У Росії назріває економічний конфлікт із Білоруссю через цемент, - СЗР

Конфлікт між Росією та Білоруссю через надлишок цементу на російському ринку

У Росії загострюється економічна напруга з Білоруссю через перенасичення внутрішнього ринку білоруським цементом. Це спричиняє конфлікт між двома країнами, оскільки російські виробники відчувають конкуренцію та тиск на власний ринок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з даними відомства, через надлишок будівельного матеріалу та падіння продажів із 1 жовтня найбільший російський виробник "Цемрос", який об'єднує 16 цементних заводів і понад 30 кар'єрів у 13 регіонах, переходить на чотириденний робочий тиждень.

У холдингу, що належить прокремлівському олігарху Олегу Дерипасці, пропонують обмежити імпорт та ввести п’ятирічні антидемпінгові мита, щоб захистити місцевих виробників.

Білоруський цемент, як зауважують у розвідці, виявився головним "винуватцем" перенасичення ринку. Разом із поставками з Казахстану, Ірану, Китаю та В’єтнаму він уже витісняє російську продукцію з місцевого ринку.

За останні п’ять років імпорт зріс майже втричі, тоді як внутрішнє споживання - менш ніж на 16%. У результаті імпортний цемент за обсягами вже зрівнявся з річною продукцією кількох російських заводів, змушуючи їх скорочувати виробництво.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економіка Білорусі в стагнації через інтеграцію з Росією, - СЗР

Російські виробники цементу хочуть зафіксувати імпорт на рівні 1,5 млн тонн на рік. Це дасть додаткове завантаження щонайменше 2 млн тонн для місцевих потужностей. Інакше цьогоріч ринок може просісти на 10-15% від торішнього рівня, коли попит становив близько 67 млн тонн.

+3
Милые чубятся - тешатся. Гори-гори ясно, щоби не потухло.
показати весь коментар
12.08.2025 12:21 Відповісти
*****! - нехай на красній площі зсипають
показати весь коментар
12.08.2025 12:22 Відповісти
На цьому Україна може дуже вдало зіграти в політичний покер.
Головне, визначити логістичні шляхи доставки та зробити так, щоб цемент не потрапив до місць призначень.
показати весь коментар
12.08.2025 12:24 Відповісти
Бульбо-Цемент медным тазом накрывается, картоха вся вымокла. Осталось кацапам задробить бульбомолочку и ябацькам - трында.
показати весь коментар
12.08.2025 12:25 Відповісти
Сзр зі усих сил хоче показати що воно хоч чогось варте (ніт)
показати весь коментар
12.08.2025 12:27 Відповісти
Напад на Україну починався з того, що кацапам на внутрішньому ринку ще за часів януовоча заважали українські цукерки. У кацапів не може бути справжніх друззів, а лише - вороги і холуї.
показати весь коментар
12.08.2025 12:57 Відповісти
ну то й тазик з цементом їм на ноги. обом двом. і кінці в воду! ))
показати весь коментар
12.08.2025 13:02 Відповісти
Я правильно розумію , що для виробництва цементу потрібні енергоносії ?
В Білорусі всі енергоносії - з росії (окрім дрів).
З росії поставляються по внутрішньоросійським цінам , бо не можна братам підвищувати ціни.
Ну то за що боролися , на те і напоролися.
показати весь коментар
12.08.2025 13:03 Відповісти
економіка тріщить, білорусь добиває росіян цементом, ракет на 2-3 рази, у путіна краб, москву перевозять до сибіру...

головне - не дивитись на мапу діпстейту.
показати весь коментар
12.08.2025 13:18 Відповісти
Вы знаете, меня в таких "докладах" свр больше удивляет, что они выходят с запозданием в месяц, в сравнении с обычными блогерами. И не понятно, какова ценность в таком случае этих "докладов".
Если честно, я вообще не пойму какая функция у свр Украины.
показати весь коментар
12.08.2025 13:29 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 13:47 Відповісти
 
 