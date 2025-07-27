Західні санкції посилюють ізоляцію Калінінграда, - СЗР
Після запровадження санкцій у 2022 році витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області, яка не має сухопутного сполучення з рештою території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.
Як зазначається, раніше більшість поставок здійснювалися через Литву, однак через квоти та обмеження цей маршрут значно втратив у доступності.
"Навантаження змістилося на морські шляхи: якщо у 2019 році каботаж становив 0,4 млн тонн, то у 2024 році лише компанія "Оборонлогістика" перевезла понад 2 млн тонн. Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою – черги, дефіцит місць і скорочення фоту ускладнюють постачання", - йдеться у повідомленні.
Малий бізнес опинився в найгіршому становищі: великі оператори завчасно резервують місця завдяки адміністративному ресурсу, фактично витісняючи дрібних перевізників з ринку.
"Санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні, демонструючи вразливість системи", - додають у СЗР.
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І Литва не воює з московитами.
Я вже звик до заяв найвеличнішого неголеного янєлоха про те, що всі повинні щось робити, а він та його "5-6 менеджерів" будуть "планувати/розглядати можливості/обіцяти/закликати/"нарізати" задачі комусь/щось брати під особистий контроль і т.д., але робити не будуть ні-чо-го.
Тому нафта по "Дружбі" і далі буде текти, ОПа буде закликати "Захід" тиснути на московитів санкціями, а "єдиний марафєт" буде розповідати як добре в Україні і який надзвичайний пабєдун у керма держави...
Від Волинської обл. до будь якої точки калінінграда менше 500км. Балістичні ракети на 500км зроблять з калінінграда санітарну зону
- Вам пасылка - но я вам её не атдам...
Західна ізолєнта дива творить!
Або писати "на паруском ізикє (как слишица такіпішица): "Абаронлаґісціка".