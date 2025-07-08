Російська влада блокує інформацію про демографічні показники РФ вже четвертий рік поспіль, - Bloomberg

Росія припинила публікувати щомісячну статистику на тлі війни Кремля проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Президент Володимир Путін визначив своїм пріоритетом зупинення скорочення чисельності населення. Але оцінка прогресу ускладнюється контролем влади над потоком інформації, в тому числі про втрати від бойових дій, який триває вже четвертий рік.

Минулого тижня Федеральна служба статистики опублікувала соціально-економічний звіт за перші п'ять місяців цього року без традиційного розділу про демографію. Останні доступні дані стосуються першого кварталу 2025 року, коли кількість смертей в цілому по країні значно перевищила кількість народжень.

"Починаючи з березня 2025 року, публічної демографічної статистики майже немає. Повна статистика доступна лише державним експертам, які аналізують її з грифом "лише для службового використання", - сказав незалежний демограф Олексій Ракша.

Втрати на війні та низька народжуваність

Росія не розголошує дані про втрати від війни, і оцінки різняться. У той час як західні джерела називають цифру близько 1 мільйона, деякі російські джерела оцінюють їх приблизно у 200 000.

Минулого року народжуваність впала до 1,22 мільйона осіб - найнижчого рівня з 1999 року - в той час, як смертність зросла на 3,3% до 1,82 мільйона, згідно з даними Росстату, оприлюдненими на початку цього року. Темпи скорочення населення прискорилися приблизно на 20% порівняно з 2023 роком, частково через війну.

Росія послідовно закриває демографічну статистику. У 2020 році, під час пандемії Covid, Росстат перестав публікувати оперативні дані про смертність за причинами.

З початком війни у 2022 році служба зменшила деталізацію статистики смертності. У травні 2025 року Росстат припинив публікацію даних про народжуваність та іншої демографічної статистики.

Річні дані можуть все ще стати доступними, але рішення припинити публікацію щомісячної інформації обмежує можливості аналізу, за словами незалежного демографа Ігоря Єфремова. Демографічні дані, які були приховані наприкінці 1960-х або на початку 1970-х років у радянському союзі через зниження тривалості життя, знову стали доступними лише наприкінці 1980-х років, сказав він.

"Важко сказати, як довго дані будуть закриті. У цьому випадку всі недоступні дані можуть бути опубліковані через рік після закінчення військових операцій", - зазначив демограф.

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