Литва закроет воздушное пространство на границе с Беларусью перед российско-белорусскими учениями "Запад-2025"

В Литве сообщили о закрытии воздушного пространства вдоль границы с Беларусью во время проведения учений "Запад-2025", которые будут совместно проводить Россия и Беларусь.

Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство обороны Литвы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такое решение было принято Министерством транспорта и связи Литвы в ответ на соответствующее обращение главнокомандующего Вооруженных сил страны.

"Это было сделано с учетом ситуации безопасности и угроз обществу, включая риски, возникающие для гражданской авиации из-за нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, а также необходимости создания условий для выполнения литовскими военными задач, определенных законом, в мирное время в ответ на такие и подобные нарушения воздушного пространства", - отметили в Минобороны Литвы.

Запрет на полеты будет действовать до 1 октября.

Также сообщается, что запрет может быть продлен, если угроза со стороны беспилотников, входящих в воздушное пространство Литвы, не уменьшится.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Нарушение воздушного пространства Литвы

Ранее сообщалось, что в Литве, на военном полигоне Гайжюнай в Йонауском районе, нашли беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси 28 июля.

28 июля полиция Литвы сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва передислоцировала подразделение ПВО ближе к границе с Беларусью.