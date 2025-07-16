Численность этнических россиян в РФ стремительно сокращается, - СВР
В России скрывают демографическую статистику, ведь она больше не коррелируется с пропагандистскими лозунгами о "великой нации".
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с июля этого года российские власти прекратили публиковать ключевые демографические показатели, включая численность населения, количество рождений, смертей, браков и разводов.
Так, в 2024 году в рф родилось 1,222 млн детей - самый низкий показатель с 1999 года. В первом квартале 2025 года родилось лишь 293-294 тыс. детей, что на 2,4 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и является самым низким показателем за 200 лет. К тому же смертность превышает рождаемость: В 2024 году естественная убыль населения составила 596,2 тыс. человек, что на 20,4 % больше, чем в 2023 году.
"Среди основных причин демографического кризиса: эмиграция (с 24 февраля 2022 года Россию покинуло от 800 тысяч до 950 тысяч человек), увеличение смертности и уменьшение рождения детей. К тому же демографическая статистика рф не отражает потери на войне против Украины", - добавили в разведке.
По данным СВРУ, российские власти теряют не просто солдат, но и демографический ресурс: численность этнических русских, которых кремль считает опорой режима, стремительно сокращается.
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