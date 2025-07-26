Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в первые 100 дней своего правительства подтвердил, что Белград сохраняет связи с Москвой, одновременно осуждая агрессию в Украине и подписывая новые соглашения с ЕС. Он заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Polskieradio.

"Пока я премьер-министр, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации", - заявил он.

Премьер также упомянул о прогрессе в приближении с Европейским Союзом. Он напомнил, что его кабинет подписал соглашение о финансировании многолетней операционной программы секторов и энергетики, предусматривающей 240 миллионов евро грантовой помощи со стороны ЕС.

"Это четкий сигнал, что мы продвигаемся на пути евроинтеграции", - подчеркнул Мацут.

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