Геродота плем'я, яке мешкало на північ від Скіфії[1][2], ймовірно, в лісах витоку Дніпра (Борисфену)[3]. Мали або фіно-угорське (самоїди[4][5], мордва[6][7][8]), слов'янське або германське[9] походження.
показати весь коментар
21.05.2025 15:39 Відповісти
Підтримую!!
показати весь коментар
21.05.2025 17:54 Відповісти
ідея належить туркменбаші )) знову парашники сперли! зєліна ж оп-а вже готова перейняти "вялікій почин!" )
показати весь коментар
21.05.2025 18:14 Відповісти
пусть дохнут и побольше-бог не фраер он всё видит!
показати весь коментар
21.05.2025 19:49 Відповісти
 
 