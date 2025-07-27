После введения санкций в 2022 году расходы России на транзит грузов выросли, особенно на маршрутах в Калининградскую область, не имеющую сухопутного сообщения с остальной территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.

Как отмечается, ранее большинство поставок осуществлялось через Литву, однако из-за квот и ограничений этот маршрут значительно потерял в доступности.

"Нагрузка сместилась на морские пути: если в 2019 году каботаж составлял 0,4 млн тонн, то в 2024 году только компания "Оборонлогистика" перевезла более 2 млн тонн. Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной – очереди, дефицит мест и сокращение фота усложняют поставки", - говорится.

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Малый бизнес оказался в самом плохом положении: крупные операторы заблаговременно резервируют места благодаря административному ресурсу, фактически вытесняя мелких перевозчиков с рынка.

"Санкции не только дестабилизируют логистику, но и углубляют социально-экономические дисбалансы в регионе, демонстрируя уязвимость системы", - добавляют в СВР.