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Новости Засекречивание демографических данных РФ
2 017 26

Численность этнических россиян в РФ стремительно сокращается, - СВР

В РФ уменьшается число этнических россиян

В России скрывают демографическую статистику, ведь она больше не коррелируется с пропагандистскими лозунгами о "великой нации".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с июля этого года российские власти прекратили публиковать ключевые демографические показатели, включая численность населения, количество рождений, смертей, браков и разводов.

Так, в 2024 году в рф родилось 1,222 млн детей - самый низкий показатель с 1999 года. В первом квартале 2025 года родилось лишь 293-294 тыс. детей, что на 2,4 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и является самым низким показателем за 200 лет. К тому же смертность превышает рождаемость: В 2024 году естественная убыль населения составила 596,2 тыс. человек, что на 20,4 % больше, чем в 2023 году.

Также читайте: Российские власти блокируют информацию о демографических показателях РФ уже четвертый год подряд, - Bloomberg

"Среди основных причин демографического кризиса: эмиграция (с 24 февраля 2022 года Россию покинуло от 800 тысяч до 950 тысяч человек), увеличение смертности и уменьшение рождения детей. К тому же демографическая статистика рф не отражает потери на войне против Украины", - добавили в разведке.

По данным СВРУ, российские власти теряют не просто солдат, но и демографический ресурс: численность этнических русских, которых кремль считает опорой режима, стремительно сокращается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Мардан предлагает отменить пенсии в РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - сдохнешь". ВИДЕО

Автор: 

демография (300) россия (96604) СВР (152)


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Топ комментарии
+8
Та хай хоч до нуля - нам шо з того - там ше дохера татар башкир
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16.07.2025 16:27 Ответить
+6
Нет никаких "этничных россиян",это смесь различных исчезнувших племен и не более того,не может исчезать то, чего не было и не могло быть.
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16.07.2025 16:46 Ответить
+5
Ого , знайшли проблему кацапську, краще б за власними катострофічними проблемами переймались!
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16.07.2025 16:34 Ответить
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Та хай хоч до нуля - нам шо з того - там ше дохера татар башкир
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16.07.2025 16:27 Ответить
Це точно.. Мене більше цівить що робить влада щоб зупинити еміграцію українців
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16.07.2025 16:29 Ответить
саморусофобство
vs
русосамофобство
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16.07.2025 16:42 Ответить
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16.07.2025 17:25 Ответить
Імпортозамістять кітайцями...
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16.07.2025 16:29 Ответить
І українцями з окупованих територій.
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16.07.2025 16:50 Ответить
https://forbes.ua/news/smertnist-v-ukraini-mayzhe-utrichi-perevishchila-narodzhuvanist-u-2024-mu-31012025-26762 В Україні 2024 року було зареєстровано 176 679 народжень.

1:7.
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16.07.2025 16:29 Ответить
В Україні народилися українці, а в кацапетівці хто? Джамшут з Фатімою?
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16.07.2025 17:02 Ответить
Ну по перше (з москальського РБК)

Самые популярные имена мальчиков в 2024 году: Михаил - 23 532;Александр - 21 970;Артем - 20 320;Матвей - 17 175;Максим - 15 589

Самые популярные имена девочек в 2024 году:
София - 22 229;Ева - 18 350;Анна - 17 818;Мария - 16 120;Виктория - 15 102.
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16.07.2025 17:27 Ответить
188 205. Решта 1 033 795 - Юсуфи з Лейлами
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16.07.2025 17:33 Ответить
Та 100%)
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16.07.2025 17:34 Ответить
Якось по@@@.
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16.07.2025 16:29 Ответить
Стахановцы 😁
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16.07.2025 16:30 Ответить
Стаканівці
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16.07.2025 17:04 Ответить
Ого , знайшли проблему кацапську, краще б за власними катострофічними проблемами переймались!
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16.07.2025 16:34 Ответить
Нет никаких "этничных россиян",это смесь различных исчезнувших племен и не более того,не может исчезать то, чего не было и не могло быть.
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16.07.2025 16:46 Ответить
Так. Російської Імперії не було, бо не було імперської нації. І зараз російської нації не існує. Був і є російськомовний інтернаціонал.
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16.07.2025 17:08 Ответить
Приписывать наличие мовы у несуществующей нации это абсурд и провокация.
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16.07.2025 17:14 Ответить
Жити в Україні,вважати себе українцем і розмовляти кацапським язиком це также неприродньо якби кіт загавкав а собака почав мявкати.А ви себе ким ідентифікує те😃?
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16.07.2025 17:11 Ответить
А що таке той ''етнІчний руззкій''?😃-''глаз узкій ,нос плоскій і я руззкій'' .Чим менше на Землі залишиться цієї падалі ,тим краще для Світу.
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16.07.2025 16:55 Ответить
А хто такі "етнічні росіяни"? Адже в гонитві за імперськими завоюваннями територій, московіти чи кого там вважати за "русских" (хоча і ця назва вкрадена) вони втратили свої етнічні ознаки, фольклор, звичаї, єдине, що об'єднує - язичницьке поклоніння "вєлікаму і магучєму язику", фанатична віра в "рускій мір" і хвора уява, що навколо - суцільні вороги. Більшість пісень, які там вважають "народними", такими не є, або вкрадені в інших, мова - кожне друге слово - мат... Крім всього, ті, хто себе вважають "ісконно рускіми" вкрай зневажливо ставляться до інших своїх же громадян (чомусь після Єльцина якось стали рідко вживати слово "россияне"), які якось не так виглядають зовні, або говорять "з акцентом".
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16.07.2025 16:56 Ответить
Глаз не узкий - значит не рускій!
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16.07.2025 17:02 Ответить
Нос плоскій,глаз узкій ,значіть руззкій''😃
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16.07.2025 17:12 Ответить
Сейчас темпераментные индусы подтянутся, увеличат поголовье.
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16.07.2025 17:18 Ответить
Якщо судити по владним зеленим пикам то в Україні вже майже не лишилося етнічних українців. 🤣
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16.07.2025 18:13 Ответить
Да не існує і не існувало етнічних "росіян", існували етнічні московити ...
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16.07.2025 18:33 Ответить
 
 