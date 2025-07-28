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Новини Стан білоруської економіки
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Економіка Білорусі в стагнації через інтеграцію з Росією, - СЗР

Економіка Білорусі в стагнації Все через Росію

Стагнація російської економіки обмежує фінансові можливості Білорусі.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, у першому півріччі 2025 року ВВП Білорусі зріс лише на 2,1 %, що на 2,9 п. п. нижче, ніж роком раніше.

Також читайте: У РФ загострюється демографічна та соціальна криза: Неодружених чоловіків пропонують вносити до "чорного списку МВС" , - СЗР

"Інфляція досягла 7,3 %. Спад пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві (мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в росії – ключовому торговельному партнері, на який припадає 60 % товарообігу. Поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у рф знизилися більш ніж на 70 %.

Зовнішньоторговельний дефіцит у січні–квітні зріс до $856 млн: експорт зменшився на 0,3 %, імпорт зріс на 4,7 %. Промвиробництво додало лише 0,3 %, підтримане внутрішнім попитом. Стагнація російської економіки (мінус 4 % у річному вимірі в І кварталі) обмежує фінансові можливості мінська. Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по купівельній спроможності та соціальній стабільності", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначили у СЗР, західні санкції обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування.

Мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го.

"У 2026–2027 рр. відбудеться загострення кризи – за падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту", - підсумували у СЗР.

Читайте: Західні санкції посилюють ізоляцію Калінінграда, - СЗР

Автор: 

Білорусь (7999) росія (66879) СЗР Служба зовнішньої розвідки (143)


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Топ коментарі
+1
И к чему эта новость.... от службы внтренней разведки? Просто прогнозы почитать? там и так всё ужасно, но не с точки зрения экономики, к чему акцент на это и такое внимание?
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28.07.2025 13:49 Відповісти
+1
Почніть нарешті ліквідацію підарських пропагандонів у Європі,а не розповідати байки про драників.
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28.07.2025 13:53 Відповісти
+1
Білоруси давно повинні були зрозуміти, що з ху.... лостаном тільки подихати надійно, а в інших випадках ху... лостан завжди кине
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28.07.2025 14:25 Відповісти
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И к чему эта новость.... от службы внтренней разведки? Просто прогнозы почитать? там и так всё ужасно, но не с точки зрения экономики, к чему акцент на это и такое внимание?
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28.07.2025 13:49 Відповісти
Якщо в диктатурі вже не можуть навіть "економічне зростання" намалювати в державній статистиці та контрольованих змі, то справи там реально "не дуже". Саме про це новина. А не про те, що ви собі там нафантазували.
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28.07.2025 14:29 Відповісти
Жах. Скоро всі помруть. У першому півріччі 2025 року ВВП Білорусі зріс лише на 2,1 %, що на 2,9 п. п. нижче, ніж роком раніше.
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28.07.2025 16:46 Відповісти
третій рік про ту економіку...ось..ось...і про рашку і про білорусію...
і санкції і ще якусь хєрню.. через три кизди коліно,але працює...обходять..домовляються
18 пакетів санкцій,інша б країна вже давно загнулась.
Ви введіть хоч одну санкцію проти якоїсь Європейської країни,то їй настане кіздєц ,через місяць...
Шляк трафляє ,від того кіздєжу !
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28.07.2025 13:53 Відповісти
Почніть нарешті ліквідацію підарських пропагандонів у Європі,а не розповідати байки про драників.
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28.07.2025 13:53 Відповісти
Заборона на всі медикаменти з Заходу для росії дуже добре допоможе Україні, на мою думку.
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28.07.2025 13:59 Відповісти
Терпіла Ясь буде їсти гівно Григорича і буде задоволений та вдячний шо Григоричь нагодував.
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28.07.2025 14:05 Відповісти
Білоруси давно повинні були зрозуміти, що з ху.... лостаном тільки подихати надійно, а в інших випадках ху... лостан завжди кине
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28.07.2025 14:25 Відповісти
тому вусатий тарган не викисає з Китаю..
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28.07.2025 14:38 Відповісти
Збирати сарану по всій Україні,та випускати на кордоні з Росією і Білорусі
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28.07.2025 14:48 Відповісти
Все начебто вірно. Але подивіться на ситуацію реально без призми зради чи оголтелого патріотизму. у сьогоднішній Білорусії при усіх її недоліках не має війни, ракети не знищують дома людей, діти спокійно ходять до школи. а не ховаються у метро чи бомбосховищах, не має бусифікацї, сотень тисяч загиблихї і мільйонів біженців як у нас. Бацька конешно тарган і авторитарист, проте у людей там є яке не яке, а життя і майбутнє. Може білоруси ненавидять бацька і заздрять тим хто живе в ЄС, але наврядчи вони заздрять сьогоднішнім українцям і бажають щоб у картоплянії коїлось таке саме вічне пекло......
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28.07.2025 14:54 Відповісти
 
 