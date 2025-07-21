Великобритания ввела санкции против "теневого флота" РФ: в списке 135 судов и две компании

В понедельник, 21 июля, Великобритания объявила о введении новых санкционных ограничений против РФ. Санкции касаются 135 нефтяных танкеров и двух компаний.

Об этом говорится на сайте правительства Британии, сообщает Цензор.НЕТ.

"137 целей поражают именно сердце энергетического сектора России, ограничивая доступ Путина к ключевым доходам от нефти, которые финансируют его незаконную войну в Украине",- сказано в заявлении.

В санкционный список попали 135 танкеров, которые с начала 2024 года незаконно перевезли грузов на сумму $24 миллиарда.

Также в перечне две компании. Одна из них - INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая отвечает за регистрацию судов теневого флота под флагом Габона, в результате чего эти суда перевозят товаров на сумму до 10 миллиардов долларов от имени российского государства в год.

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Вторая компания - LITASCO MIDDLE EAST DMCC, связанная с российским нефтяным гигантом Лукойл. Санкции введены за ее постоянную роль в перевозке больших объемов российской нефти на судах теневого флота.

"Пока Путин продолжает медлить и затягивать серьезные мирные переговоры, мы не будем стоять сложа руки. Мы будем продолжать использовать всю мощь нашего санкционного режима, чтобы усиливать экономическое давление на каждом шагу и стоять бок о бок с Украиной", - прокомментировал новый пакет санкций глава МИД Великобритании Дэвид Лемми.

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