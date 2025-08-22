Украина предостерегла Беларусь от провокаций во время совместных учений с РФ и посоветовала не приближаться к границам
МИД Украины предостерегает Минск от провокаций во время совместных учений вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации, которые будут проходить на территории РБ в последующие недели.
Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.
В МИД напомнили, что с 2022 года Республика Беларусь является соучастницей преступления агрессии Российской Федерации против Украины. Минск предоставил российским оккупантам территорию Беларуси и ее воздушное пространство для нападения на наше государство, а также продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в войне против Украины.
"Помним о горьком опыте и цене лживых заявлений российского и белорусского диктаторов. Накопление российских войск на границах Украины в 2021-2022 годах происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021".
Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - говорится в документе.
. "Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ расії до кордону України «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів", "причин для вашої паніки немає" (с)