У Росії приховують демографічну статистику, адже вона більше не корелюється з пропагандистськими гаслами про "величну націю".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з липня цього року російська влада припинила публікувати ключові демографічні показники, включно з чисельністю населення, кількістю народжень, смертей, шлюбів та розлучень.

Так, у 2024 році в рф народилося 1,222 млн дітей – найнижчий показник з 1999 року. У першому кварталі 2025 року народилося лише 293–294 тис. дітей, що на 2,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року, і є найнижчим показником за 200 років. До того ж смертність перевищує народжуваність: 2024 року природний спад населення становив 596,2 тис. осіб, що на 20,4 % більше, ніж у 2023 році.

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"Серед основних причин демографічної кризи: еміграція (з 24 лютого 2022 року росію покинуло від 800 тисяч до 950 тисяч людей), збільшення смертності та зменшення народження дітей. До того ж демографічна статистика рф не відображає втрати на війні проти України", - додали в розвідці.ф

За даними СЗРУ, російська влада втрачає не просто солдатів, а й демографічний ресурс: чисельність етнічних росіян, яких кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.

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