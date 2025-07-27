Западные санкции усиливают изоляцию Калининграда, - СВР
После введения санкций в 2022 году расходы России на транзит грузов выросли, особенно на маршрутах в Калининградскую область, не имеющую сухопутного сообщения с остальной территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.
Как отмечается, ранее большинство поставок осуществлялось через Литву, однако из-за квот и ограничений этот маршрут значительно потерял в доступности.
"Нагрузка сместилась на морские пути: если в 2019 году каботаж составлял 0,4 млн тонн, то в 2024 году только компания "Оборонлогистика" перевезла более 2 млн тонн. Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной – очереди, дефицит мест и сокращение фота усложняют поставки", - говорится.
Малый бизнес оказался в самом плохом положении: крупные операторы заблаговременно резервируют места благодаря административному ресурсу, фактически вытесняя мелких перевозчиков с рынка.
"Санкции не только дестабилизируют логистику, но и углубляют социально-экономические дисбалансы в регионе, демонстрируя уязвимость системы", - добавляют в СВР.
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І Литва не воює з московитами.
Я вже звик до заяв найвеличнішого неголеного янєлоха про те, що всі повинні щось робити, а він та його "5-6 менеджерів" будуть "планувати/розглядати можливості/обіцяти/закликати/"нарізати" задачі комусь/щось брати під особистий контроль і т.д., але робити не будуть ні-чо-го.
Тому нафта по "Дружбі" і далі буде текти, ОПа буде закликати "Захід" тиснути на московитів санкціями, а "єдиний марафєт" буде розповідати як добре в Україні і який надзвичайний пабєдун у керма держави...
Від Волинської обл. до будь якої точки калінінграда менше 500км. Балістичні ракети на 500км зроблять з калінінграда санітарну зону
- Вам пасылка - но я вам её не атдам...
Західна ізолєнта дива творить!
Або писати "на паруском ізикє (как слишица такіпішица): "Абаронлаґісціка".