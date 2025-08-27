В настоящее время не наблюдается значительного количества сил и средств РФ на территории Беларуси для учений "Запад-2025", - ГПСУ

По состоянию на сейчас украинские пограничники не фиксируют переброски Россией большого количества своих сил и средств на территорию Беларуси для участия в российско-белорусских военных учениях "Запад-2025".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Хочу несколько успокоить и отметить, что по состоянию на сейчас непосредственно по линии границы каких-то изменений в обстановке не происходит. Мы по-прежнему не фиксируем, чтобы на территории Беларуси уже была сформирована какая-то группировка, которая бы представляла угрозу нашей стране, находилась рядом нашей границы, или же такое формирование создавалось из различных составляющих. Это касается как подразделений армии Беларуси, так и подразделений армии России", - отметил спикер.

Однако он отметил, что учения, которые должны пройти на территории Беларуси и частично - в России, все же увеличивают риски и угрозы для Украины.

"По состоянию на сейчас мы не отмечаем, чтобы Россия уже перебросила в каком-то достаточно большом количестве свои силы и средства на территорию Беларуси. Конечно, они там уже присутствуют, но это, как правило, транспортные средства, небольшая часть бронетехники, преимущественно автомобильная. Ну и по личному составу - это также незначительное количество", - рассказал Демченко.

Он напомнил, что активная фаза учений будет проходить с 12 по 16 сентября. Именно в это время, как ожидается, подразделения армии РФ увеличат свою численность и будут привлекать танки и бронетехнику.

По мнению представителя Госпогранслужбы, в этом году количество военных РФ будет меньше.

"Наши прогнозы, что, все же, Россия не сможет привлечь туда достаточно большой своей группировки. Напомню, что в 2022-2023 годах на территории Беларуси Россия держала около 10-12 тысяч своего личного состава. Во время этих учений количество личного состава России на территории Беларуси будет значительно меньше", - считает Демченко.

В то же время он отметил, что нельзя терять бдительности, поскольку со стороны врага возможны провокации и информационное нагнетание, чтобы Украина в ответ перебросила на это направление дополнительные силы и средства.

Представитель ГПСУ отметил, что на всей протяженности границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины, продолжаются все необходимые меры для противодействия любой угрозе.

Он также отметил, что на территории Беларуси будут проходить также учения в рамках ОДКБ. "Насколько нам известно, отдельные составляющие этих учений уже ведутся. Поэтому наша задача, опять же, отслеживать развитие ситуации... на территории Беларуси", - подытожил спикер.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".