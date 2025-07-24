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Новини Засекречування демографічних даних в РФ
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У РФ загострюється демографічна та соціальна криза: Неодружених чоловіків пропонують вносити до "чорного списку МВС" , - СЗР

У РФ пропонують неодружених чоловіків вносити до чорного списку МВС

Демографічна криза в Росії давно не є державною таємницею, попри спроби влади обмежити доступ до відповідної статистики.

Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зниження народжуваності, старіння населення та висока смертність створюють серйозну загрозу для країни. Ця криза не лише підриває економічну стабільність країни, але й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для вирішення соціальних проблем.

Зокрема, депутати Держдуми розглядають пропозицію "активістів" вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, до так званого "чорного списку МВС" і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців.

Читайте: Російська влада блокує інформацію про демографічні показники РФ вже четвертий рік поспіль, - Bloomberg

Крім того, поглиблює ситуацію і провальна міграційна політика. РФ залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів для ліквідації дефіциту робочої сили. Проте прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України. Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють проблему.

У СЗР розповіли, що ще однією тенденцією є залучення неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі – дітей залучають до виготовлення БПЛА, які використовуються у війні проти України.

Також читайте: Чисельність етнічних росіян у РФ стрімко скорочується, - СЗР

"Такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу й репресій та ставить військові цілі вище добробуту своїх громадян", - наголосили в розвідці.

Автор: 

демографія (147) росія (66826) СЗР Служба зовнішньої розвідки (141)


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Топ коментарі
+12


а у нас млн жінок та дівчат з дітьми виїхали за кордон та вже не повернуться...

СЗР краще б займалась чимось пристойним
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24.07.2025 15:51 Відповісти
+9
За гроші платників податків перепощують новини телеграм каналів двохтижневої давнини
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24.07.2025 15:57 Відповісти
+8
тому що ЇХ негатив ні в яке порівняння не йде з нашим

було 42 млн ..зараз дай боже буде 25млн
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24.07.2025 16:01 Відповісти
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а у нас млн жінок та дівчат з дітьми виїхали за кордон та вже не повернуться...

СЗР краще б займалась чимось пристойним
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24.07.2025 15:51 Відповісти
Тільки якийсь негатив про россію, відразу з'являються - а у нас чьто луччє?!
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24.07.2025 15:54 Відповісти
тому що ЇХ негатив ні в яке порівняння не йде з нашим

було 42 млн ..зараз дай боже буде 25млн
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24.07.2025 16:01 Відповісти
я якось не помічав за Вами Віктор зельоного маразму

У 2024 році на тлі повномасштабної війни, що триває, https://www.unian.ua/society/demografichna-situaciya-v-ukrajini-bude-lishe-pogirshuvatisya-the-times-12939846.html смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Такими тривожними даними поділився президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в ефірі "https://news.novyny.live/v-********-naigirsha-demografichna-situatsiia-u-sviti-shcho-vidomo-239359.html Новини Live".
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24.07.2025 16:03 Відповісти
І це все, чим займається СЗР...
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24.07.2025 15:53 Відповісти
За гроші платників податків перепощують новини телеграм каналів двохтижневої давнини
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24.07.2025 15:57 Відповісти
Та так. В нас пару днів тому так загострили соціальну кризу, що просто губи неміли: не знав, що сказати чи орати.
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24.07.2025 15:54 Відповісти
зате в нас все супер з цім
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24.07.2025 15:56 Відповісти
Вони вже не можуть бути дітородними по факту, результат хвороби путінізму головного мозку. Скільки кацапа не годуй, а в гуцулів довший. ху....трембіта.
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24.07.2025 15:57 Відповісти
такого я ще не чув..
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24.07.2025 16:17 Відповісти
Рекордне зменшення населення (мінус 2.5 мільйони з 1993 року), а також там рекордно виросла ціна на бензин (в 2 рази нижче ніж в Україні) і впали нафтогазові доходи до 8.6 млрд доларів на місяць в перерахунок на рублі (бо курс рубля підвищився щодо долара). Скоро крах.
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24.07.2025 15:58 Відповісти
вносити неодружених чоловіків, які не ро***ть спроб створити сім'ю, до так званого "чорного списку МВС" і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців....Не варто переживати за демографію 3,14днрації.На крайняк куйло може в своїх китайських посіпак попросити пару десятків мульйонів заплідювачів рашистських "пілоток" які "єщо нарожають"о *** на...
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24.07.2025 16:01 Відповісти
Вообще фиолетово что там на рососии. Лучше бы писали что у нас дети до 18 мальчики поголовно выезжают заграницу и про количество женщин уехавших из страны. Тупая пропаганда уровня *********
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24.07.2025 16:07 Відповісти
От дурні, може нежонаті чоловіки більше наплодили позашлюбних рашистіків, ніж жонаті, а їх в чорний список
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24.07.2025 16:19 Відповісти
В України все пречудово, тому давайте будемо 24/7 говорити про росію.
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24.07.2025 16:19 Відповісти
Ще два місяці тому дехто Олег Іващенко, Голова Служби зовнішньої розвідки України, в інтерв'ю Укрінформу казав, за населення Московії становить 145млн.людей.
То де там демографічна криза, Олеже?
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24.07.2025 16:21 Відповісти
І хто тільки не вилазить в інформаційний простір, щоб створити інформаційний шум, який на думку ОПи перекриє прийняття корупційного закону про відмивання 100% прокурором зеленського
корупціонерів!
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24.07.2025 16:24 Відповісти
 
 