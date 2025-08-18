Первые эшелоны техники РФ для совместных учений прибыли в Беларусь
В Беларусь прибыли первые эшелоны российской техники для участия в совместных учениях, но ситуация на линии границы с РБ не изменилась.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.
Он уточнил, что на украинской границе с Беларусью не зафиксировано никаких изменений или активных действий с белорусской стороны.
В то же время подразделения ГУР МОУ и ГПСУ внимательно мониторят, какое количество сил и техники Россия может перебросить в Беларусь, поскольку это прямо влияет на уровень угрозы для Украины, особенно в период активной фазы совместных учений, отметил Демченко.
Активная фаза учений, которая будет включать командно-штабные и логистические тренировки, состоится с 12 по 16 сентября. По данным Госпогранслужбы, в эти дни будет привлечена бронетехника, но ее количество будет оставаться небольшим.
"Сейчас идет подготовительный этап, и первые эшелоны уже прибыли на территорию Беларуси. Отмечу, что это небольшое количество российских средств и личного состава, которые были переброшены на территорию Беларуси", - сообщил Демченко.
Он отметил, что несмотря на это, Украина не может позволить себе расслабиться, ведь, пока Беларусь поддерживает Россию, угроза с ее территории остается реальной.
Для этого усиливается оборонительная подготовка на границе с Беларусью, в частности, минируются наиболее угрожающие направления, охватывающие всю линию границы от Волыни до Черниговщины.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Учения и раша это дело огнеопасное... Пусть горят не отходя от картохи