Економіка Білорусі в стагнації через інтеграцію з Росією, - СЗР
Стагнація російської економіки обмежує фінансові можливості Білорусі.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Так, у першому півріччі 2025 року ВВП Білорусі зріс лише на 2,1 %, що на 2,9 п. п. нижче, ніж роком раніше.
"Інфляція досягла 7,3 %. Спад пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві (мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в росії – ключовому торговельному партнері, на який припадає 60 % товарообігу. Поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у рф знизилися більш ніж на 70 %.
Зовнішньоторговельний дефіцит у січні–квітні зріс до $856 млн: експорт зменшився на 0,3 %, імпорт зріс на 4,7 %. Промвиробництво додало лише 0,3 %, підтримане внутрішнім попитом. Стагнація російської економіки (мінус 4 % у річному вимірі в І кварталі) обмежує фінансові можливості мінська. Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по купівельній спроможності та соціальній стабільності", - йдеться в повідомленні.
Також, зазначили у СЗР, західні санкції обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування.
Мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го.
"У 2026–2027 рр. відбудеться загострення кризи – за падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту", - підсумували у СЗР.
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і санкції і ще якусь хєрню.. через три кизди коліно,але працює...обходять..домовляються
18 пакетів санкцій,інша б країна вже давно загнулась.
Ви введіть хоч одну санкцію проти якоїсь Європейської країни,то їй настане кіздєц ,через місяць...
Шляк трафляє ,від того кіздєжу !