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Новини Санкції проти Росії Тіньовий флот Росії
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Британія запровадила санкції проти "тіньового флоту" РФ: у переліку 135 суден та дві компанії

танкер рф

У понеділок, 21 липня, Велика Британія оголосила про запровадження нових санкційних обмежень проти РФ. Санкції стосуються 135 нафтових танкерів та двох компаній.

Про це йдеться на сайті уряду Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"137 цілей вражають саме серце енергетичного сектору Росії, обмежуючи доступ Путіна до ключових доходів від нафти, що фінансують його незаконну війну в Україні",- сказано в заяві.

До санкційного списку потрапили 135 танкерів, які з початку 2024 року незаконно перевезли вантажів на суму $24 мільярди.

Також у переліку дві компанії. Одна з них - INTERSHIPPING SERVICES LLC, яка відповідає за реєстрацію суден тіньового флоту під прапором Габону, в результаті чого ці судна перевозять товарів на суму до 10 мільярдів доларів від імені російської держави на рік.

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Друга компанія - LITASCO MIDDLE EAST DMCC, пов'язана з російським нафтовим гігантом Лукойл. Санкції запроваджено за її постійну роль у перевезенні великих обсягів російської нафти на суднах тіньового флоту.

"Поки Путін продовжує зволікати та затягувати серйозні мирні переговори, ми не будемо стояти склавши руки. Ми продовжуватимемо використовувати всю міць нашого санкційного режиму, щоб посилювати економічний тиск на кожному кроці та стояти пліч-о-пліч з Україною", - прокоментував новий пакет санкцій глава МЗС Британії Девід Леммі.

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Як в тій казци, коли молодець відрубава голову змія-горинича, а на шиі одразу відрастали ТРИ голови.
Поки будуть боротися з шиями, а не туловищом - комедія санкцій!
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21.07.2025 19:25 Відповісти
Пока Путин продолжает медлить и затягивать серьезные мирные переговоры, мы не будем стоять сложа руки. Мы будем продолжать использовать всю мощь нашего санкционного режима Источник: https://censor.net/ru/n3564476

Эта мощь ***** до одного места. Уже 18й пакет, а толку ноль.
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21.07.2025 19:33 Відповісти
Так их, нафиг, рашистов путинячих, ибо нефиг!
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21.07.2025 19:33 Відповісти
Де санкції на прем'єр-міністра та міністра енергетики України за допомогу росії у транспортуванні нафти до ЄС?
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21.07.2025 19:35 Відповісти
В санкционный список попали 135 танкеров Источник: https://censor.net/ru/n3564476

А каких стран эти танкеры?
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21.07.2025 19:38 Відповісти
Страны рыфы: Бурятия, Чувашия, Башкирия и прочая, прочая, прочая...
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21.07.2025 20:37 Відповісти
Як казала Валерія Новодворська:"Санкції повинні бути такими щоб через місяць хліба просили."!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.07.2025 20:00 Відповісти
 
 