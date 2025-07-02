Німеччина посилює тиск на "тіньовий флот" Путіна: У капітанів танкерів питатимуть про страховку
Німеччина вживатиме додаткових заходів для подальшої протидії так званому "тіньовому флоту" Росії, що діє в Балтійському та Північному морях.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Reuters.
"Наша мета дуже чітка: ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот і захищаємо Балтійське море", – заявив міністр.
Зокрема, починаючи з 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять повз територіальні води країни, повідомляти про наявність страхового покриття на випадок розливу нафти, повідомили у міністерстві.
У МЗС Німеччини зауважили, що страхове покриття суден "тіньового флоту" часто невідоме, оскільки вони уникають авторитетних страховиків та європейських портів.
Як повідомлялося, раніше 19 європейських країн, що мають вихід до моря, домовилися вжити подальших заходів, аби протидіяти "тіньовому" флоту Росії, зокрема, у Північному та Балтійському морях.
Представники 12 країн ЄС (країн Балтії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції), а також Великої Британії та Ісландії закликали до "спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції".
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