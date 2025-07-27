УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8484 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 003 33

Західні санкції посилюють ізоляцію Калінінграда, - СЗР

калінінград

Після запровадження санкцій у 2022 році витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області, яка не має сухопутного сполучення з рештою території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначається, раніше більшість поставок здійснювалися через Литву, однак через квоти та обмеження цей маршрут значно втратив у доступності.

"Навантаження змістилося на морські шляхи: якщо у 2019 році каботаж становив 0,4 млн тонн, то у 2024 році лише компанія "Оборонлогістика" перевезла понад 2 млн тонн. Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою – черги, дефіцит місць і скорочення фоту ускладнюють постачання", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Криза посилюється: Російський "КамАЗ" слідом за "АвтоВАЗом" та "ГАЗом" скорочує робочий тиждень

Малий бізнес опинився в найгіршому становищі: великі оператори завчасно резервують місця завдяки адміністративному ресурсу, фактично витісняючи дрібних перевізників з ринку.

"Санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні, демонструючи вразливість системи", - додають у СЗР.

Автор: 

росія (66871) санкції (12461) СЗР Служба зовнішньої розвідки (142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Так і по "Дружбі" транзитом до цих пір нафта тече, даючи мільйонні прибутки московії.
І Литва не воює з московитами.

Я вже звик до заяв найвеличнішого неголеного янєлоха про те, що всі повинні щось робити, а він та його "5-6 менеджерів" будуть "планувати/розглядати можливості/обіцяти/закликати/"нарізати" задачі комусь/щось брати під особистий контроль і т.д., але робити не будуть ні-чо-го.
Тому нафта по "Дружбі" і далі буде текти, ОПа буде закликати "Захід" тиснути на московитів санкціями, а "єдиний марафєт" буде розповідати як добре в Україні і який надзвичайний пабєдун у керма держави...
показати весь коментар
27.07.2025 13:04 Відповісти
+6
До сих пір потяги тразитні пасажирські з путиноїдами в Калінінград ще пропускає Литва через свою територию. Ганьба!
показати весь коментар
27.07.2025 12:26 Відповісти
+6
З Калінінградом є дуже просте рішення.
Від Волинської обл. до будь якої точки калінінграда менше 500км. Балістичні ракети на 500км зроблять з калінінграда санітарну зону
показати весь коментар
27.07.2025 12:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До сих пір потяги тразитні пасажирські з путиноїдами в Калінінград ще пропускає Литва через свою територию. Ганьба!
показати весь коментар
27.07.2025 12:26 Відповісти
Так і по "Дружбі" транзитом до цих пір нафта тече, даючи мільйонні прибутки московії.
І Литва не воює з московитами.

Я вже звик до заяв найвеличнішого неголеного янєлоха про те, що всі повинні щось робити, а він та його "5-6 менеджерів" будуть "планувати/розглядати можливості/обіцяти/закликати/"нарізати" задачі комусь/щось брати під особистий контроль і т.д., але робити не будуть ні-чо-го.
Тому нафта по "Дружбі" і далі буде текти, ОПа буде закликати "Захід" тиснути на московитів санкціями, а "єдиний марафєт" буде розповідати як добре в Україні і який надзвичайний пабєдун у керма держави...
показати весь коментар
27.07.2025 13:04 Відповісти
Кому ганьба,придурок, тому хто тобі допомогає.
показати весь коментар
27.07.2025 13:42 Відповісти
За те що допомагают дякую , - а за те що до путиноїдів потяги пускають ганьба. А ти дурак і жлоб трамвайний йди вчи матчасть і йди у напрямку руського воєнного корабля.
показати весь коментар
27.07.2025 14:21 Відповісти
І СЗР вирішила нагадати про себе?
показати весь коментар
27.07.2025 12:35 Відповісти
Начитаються ***** в інтернеті і видають за свою роботу.
показати весь коментар
27.07.2025 13:00 Відповісти
З Калінінградом є дуже просте рішення.
Від Волинської обл. до будь якої точки калінінграда менше 500км. Балістичні ракети на 500км зроблять з калінінграда санітарну зону
показати весь коментар
27.07.2025 12:40 Відповісти
Калінінград безсумнівно головна мета для майбутніх ракет. Потім вже Сиктивкар і Кострома.
показати весь коментар
27.07.2025 12:50 Відповісти
Königsberg не належить кацапам , тому руйнувати його не треба . Там дуже багато історичних пам"яток ...
показати весь коментар
27.07.2025 12:54 Відповісти
всім відомо, що ЗСУ не ******** житлову забудову, лише військові цілі.
показати весь коментар
27.07.2025 13:09 Відповісти
Нема там "НІХЄРА"... Навіть дім-музей Іммануїла Канта повністю зруйнований... А у мого батька, в альбомі, ще збереглося фото 50-х років, на його фоні...
показати весь коментар
27.07.2025 13:10 Відповісти
Там дуже багато пам"яток ...
показати весь коментар
27.07.2025 13:24 Відповісти
Можеш назвать їх?
показати весь коментар
27.07.2025 13:29 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2025 13:32 Відповісти
От-от... Тільки й залишається "либу либить"... Кьонігсберг, як і японську "Тойохару"", перетворили у звичайні російські "Мухосранськи"...
показати весь коментар
27.07.2025 13:37 Відповісти
Не все зруйновано . Невже ти сподівався , що я вважаю за необхідне перелічувати те , що залишилось ? Дійсно смішно ...
показати весь коментар
27.07.2025 13:43 Відповісти
Ясно...
- Вам пасылка - но я вам её не атдам...
показати весь коментар
27.07.2025 13:53 Відповісти
Місто засноване Тевтонським Орденом десь у 13-му столітті.
показати весь коментар
27.07.2025 15:13 Відповісти
А країни НАТО пропустять ці ракети через свій повітряний простір чи почнуть казати про ескалацію?
показати весь коментар
27.07.2025 13:18 Відповісти
Балістичні? А що вони зроблять? Балістичні ракети можна збити тільки на підльоті. А підльот буде в калінінграді.
показати весь коментар
27.07.2025 13:45 Відповісти
Західні санкції посилюють ізоляцію Калінінграда

Західна ізолєнта дива творить!
показати весь коментар
27.07.2025 12:45 Відповісти
"Оборонлогистика" так і пишеться кацапською , не потрібно перекладати на українську мову як це зроблено у статті ...
показати весь коментар
27.07.2025 12:47 Відповісти
Ти для себе правильний нік вибрав.
показати весь коментар
27.07.2025 12:50 Відповісти
Можна обговорити і твій нік
показати весь коментар
27.07.2025 12:56 Відповісти
Треба транслітерувати українською: "Оборонлоґістіка".
Або писати "на паруском ізикє (как слишица такіпішица): "Абаронлаґісціка".
показати весь коментар
27.07.2025 13:10 Відповісти
А можна ще портнова перекласти як шевчук , або Джона називати Іваном Так веселіше ...
показати весь коментар
27.07.2025 13:20 Відповісти
і що?)ризикнуть німці окупувати у випадку прямого конфлікта москалів і нати?)
показати весь коментар
27.07.2025 12:54 Відповісти
Не окупувати, а повернути. Але там ще поляки можуть пред'явити права на Крулевець.
показати весь коментар
27.07.2025 13:01 Відповісти
Так, Крулєвєц - ісконно польскі ґорат!
показати весь коментар
27.07.2025 13:12 Відповісти
Санкт Калінінбург
показати весь коментар
27.07.2025 12:54 Відповісти
а давайте десант в Кенігсберг оце руцла перемкне
показати весь коментар
27.07.2025 13:01 Відповісти
Пох
показати весь коментар
27.07.2025 13:11 Відповісти
Glus etot Klaingrad,ranse mnogo turistov u niix prijedzali nemcov mnogo poskolku tam iskonaja ixniaja zemlia Kionesberg,teper tolko kacapo turisti jedut,no i to umensilos poskolu neimejet deneg,85% kacapov zyvut bednosti,tolko pazrat imejet i to ne vse.
показати весь коментар
27.07.2025 13:31 Відповісти
 
 