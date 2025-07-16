Чисельність етнічних росіян у РФ стрімко скорочується, - СЗР
У Росії приховують демографічну статистику, адже вона більше не корелюється з пропагандистськими гаслами про "величну націю".
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з липня цього року російська влада припинила публікувати ключові демографічні показники, включно з чисельністю населення, кількістю народжень, смертей, шлюбів та розлучень.
Так, у 2024 році в рф народилося 1,222 млн дітей – найнижчий показник з 1999 року. У першому кварталі 2025 року народилося лише 293–294 тис. дітей, що на 2,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року, і є найнижчим показником за 200 років. До того ж смертність перевищує народжуваність: 2024 року природний спад населення становив 596,2 тис. осіб, що на 20,4 % більше, ніж у 2023 році.
"Серед основних причин демографічної кризи: еміграція (з 24 лютого 2022 року росію покинуло від 800 тисяч до 950 тисяч людей), збільшення смертності та зменшення народження дітей. До того ж демографічна статистика рф не відображає втрати на війні проти України", - додали в розвідці.ф
За даними СЗРУ, російська влада втрачає не просто солдатів, а й демографічний ресурс: чисельність етнічних росіян, яких кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
vs
русосамофобство
1:7.
Самые популярные имена мальчиков в 2024 году: Михаил - 23 532;Александр - 21 970;Артем - 20 320;Матвей - 17 175;Максим - 15 589
Самые популярные имена девочек в 2024 году:
София - 22 229;Ева - 18 350;Анна - 17 818;Мария - 16 120;Виктория - 15 102.