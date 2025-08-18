РУС
Новости Военные учения РФ и Беларуси
1 651 8

Первые эшелоны техники РФ для совместных учений прибыли в Беларусь

Учения Запад 2025 В Беларусь прибыли военные РФ

В Беларусь прибыли первые эшелоны российской техники для участия в совместных учениях, но ситуация на линии границы с РБ не изменилась.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

Он уточнил, что на украинской границе с Беларусью не зафиксировано никаких изменений или активных действий с белорусской стороны.

В то же время подразделения ГУР МОУ и ГПСУ внимательно мониторят, какое количество сил и техники Россия может перебросить в Беларусь, поскольку это прямо влияет на уровень угрозы для Украины, особенно в период активной фазы совместных учений, отметил Демченко.

Также читайте: Формирование ударной группировки на территории Беларуси в направлении нашей границы не фиксируем, - ГПСУ

Активная фаза учений, которая будет включать командно-штабные и логистические тренировки, состоится с 12 по 16 сентября. По данным Госпогранслужбы, в эти дни будет привлечена бронетехника, но ее количество будет оставаться небольшим.

"Сейчас идет подготовительный этап, и первые эшелоны уже прибыли на территорию Беларуси. Отмечу, что это небольшое количество российских средств и личного состава, которые были переброшены на территорию Беларуси", - сообщил Демченко.

Он отметил, что несмотря на это, Украина не может позволить себе расслабиться, ведь, пока Беларусь поддерживает Россию, угроза с ее территории остается реальной.

Для этого усиливается оборонительная подготовка на границе с Беларусью, в частности, минируются наиболее угрожающие направления, охватывающие всю линию границы от Волыни до Черниговщины.

Также читайте: Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября, - Минобороны РБ

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Беларусь (7971) Госпогранслужба (6761) военные учения (3475)
Тепер самий час подумати про що насправді говорив трамп з ригоричем
показать весь комментарий
18.08.2025 19:04 Ответить
А завтра новина: з невідомих причин вся техніка, що прибула для навчань, зайнялася і вщент згоріла.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:07 Ответить
Фламінгою вдарять...
показать весь комментарий
18.08.2025 19:16 Ответить
Ситуація може змінитись за личені години.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:15 Ответить
Добрых дронов им туда!!! 🙏

Учения и раша это дело огнеопасное... Пусть горят не отходя от картохи
показать весь комментарий
18.08.2025 19:16 Ответить
сподіваюсь, кордони розміновані! війська відведені, дороги відремонтовані! шашлики замариновані!
показать весь комментарий
18.08.2025 19:43 Ответить
 
 