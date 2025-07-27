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Новости Санкции против России
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Западные санкции усиливают изоляцию Калининграда, - СВР

калінінград

После введения санкций в 2022 году расходы России на транзит грузов выросли, особенно на маршрутах в Калининградскую область, не имеющую сухопутного сообщения с остальной территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.

Как отмечается, ранее большинство поставок осуществлялось через Литву, однако из-за квот и ограничений этот маршрут значительно потерял в доступности.

"Нагрузка сместилась на морские пути: если в 2019 году каботаж составлял 0,4 млн тонн, то в 2024 году только компания "Оборонлогистика" перевезла более 2 млн тонн. Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной – очереди, дефицит мест и сокращение фота усложняют поставки", - говорится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия не будет вводить санкции против России

Малый бизнес оказался в самом плохом положении: крупные операторы заблаговременно резервируют места благодаря административному ресурсу, фактически вытесняя мелких перевозчиков с рынка.

"Санкции не только дестабилизируют логистику, но и углубляют социально-экономические дисбалансы в регионе, демонстрируя уязвимость системы", - добавляют в СВР.

Автор: 

россия (96693) санкции (11705) СВР (157)


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Топ комментарии
+9
Так і по "Дружбі" транзитом до цих пір нафта тече, даючи мільйонні прибутки московії.
І Литва не воює з московитами.

Я вже звик до заяв найвеличнішого неголеного янєлоха про те, що всі повинні щось робити, а він та його "5-6 менеджерів" будуть "планувати/розглядати можливості/обіцяти/закликати/"нарізати" задачі комусь/щось брати під особистий контроль і т.д., але робити не будуть ні-чо-го.
Тому нафта по "Дружбі" і далі буде текти, ОПа буде закликати "Захід" тиснути на московитів санкціями, а "єдиний марафєт" буде розповідати як добре в Україні і який надзвичайний пабєдун у керма держави...
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27.07.2025 13:04 Ответить
+8
З Калінінградом є дуже просте рішення.
Від Волинської обл. до будь якої точки калінінграда менше 500км. Балістичні ракети на 500км зроблять з калінінграда санітарну зону
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27.07.2025 12:40 Ответить
+7
До сих пір потяги тразитні пасажирські з путиноїдами в Калінінград ще пропускає Литва через свою територию. Ганьба!
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27.07.2025 12:26 Ответить
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До сих пір потяги тразитні пасажирські з путиноїдами в Калінінград ще пропускає Литва через свою територию. Ганьба!
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27.07.2025 12:26 Ответить
Так і по "Дружбі" транзитом до цих пір нафта тече, даючи мільйонні прибутки московії.
І Литва не воює з московитами.

Я вже звик до заяв найвеличнішого неголеного янєлоха про те, що всі повинні щось робити, а він та його "5-6 менеджерів" будуть "планувати/розглядати можливості/обіцяти/закликати/"нарізати" задачі комусь/щось брати під особистий контроль і т.д., але робити не будуть ні-чо-го.
Тому нафта по "Дружбі" і далі буде текти, ОПа буде закликати "Захід" тиснути на московитів санкціями, а "єдиний марафєт" буде розповідати як добре в Україні і який надзвичайний пабєдун у керма держави...
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27.07.2025 13:04 Ответить
Кому ганьба,придурок, тому хто тобі допомогає.
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27.07.2025 13:42 Ответить
За те що допомагают дякую , - а за те що до путиноїдів потяги пускають ганьба. А ти дурак і жлоб трамвайний йди вчи матчасть і йди у напрямку руського воєнного корабля.
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27.07.2025 14:21 Ответить
І СЗР вирішила нагадати про себе?
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27.07.2025 12:35 Ответить
Начитаються ***** в інтернеті і видають за свою роботу.
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27.07.2025 13:00 Ответить
З Калінінградом є дуже просте рішення.
Від Волинської обл. до будь якої точки калінінграда менше 500км. Балістичні ракети на 500км зроблять з калінінграда санітарну зону
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27.07.2025 12:40 Ответить
Калінінград безсумнівно головна мета для майбутніх ракет. Потім вже Сиктивкар і Кострома.
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27.07.2025 12:50 Ответить
Königsberg не належить кацапам , тому руйнувати його не треба . Там дуже багато історичних пам"яток ...
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27.07.2025 12:54 Ответить
всім відомо, що ЗСУ не ******** житлову забудову, лише військові цілі.
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27.07.2025 13:09 Ответить
Нема там "НІХЄРА"... Навіть дім-музей Іммануїла Канта повністю зруйнований... А у мого батька, в альбомі, ще збереглося фото 50-х років, на його фоні...
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27.07.2025 13:10 Ответить
Там дуже багато пам"яток ...
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27.07.2025 13:24 Ответить
Можеш назвать їх?
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27.07.2025 13:29 Ответить
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27.07.2025 13:32 Ответить
От-от... Тільки й залишається "либу либить"... Кьонігсберг, як і японську "Тойохару"", перетворили у звичайні російські "Мухосранськи"...
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27.07.2025 13:37 Ответить
Не все зруйновано . Невже ти сподівався , що я вважаю за необхідне перелічувати те , що залишилось ? Дійсно смішно ...
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27.07.2025 13:43 Ответить
Ясно...
- Вам пасылка - но я вам её не атдам...
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27.07.2025 13:53 Ответить
Місто засноване Тевтонським Орденом десь у 13-му столітті.
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27.07.2025 15:13 Ответить
А країни НАТО пропустять ці ракети через свій повітряний простір чи почнуть казати про ескалацію?
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27.07.2025 13:18 Ответить
Балістичні? А що вони зроблять? Балістичні ракети можна збити тільки на підльоті. А підльот буде в калінінграді.
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27.07.2025 13:45 Ответить
Навіть для дронів не дуже далеко. А при попередженні дружніх країн, більша частина маршруту може пройти над дружніми територіями. Потім якось переживемо "потужне занепокоєння" з приводу використання чужого повітряного простору.
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27.07.2025 18:38 Ответить
Західні санкції посилюють ізоляцію Калінінграда

Західна ізолєнта дива творить!
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27.07.2025 12:45 Ответить
"Оборонлогистика" так і пишеться кацапською , не потрібно перекладати на українську мову як це зроблено у статті ...
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27.07.2025 12:47 Ответить
Ти для себе правильний нік вибрав.
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27.07.2025 12:50 Ответить
Можна обговорити і твій нік
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27.07.2025 12:56 Ответить
Треба транслітерувати українською: "Оборонлоґістіка".
Або писати "на паруском ізикє (как слишица такіпішица): "Абаронлаґісціка".
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27.07.2025 13:10 Ответить
А можна ще портнова перекласти як шевчук , або Джона називати Іваном Так веселіше ...
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27.07.2025 13:20 Ответить
і що?)ризикнуть німці окупувати у випадку прямого конфлікта москалів і нати?)
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27.07.2025 12:54 Ответить
Не окупувати, а повернути. Але там ще поляки можуть пред'явити права на Крулевець.
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27.07.2025 13:01 Ответить
Так, Крулєвєц - ісконно польскі ґорат!
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27.07.2025 13:12 Ответить
Санкт Калінінбург
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27.07.2025 12:54 Ответить
а давайте десант в Кенігсберг оце руцла перемкне
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27.07.2025 13:01 Ответить
Пох
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27.07.2025 13:11 Ответить
Glus etot Klaingrad,ranse mnogo turistov u niix prijedzali nemcov mnogo poskolku tam iskonaja ixniaja zemlia Kionesberg,teper tolko kacapo turisti jedut,no i to umensilos poskolu neimejet deneg,85% kacapov zyvut bednosti,tolko pazrat imejet i to ne vse.
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27.07.2025 13:31 Ответить
 
 