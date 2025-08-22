РУС
Украина предостерегла Беларусь от провокаций во время совместных учений с РФ и посоветовала не приближаться к границам

МИД Украины предостерегает Минск от провокаций во время совместных учений вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации, которые будут проходить на территории РБ в последующие недели.

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД напомнили, что с 2022 года Республика Беларусь является соучастницей преступления агрессии Российской Федерации против Украины. Минск предоставил российским оккупантам территорию Беларуси и ее воздушное пространство для нападения на наше государство, а также продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в войне против Украины.

"Помним о горьком опыте и цене лживых заявлений российского и белорусского диктаторов. Накопление российских войск на границах Украины в 2021-2022 годах происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021".

Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - говорится в документе.

Беларусь (7976) МИД (7073) военные учения (3477)
чув десь - саме на там півночі України, Фламінго випробується...
22.08.2025 22:26 Ответить
22.08.2025 22:26 Ответить
РФ вже виклали коордінати, де збираються Фламінго, порівняв відосіки з фотками оренди складських приміщень.
22.08.2025 22:30 Ответить
22.08.2025 22:30 Ответить
"РФ"?
22.08.2025 22:33 Ответить
22.08.2025 22:33 Ответить
"Три-пятнадцать"?
22.08.2025 22:35 Ответить
22.08.2025 22:35 Ответить
накацапія?
22.08.2025 22:40 Ответить
22.08.2025 22:40 Ответить
Зельенський же казав, як Лукашенка вмовляв його вдарить по Мозирському НПЗ. Вовочка конешно тоді відстрілювався на Банковій від чеченців і потужно наклав в штани, но зараз це можуть бути не наші дрони з територіії другого Вовочкі.
22.08.2025 22:29 Ответить
22.08.2025 22:29 Ответить
«Пам'ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів»
 . "Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ расії до кордону України «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів", "причин для вашої паніки немає" (с)
22.08.2025 22:41 Ответить
22.08.2025 22:41 Ответить
Бульбєшнік з орєшніком вирішили побавитися в *********.
22.08.2025 22:46 Ответить
22.08.2025 22:46 Ответить
 
 