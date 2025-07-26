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Новости Санкции против России
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Сербия не будет вводить санкции против России

Джуро Мацут о санкциях против РФ

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в первые 100 дней своего правительства подтвердил, что Белград сохраняет связи с Москвой, одновременно осуждая агрессию в Украине и подписывая новые соглашения с ЕС. Он заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Polskieradio.

"Пока я премьер-министр, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации", - заявил он.

Премьер также упомянул о прогрессе в приближении с Европейским Союзом. Он напомнил, что его кабинет подписал соглашение о финансировании многолетней операционной программы секторов и энергетики, предусматривающей 240 миллионов евро грантовой помощи со стороны ЕС.

"Это четкий сигнал, что мы продвигаемся на пути евроинтеграции", - подчеркнул Мацут.

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Автор: 

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Топ комментарии
+3
Сербія має дуже велику дірку в сраці. Це дозволяє їй одночасно намагатися сидіти на на двух йухах.
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26.07.2025 15:04 Ответить
+2
Пофіг. Головне щоб і далі продавали зброю
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26.07.2025 15:02 Ответить
+1
"Пока я премьер-министр, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3565415
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Рішення проблеми в самої заяві
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26.07.2025 15:16 Ответить
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Пофіг. Головне щоб і далі продавали зброю
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26.07.2025 15:02 Ответить
Сербія має дуже велику дірку в сраці. Це дозволяє їй одночасно намагатися сидіти на на двух йухах.
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26.07.2025 15:04 Ответить
раз він таке сказав то значить нам слід по максимуму байкотувати сербські товари
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26.07.2025 15:13 Ответить
А що у нас є сербські товари?
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26.07.2025 15:34 Ответить
Поки світ не знищить "парашу" війни проявлятимуться усюди бо кацапське стадо до того пригнічене що освоїло лише народжуватись та здихати за пахана
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26.07.2025 15:13 Ответить
Ну и пошла в сраку та србия
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26.07.2025 15:14 Ответить
"Пока я премьер-министр, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3565415
====================
Рішення проблеми в самої заяві
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26.07.2025 15:16 Ответить
Дешеві повії... Чи як там, "всидіти на двох стільцях"?
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26.07.2025 15:17 Ответить
Значить треба ввести санкції проти сербів . Нехай живуть в одному болоті з кацапами
І до ЕС ЇМ ШЛЯХУ НЕМА . Вистачить Фіцо з орбаном
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26.07.2025 15:29 Ответить
Братушки лапотных.
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26.07.2025 15:39 Ответить
Підкацапників в ЄС ніколи не візьмуть
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26.07.2025 15:41 Ответить
Ще одне козлятко дві цицьки смокче.
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26.07.2025 15:51 Ответить
Бо ще один Орбан і нахєр непотрібен в ЄС.
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26.07.2025 15:55 Ответить
 
 