Прем'єр-міністр Сербії Джуро Мацут у перші 100 днів свого уряду підтвердив, що Белград зберігає зв'язки з Москвою, водночас засуджуючи агресію в Україні та підписуючи нові угоди з ЄС. Він заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskieradio.

"Допоки я прем'єр-міністр, ми не будемо запроваджувати санкції проти Російської Федерації", - заявив він.

Прем'єр також згадав про поступ у наближенні з Європейським Союзом. Він нагадав, що його кабінет підписав угоду про фінансування багаторічної операційної програми секторів та енергетики, що передбачає 240 мільйонів євро грантової допомоги з боку ЄС.

"Це чіткий сигнал, що ми просуваємось на шляху євроінтеграції", - підкреслив Мацут.

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