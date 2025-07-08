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Новини Засекречування демографічних даних в РФ
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Російська влада блокує інформацію про демографічні показники РФ вже четвертий рік поспіль, - Bloomberg

У Росії засекретили офіційні демографічні дані

Росія припинила публікувати щомісячну статистику на тлі війни Кремля проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg.

Президент Володимир Путін визначив своїм пріоритетом зупинення скорочення чисельності населення. Але оцінка прогресу ускладнюється контролем влади над потоком інформації, в тому числі про втрати від бойових дій, який триває вже четвертий рік.

Минулого тижня Федеральна служба статистики опублікувала соціально-економічний звіт за перші п'ять місяців цього року без традиційного розділу про демографію. Останні доступні дані стосуються першого кварталу 2025 року, коли кількість смертей в цілому по країні значно перевищила кількість народжень.

"Починаючи з березня 2025 року, публічної демографічної статистики майже немає. Повна статистика доступна лише державним експертам, які аналізують її з грифом "лише для службового використання", - сказав незалежний демограф Олексій Ракша.

Втрати на війні та низька народжуваність

Росія не розголошує дані про втрати від війни, і оцінки різняться. У той час як західні джерела називають цифру близько 1 мільйона, деякі російські джерела оцінюють їх приблизно у 200 000.

Минулого року народжуваність впала до 1,22 мільйона осіб - найнижчого рівня з 1999 року - в той час, як смертність зросла на 3,3% до 1,82 мільйона, згідно з даними Росстату, оприлюдненими на початку цього року. Темпи скорочення населення прискорилися приблизно на 20% порівняно з 2023 роком, частково через війну.

Росія послідовно закриває демографічну статистику. У 2020 році, під час пандемії Covid, Росстат перестав публікувати оперативні дані про смертність за причинами.

З початком війни у 2022 році служба зменшила деталізацію статистики смертності. У травні 2025 року Росстат припинив публікацію даних про народжуваність та іншої демографічної статистики.

Річні дані можуть все ще стати доступними, але рішення припинити публікацію щомісячної інформації обмежує можливості аналізу, за словами незалежного демографа Ігоря Єфремова. Демографічні дані, які були приховані наприкінці 1960-х або на початку 1970-х років у радянському союзі через зниження тривалості життя, знову стали доступними лише наприкінці 1980-х років, сказав він.

"Важко сказати, як довго дані будуть закриті. У цьому випадку всі недоступні дані можуть бути опубліковані через рік після закінчення військових операцій", - зазначив демограф.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Мардан пропонує відмінити пенсії у РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". ВIДЕО

Автор: 

демографія (145) народжуваність (67) росія (66594) смертність (196) втрати (4487)


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Топ коментарі
+7
Слава богу, у нас не так!
Нє?
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08.07.2025 13:44 Відповісти
+4
Лучше за нашу демографию переживайте. Скоро можно будет население по пальцам руки считать.
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08.07.2025 13:44 Відповісти
+4
Кацапи мріяли вирішити демографічну проблему шляхом окупації. А воно якось "за три дні" не вийло. Пєчалька. Те що вони отримали надзвичайно низької якості - в основному дебіли, алконавти і пенсіонери...
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08.07.2025 13:57 Відповісти
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Слава богу, у нас не так!
Нє?
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08.07.2025 13:44 Відповісти
Авжеж нє! А тепер давайте про болота поговоримо!
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08.07.2025 13:57 Відповісти
"...виродження ******** росії - не випадковість і не тупиковий https://wz.lviv.ua/blogs/455473-derzhava-vyrodkiv поворот цивілізації, а наслідки системного процесу..."
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08.07.2025 14:09 Відповісти
Влада кацапії може зупинити війну своїм рішенням. Наша так може?
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08.07.2025 14:28 Відповісти
Лучше за нашу демографию переживайте. Скоро можно будет население по пальцам руки считать.
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08.07.2025 13:44 Відповісти
Напиши про це Блумбергу
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08.07.2025 14:29 Відповісти
А шо це нам дасть? - по великому рахунку - фронт показує шо ше не всі кацапи передохли
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08.07.2025 13:45 Відповісти
Щоб не вели російську пропаганду про безкінечні російські ресурси і через те Україна має припинити опір.
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08.07.2025 14:04 Відповісти
Кацапів на наш вік хватить
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08.07.2025 14:07 Відповісти
Буряти теж кацапи?
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08.07.2025 14:11 Відповісти
Монголоїди
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08.07.2025 14:14 Відповісти
На біса мені ,що там блокує російська влада?
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08.07.2025 13:49 Відповісти
Проходь далі для чого коментуєш?
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08.07.2025 15:01 Відповісти
Кацапи мріяли вирішити демографічну проблему шляхом окупації. А воно якось "за три дні" не вийло. Пєчалька. Те що вони отримали надзвичайно низької якості - в основному дебіли, алконавти і пенсіонери...
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08.07.2025 13:57 Відповісти
Скрывай- не скрывай а стадо ватное вымирает... и это новость позитивная для людей.
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08.07.2025 14:05 Відповісти
Потперше демографія то про людей! Алкогольний збрід московіі то поголівʼя скота , тож поголівʼя скота скорочується .
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08.07.2025 14:10 Відповісти
А наші бовдури продовжують повторювати , що кацапів й досі 140 млн !
Замість того , аби пропагувати справжнію чисельність населення РФії ...
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08.07.2025 14:25 Відповісти
Якійсь бувший чиновник з московії заявляв що навіть в 2014 році максимум було 90 млн.
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08.07.2025 14:37 Відповісти
цитата -
" В 2011 году разразился грандиозный скандал. Сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года в Российской Федерации по документам живого населения числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек..."
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08.07.2025 14:44 Відповісти
Тим часом, https://t.me/smolii_ukraine/111525 Андрій Смолій дає дотичну інфу, але вже по Україні:



47% українців вважають, що майбутнє країни буде похмурим, зі зруйнованою економікою та виїздом людей з країни. - опитування КМІС.
▪47% українців швидше бачать Україну зруйнованою економікою та з масовим відтоком людей через 10 років, ніж процвітаючою країною у складі ЄС;
▪️43% - вірять у європейське майбутнє України.
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08.07.2025 14:33 Відповісти
 
 