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Новини Засекречування демографічних даних в РФ
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Чисельність етнічних росіян у РФ стрімко скорочується, - СЗР

У РФ меншає етнічних росіян

У Росії приховують демографічну статистику, адже вона більше не корелюється з пропагандистськими гаслами про "величну націю".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з липня цього року російська влада припинила публікувати ключові демографічні показники, включно з чисельністю населення, кількістю народжень, смертей, шлюбів та розлучень.

Так, у 2024 році в рф народилося 1,222 млн дітей – найнижчий показник з 1999 року. У першому кварталі 2025 року народилося лише 293–294 тис. дітей, що на 2,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року, і є найнижчим показником за 200 років. До того ж смертність перевищує народжуваність: 2024 року природний спад населення становив 596,2 тис. осіб, що на 20,4 % більше, ніж у 2023 році.

Також читайте: Російська влада блокує інформацію про демографічні показники РФ вже четвертий рік поспіль, - Bloomberg

"Серед основних причин демографічної кризи: еміграція (з 24 лютого 2022 року росію покинуло від 800 тисяч до 950 тисяч людей), збільшення смертності та зменшення народження дітей. До того ж демографічна статистика рф не відображає втрати на війні проти України", - додали в розвідці.ф

За даними СЗРУ, російська влада втрачає не просто солдатів, а й демографічний ресурс: чисельність етнічних росіян, яких кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Мардан пропонує відмінити пенсії у РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". ВIДЕО

Автор: 

демографія (146) росія (66710) СЗР Служба зовнішньої розвідки (137)


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Топ коментарі
+8
Та хай хоч до нуля - нам шо з того - там ше дохера татар башкир
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16.07.2025 16:27 Відповісти
+8
Нет никаких "этничных россиян",это смесь различных исчезнувших племен и не более того,не может исчезать то, чего не было и не могло быть.
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16.07.2025 16:46 Відповісти
+6
Ого , знайшли проблему кацапську, краще б за власними катострофічними проблемами переймались!
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16.07.2025 16:34 Відповісти
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Та хай хоч до нуля - нам шо з того - там ше дохера татар башкир
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16.07.2025 16:27 Відповісти
Це точно.. Мене більше цівить що робить влада щоб зупинити еміграцію українців
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16.07.2025 16:29 Відповісти
саморусофобство
vs
русосамофобство
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16.07.2025 16:42 Відповісти
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16.07.2025 17:25 Відповісти
Імпортозамістять кітайцями...
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16.07.2025 16:29 Відповісти
І українцями з окупованих територій.
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16.07.2025 16:50 Відповісти
https://forbes.ua/news/smertnist-v-ukraini-mayzhe-utrichi-perevishchila-narodzhuvanist-u-2024-mu-31012025-26762 В Україні 2024 року було зареєстровано 176 679 народжень.

1:7.
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16.07.2025 16:29 Відповісти
В Україні народилися українці, а в кацапетівці хто? Джамшут з Фатімою?
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16.07.2025 17:02 Відповісти
Ну по перше (з москальського РБК)

Самые популярные имена мальчиков в 2024 году: Михаил - 23 532;Александр - 21 970;Артем - 20 320;Матвей - 17 175;Максим - 15 589

Самые популярные имена девочек в 2024 году:
София - 22 229;Ева - 18 350;Анна - 17 818;Мария - 16 120;Виктория - 15 102.
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16.07.2025 17:27 Відповісти
188 205. Решта 1 033 795 - Юсуфи з Лейлами
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16.07.2025 17:33 Відповісти
Та 100%)
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16.07.2025 17:34 Відповісти
Якось по@@@.
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16.07.2025 16:29 Відповісти
Стахановцы 😁
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16.07.2025 16:30 Відповісти
Стаканівці
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16.07.2025 17:04 Відповісти
Ого , знайшли проблему кацапську, краще б за власними катострофічними проблемами переймались!
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16.07.2025 16:34 Відповісти
Нет никаких "этничных россиян",это смесь различных исчезнувших племен и не более того,не может исчезать то, чего не было и не могло быть.
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16.07.2025 16:46 Відповісти
Так. Російської Імперії не було, бо не було імперської нації. І зараз російської нації не існує. Був і є російськомовний інтернаціонал.
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16.07.2025 17:08 Відповісти
Приписывать наличие мовы у несуществующей нации это абсурд и провокация.
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16.07.2025 17:14 Відповісти
Жити в Україні,вважати себе українцем і розмовляти кацапським язиком це также неприродньо якби кіт загавкав а собака почав мявкати.А ви себе ким ідентифікує те😃?
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16.07.2025 17:11 Відповісти
А що таке той ''етнІчний руззкій''?😃-''глаз узкій ,нос плоскій і я руззкій'' .Чим менше на Землі залишиться цієї падалі ,тим краще для Світу.
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16.07.2025 16:55 Відповісти
А хто такі "етнічні росіяни"? Адже в гонитві за імперськими завоюваннями територій, московіти чи кого там вважати за "русских" (хоча і ця назва вкрадена) вони втратили свої етнічні ознаки, фольклор, звичаї, єдине, що об'єднує - язичницьке поклоніння "вєлікаму і магучєму язику", фанатична віра в "рускій мір" і хвора уява, що навколо - суцільні вороги. Більшість пісень, які там вважають "народними", такими не є, або вкрадені в інших, мова - кожне друге слово - мат... Крім всього, ті, хто себе вважають "ісконно рускіми" вкрай зневажливо ставляться до інших своїх же громадян (чомусь після Єльцина якось стали рідко вживати слово "россияне"), які якось не так виглядають зовні, або говорять "з акцентом".
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16.07.2025 16:56 Відповісти
Глаз не узкий - значит не рускій!
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16.07.2025 17:02 Відповісти
Нос плоскій,глаз узкій ,значіть руззкій''😃
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16.07.2025 17:12 Відповісти
Сейчас темпераментные индусы подтянутся, увеличат поголовье.
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16.07.2025 17:18 Відповісти
Якщо судити по владним зеленим пикам то в Україні вже майже не лишилося етнічних українців. 🤣
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16.07.2025 18:13 Відповісти
Да не існує і не існувало етнічних "росіян", існували етнічні московити ...
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16.07.2025 18:33 Відповісти
 
 