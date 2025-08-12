У Росії назріває економічний конфлікт із Білоруссю через цемент, - СЗР
У Росії загострюється економічна напруга з Білоруссю через перенасичення внутрішнього ринку білоруським цементом. Це спричиняє конфлікт між двома країнами, оскільки російські виробники відчувають конкуренцію та тиск на власний ринок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Згідно з даними відомства, через надлишок будівельного матеріалу та падіння продажів із 1 жовтня найбільший російський виробник "Цемрос", який об'єднує 16 цементних заводів і понад 30 кар'єрів у 13 регіонах, переходить на чотириденний робочий тиждень.
У холдингу, що належить прокремлівському олігарху Олегу Дерипасці, пропонують обмежити імпорт та ввести п’ятирічні антидемпінгові мита, щоб захистити місцевих виробників.
Білоруський цемент, як зауважують у розвідці, виявився головним "винуватцем" перенасичення ринку. Разом із поставками з Казахстану, Ірану, Китаю та В’єтнаму він уже витісняє російську продукцію з місцевого ринку.
За останні п’ять років імпорт зріс майже втричі, тоді як внутрішнє споживання - менш ніж на 16%. У результаті імпортний цемент за обсягами вже зрівнявся з річною продукцією кількох російських заводів, змушуючи їх скорочувати виробництво.
Російські виробники цементу хочуть зафіксувати імпорт на рівні 1,5 млн тонн на рік. Це дасть додаткове завантаження щонайменше 2 млн тонн для місцевих потужностей. Інакше цьогоріч ринок може просісти на 10-15% від торішнього рівня, коли попит становив близько 67 млн тонн.
Головне, визначити логістичні шляхи доставки та зробити так, щоб цемент не потрапив до місць призначень.
В Білорусі всі енергоносії - з росії (окрім дрів).
З росії поставляються по внутрішньоросійським цінам , бо не можна братам підвищувати ціни.
Ну то за що боролися , на те і напоролися.
головне - не дивитись на мапу діпстейту.
Если честно, я вообще не пойму какая функция у свр Украины.