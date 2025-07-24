У РФ загострюється демографічна та соціальна криза: Неодружених чоловіків пропонують вносити до "чорного списку МВС" , - СЗР

Демографічна криза в Росії давно не є державною таємницею, попри спроби влади обмежити доступ до відповідної статистики.

Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зниження народжуваності, старіння населення та висока смертність створюють серйозну загрозу для країни. Ця криза не лише підриває економічну стабільність країни, але й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для вирішення соціальних проблем.

Зокрема, депутати Держдуми розглядають пропозицію "активістів" вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, до так званого "чорного списку МВС" і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців.

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Крім того, поглиблює ситуацію і провальна міграційна політика. РФ залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів для ліквідації дефіциту робочої сили. Проте прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України. Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють проблему.

У СЗР розповіли, що ще однією тенденцією є залучення неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі – дітей залучають до виготовлення БПЛА, які використовуються у війні проти України.

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"Такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу й репресій та ставить військові цілі вище добробуту своїх громадян", - наголосили в розвідці.