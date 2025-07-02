Німеччина посилює тиск на "тіньовий флот" Путіна: У капітанів танкерів питатимуть про страховку

Німеччина вживатиме додаткових заходів для подальшої протидії так званому "тіньовому флоту" Росії, що діє в Балтійському та Північному морях.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Reuters.

"Наша мета дуже чітка: ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот і захищаємо Балтійське море", – заявив міністр.

Зокрема, починаючи з 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять повз територіальні води країни, повідомляти про наявність страхового покриття на випадок розливу нафти, повідомили у міністерстві.

У МЗС Німеччини зауважили, що страхове покриття суден "тіньового флоту" часто невідоме, оскільки вони уникають авторитетних страховиків та європейських портів.

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Як повідомлялося, раніше 19 європейських країн, що мають вихід до моря, домовилися вжити подальших заходів, аби протидіяти "тіньовому" флоту Росії, зокрема, у Північному та Балтійському морях.

Представники 12 країн ЄС (країн Балтії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції), а також Великої Британії та Ісландії закликали до "спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції".