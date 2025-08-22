Украина предостерегла Беларусь от провокаций во время совместных учений с РФ и посоветовала не приближаться к границам

МИД Украины предостерегает Минск от провокаций во время совместных учений вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации, которые будут проходить на территории РБ в последующие недели.

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД напомнили, что с 2022 года Республика Беларусь является соучастницей преступления агрессии Российской Федерации против Украины. Минск предоставил российским оккупантам территорию Беларуси и ее воздушное пространство для нападения на наше государство, а также продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в войне против Украины.

"Помним о горьком опыте и цене лживых заявлений российского и белорусского диктаторов. Накопление российских войск на границах Украины в 2021-2022 годах происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021".

Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые эшелоны техники РФ для совместных учений прибыли в Беларусь