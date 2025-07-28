Економіка Білорусі в стагнації через інтеграцію з Росією, - СЗР

Стагнація російської економіки обмежує фінансові можливості Білорусі.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, у першому півріччі 2025 року ВВП Білорусі зріс лише на 2,1 %, що на 2,9 п. п. нижче, ніж роком раніше.

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"Інфляція досягла 7,3 %. Спад пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві (мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в росії – ключовому торговельному партнері, на який припадає 60 % товарообігу. Поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у рф знизилися більш ніж на 70 %.

Зовнішньоторговельний дефіцит у січні–квітні зріс до $856 млн: експорт зменшився на 0,3 %, імпорт зріс на 4,7 %. Промвиробництво додало лише 0,3 %, підтримане внутрішнім попитом. Стагнація російської економіки (мінус 4 % у річному вимірі в І кварталі) обмежує фінансові можливості мінська. Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по купівельній спроможності та соціальній стабільності", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначили у СЗР, західні санкції обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування.

Мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го.

"У 2026–2027 рр. відбудеться загострення кризи – за падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту", - підсумували у СЗР.

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