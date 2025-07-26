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Новини Санкції проти Росії
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Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії

Джуро Мацут про санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Сербії Джуро Мацут у перші 100 днів свого уряду підтвердив, що Белград зберігає зв'язки з Москвою, водночас засуджуючи агресію в Україні та підписуючи нові угоди з ЄС. Він заявив,  що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskieradio.

"Допоки я прем'єр-міністр, ми не будемо запроваджувати санкції проти Російської Федерації", - заявив він.

Прем'єр також згадав про поступ у наближенні з Європейським Союзом. Він нагадав, що його кабінет підписав угоду про фінансування багаторічної операційної програми секторів та енергетики, що передбачає 240 мільйонів євро грантової допомоги з боку ЄС.

"Це чіткий сигнал, що ми просуваємось на шляху євроінтеграції", - підкреслив Мацут.

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Автор: 

росія (66861) санкції (12460) Сербія (385)


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Топ коментарі
+3
Сербія має дуже велику дірку в сраці. Це дозволяє їй одночасно намагатися сидіти на на двух йухах.
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26.07.2025 15:04 Відповісти
+2
Пофіг. Головне щоб і далі продавали зброю
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26.07.2025 15:02 Відповісти
+1
"Пока я премьер-министр, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3565415
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Рішення проблеми в самої заяві
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26.07.2025 15:16 Відповісти
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Пофіг. Головне щоб і далі продавали зброю
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26.07.2025 15:02 Відповісти
Сербія має дуже велику дірку в сраці. Це дозволяє їй одночасно намагатися сидіти на на двух йухах.
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26.07.2025 15:04 Відповісти
раз він таке сказав то значить нам слід по максимуму байкотувати сербські товари
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26.07.2025 15:13 Відповісти
А що у нас є сербські товари?
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26.07.2025 15:34 Відповісти
Поки світ не знищить "парашу" війни проявлятимуться усюди бо кацапське стадо до того пригнічене що освоїло лише народжуватись та здихати за пахана
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26.07.2025 15:13 Відповісти
Ну и пошла в сраку та србия
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26.07.2025 15:14 Відповісти
"Пока я премьер-министр, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации", - заявил он. Источник: https://censor.net/ru/n3565415
====================
Рішення проблеми в самої заяві
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26.07.2025 15:16 Відповісти
Дешеві повії... Чи як там, "всидіти на двох стільцях"?
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26.07.2025 15:17 Відповісти
Значить треба ввести санкції проти сербів . Нехай живуть в одному болоті з кацапами
І до ЕС ЇМ ШЛЯХУ НЕМА . Вистачить Фіцо з орбаном
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26.07.2025 15:29 Відповісти
Братушки лапотных.
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26.07.2025 15:39 Відповісти
Підкацапників в ЄС ніколи не візьмуть
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26.07.2025 15:41 Відповісти
Ще одне козлятко дві цицьки смокче.
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26.07.2025 15:51 Відповісти
Бо ще один Орбан і нахєр непотрібен в ЄС.
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26.07.2025 15:55 Відповісти
 
 